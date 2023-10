Οι καλύτερες στιγμές του Μάθιου Πέρι ως Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια»

Η είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι σε ηλικία μόλις 54 ετών από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια έφερε στη σκέψη μας τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ από τα «Φιλαράκια» (Friends) καθότι ταυτισμένος με την αμερικανική κωμική τηλεοπτική σειρά.

Ανακάλεσα το τραγούδι «I’ ll be there for you» από τους τίτλους αρχής της σειράς και το χορευτικό τους σόου μπροστά από το συντριβάνι, τις στιγμές μεταξύ της παρέας και της δυνατής τους φιλίας. Μεταξύ αυτών και ορισμένες από τις στιγμές του Πέρι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καλύτερες στη διάσημη σειρά που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004), για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έλεγε τις ατάκες του αλλά και λόγω των εκφράσεων του προσώπου του.

Προτού παραθέσω κάποιες από τις καλύτερές του στιγμές, αναφέρω τι είχε μοιραστεί στα απομνημονεύματά του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» (2022): ότι αποτύπωσε κομμάτια του δικού του κωμικού χαρακτήρα. «Διάβασα τις λέξεις με έναν απροσδόκητο τρόπο, πετυχαίνοντας εμφάσεις που κανείς άλλος δεν είχε πετύχει. […] Ήταν σαν κάποιος να με ακολουθούσε για ένα χρόνο, κλέβοντας τα αστεία μου, αντιγράφοντας τους τρόπους μου, φωτοτυπιάζοντας την κοσμογυρισμένη αλλά πνευματώδη άποψή μου για τη ζωή ... Δεν ήταν ότι νόμιζα ότι μπορούσα να παίξω τον "Τσάντλερ", ήμουν ο Τσάντλερ».

Το εξώφυλλο του βιβλίου «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing». Πηγή φωτ.: πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter)

Ήταν στα 24 του χρόνια όταν ο Μάθιου Μπινγκ, μαζί με τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ντέιβιντ Σουίμερ και Ματ Λε Μπλανκ «έκλεισε» να παίξουν στα «Φιλαράκια». Μια μέρα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μπάροους πήρε τους έξι ηθοποιούς σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο για δείπνο στο Λας Βέγκας και τους είπε «κοιτάξτε γύρω σας. Κανείς δεν σας ξέρει. Δεν μπορείτε να το ξανακάνετε αυτό. Η ζωή