Η πόλη του φωτός και οι προσεχείς Ολυμπιακοί Αγώνες βαδίζουν χέρι χέρι στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου το οποίο, κατά την εφετινή του, 24η διοργάνωση (FFF24), επεκτείνεται σε πόλεις εκτός των μέχρι πρότινος Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε συνάρτηση με τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η Ολυμπιακή Φλόγα διασχίζοντας προσεχώς την Ελλάδα και στη συνέχεια στη Γαλλία, για να φτάσει στο Παρίσι. Έτσι, εκτός από την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα, κάτοικοι και μη των πόλεων Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, Καβάλα και Καστοριά θα μυηθούν επίσης στο γαλλόφωνο σινεμά, το διάστημα μεταξύ 2 και 10 Απριλίου.

Μία «γεύση» των Ολυμπιακών Αγώνων αναμένεται να δώσει το ντοκιμαντέρ «13 μέρες στη Γαλλία» (1968) των Claude Lelouch και François Reichenbach, οι οποίοι κατέγραψαν τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση του 1968 στη Γκρενόμπλ με όλα τα μυστικά, τα ανέκδοτα, τα δάκρυα χαράς και πόνου και τους ανώνυμους συμμετέχοντες.

Κεντρική θεματική, όπως αναφέραμε, η πόλη του Παρισιού, με το αφιέρωμα να φέρει τον τίτλο «Παρίσι χωρίς κλισέ»· περιλαμβάνει έξι ταινίες –κλασικές και σύγχρονες– δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει ξανά την πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 7η Τέχνη. Οι ταινίες του αφιερώματος αποτελούν μέρος των συνολικά 46 μεγάλου μήκους και 11 μικρού μήκους ταινιών, κάθε είδους, που συνθέτουν το πρόγραμμα του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου από κοινού με παράλληλες δράσεις.

Εκτός από τη Γαλλία, θα προβληθούν ταινίες από το Βέλγιο, τον Καναδά, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία όπως και μία ελληνογαλλική παραγωγή. Επίκεντρό τους, η κοινωνία και οι ανθρώπινες σχέσεις, με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων για τη δημιουργία ταινιών να τίθενται επίσης στο επίκεντρο με το τρέιλερ το οποίο δημιουργήθηκε ώστε το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου να προσκαλεί το κοινό στις αίθουσές του.

«Οι ταινίες δημιουργούνται από ομάδες ανθρώπων, άλλες μεγάλες, άλλες μικρές. Όσοι έχουν σπουδάσει σινεμά, γυρίζουν τις πρώτες τους ταινίες με ομάδες που έχουν γνωρίσει στο πανεπιστήμιο. Kάποιοι από αυτούς είναι die hard fans της Agnès Varda, κάποιοι δεν τη γνωρίζουν καν, κάποιων η αγαπημένη ταινία είναι το Avengers. Όμως, όλους αυτούς τους ενώνει η αγάπη για το σινεμά και η θέληση να δημιουργήσουν ταινίες.

Ταινίες που γίνονται με πατέντες, στα δικά τους σπίτια, στα σπίτια φίλων τους, σε πολυσύχναστους δρόμους χωρίς ίχνος άγχους, τρώγοντας σάντουιτς στο διάλειμμα, χρησιμοποιώντας ό,τι διαθέτουν είτε για props είτε για εξοπλισμό, ζητώντας χάρες και χορηγίες με μια πυγμή και θάρρος που είναι αξιοζήλευτα. Το αυθεντικό Guerilla σινεμά.

Στο trailer του φετινού Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας φέρνουμε στο προσκήνιο τα παιδιά (μικρά και μεγάλα) τα οποία παρά τις δυσκολίες κάνουν τα πάντα για να δημιουργήσουν. Η νέα γενιά του σινεμά!» αναφέρεται στο συνοδευτικό κείμενο του τρέιλερ, τη δημιουργία του οποίου ανέλαβαν ο Δημήτρης Τσακαλέας και η Λήδα Βαρτζιώτη.

Αναφορά στην 7η Τέχνη έχει και η οπτική ταυτότητα του FFF24. «Η ιδέα για τη φετινή oπτική ταυτότητα του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου εστιάζει ακριβώς στο νούμερο 24 και βάζει στο κέντρο της ίσως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της διαδικασίας δημιουργίας των ταινιών. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αριθμό στη διαδικασία δημιουργίας, και συγκεκριμένα πρόκειται για τη λειτουργία λήψης των καμερών» αναφέρει το δημιουργικό γραφείο The Birthdays Design που φέρει την υπογραφή της οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ.

Όπως διευκρινίζει: «Στο βιβλίο του ''Painting with light'', ο κινηματογραφιστής John Alton, συμβουλεύει τους νέους κινηματογραφιστές να χωρίζουν τον σκηνικό χώρο σε διακριτά επίπεδα φωτίζοντας το καθένα από αυτά, αν είναι δυνατόν, με διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να προσδώσουν βάθος στην εικόνα τους. Στον κινηματογράφο, έτσι προκύπτει η ψευδαίσθηση των τριών διαστάσεων, του βάθους πεδίου μέσω ενός γεωμετρικού σχεδιασμού, που ορίζει τη θέση των ανθρώπων αλλά και των σκηνικών αντικειμένων. Η διαίρεση του σκηνικού σε πολλά επίπεδα επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης οργάνωσης φωτός και σκιάς.

Η οπτική γλώσσα του φετινού Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου χρησιμοποιεί τα παραπάνω ως όχημα για την ανάδειξη της διαδικασίας δημιουργίας, τα 24 καρέ σε πρώτο πλάνο, που σημαίνουν την εξέλιξη μιας κίνησης εγκαθιδρύοντας έτσι μια χωρική σχέση στις επιφάνειες μας».

Αφίσες με την οπτική ταυτότητα του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Αυτοαναφορικότητα στον κινηματογράφο παρατηρείται επίσης στις ταινίες των τελετών έναρξης και λήξης, η είσοδος στις οποίες γίνεται κατόπιν πρόσκλησης. Εναρκτήρια ταινία (2/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) «Το γύρισμα» (Making Of, 2023) του Σεντρίκ Καν, με κεντρικό πρόσωπο τον σκηνοθέτη Σιμόν που ξεκινά γυρίσματα μιας ταινίας βασισμένος σε πραγματικά γεγονότα για τον αγώνα εργατών να σώσουν το εργοστάσιο τους από το κλείσιμο.

Ταινία λήξης (10/4, κινηματογράφος «Δαναός») ο «Ντααααλί!» (Daaaaaalí!, 2023) του Κουεντίν Ντουπιέ. Στην ταινία, τον ζωγράφο Σαλβαδόρ Νταλί συναντά η Γαλλίδα δημοσιογράφος Judith, με σκοπό μια πιθανή συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ η έκβαση του οποίου είναι μετέωρη, μιας και ο Νταλί αχρηστεύει τη κάμερα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Από την ταινία «Ντααααλί!» © ATELIER DE PRODUCTION - FRANCE 3 CINÉMA - 2023. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Ιδιαίτερη μνεία στο πρόγραμμα Λευκή κάρτα, το οποίο αναδεικνύει με ιδιαίτερο τρόπο την τέχνη του κινηματογράφου και την πόλη του Παρισιού, και εφέτος δίνεται στην Ανώτατη Εθνική Σχολή ENS Louis-Lumière, που με τη σειρά της, από το 1926 καταρτίζει τεχνικούς υψηλού επιπέδου στην υπηρεσία του ήχου και της εικόνας. Το πρόγραμμα της Λευκής Κάρτας που επιμελήθηκαν οι συντελεστές της σχολής, περιλαμβάνει συναντήσεις, προβολές καθώς και, για πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ, μια έκθεση φωτογραφίας και ακρόαση ακουστικών έργων μυθοπλασίας.

Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Οι φωτογράφοι κάνουν το δικό τους σινεμά» (3-10/4, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος) και αποτελείται από μία σειρά 20 πορτραίτων που επιλέχθηκαν μέσα από ένα αρχείο 1.300 φωτογραφιών, αποτέλεσμα μίας ασυνήθιστης πρακτικής των σπουδαστών φωτογραφίας της σχολής ENS Louis-Lumière που ξεκίνησε το 1999. Μεταξύ των παράλληλων εκδηλώσεων και η στρογγυλή τράπεζα «Πώς γίνεσαι κινηματογραφιστής το 2024;» για τις σχολές κινηματογράφου στη Γαλλία και την Ελλάδα, που θα διεξαχθεί παρουσία εκπροσώπων ελληνικών φορέων

Φωτογράφος: Florian Baudrain (2012), Mark Lee Ping Bing, Chef-opérateur. Από την έκθεση «Οι φωτογράφοι κάνουν το δικό τους σινεμά»

Η φετινή, 24η διοργάνωση, συνδιοργανώνεται με την Unifrance, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με την υποστήριξη του Institut français (Paris) και το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη – Creative Europe – Media Desk Greece και σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας – ATHICFF, το φεστιβάλ Animasyros, την Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, την Mooviereel, καθώς και με τους Έλληνες διανομείς για το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, One from the Heart, Rosebud, Cinobo, Weirdwave και Feelgood.

Οι αίθουσες προβολών ανά πόλη έχουν ως εξής:

Αθήνα : Δαναός, Άστορ, Auditorium Théo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου

: Δαναός, Άστορ, Auditorium Théo Angelopoulos του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκη : Παύλος Ζάννας, Σταύρος Τορνές

: Παύλος Ζάννας, Σταύρος Τορνές Πάτρα : Πάνθεον

: Πάνθεον Λάρισα : Victoria Cinemas

: Victoria Cinemas Χανιά : Αττικόν

: Αττικόν Καβάλα : Απόλλων

: Απόλλων Καστοριά : Ολύμπιον

Πηγή κεντρικής φωτ.: Shutterstock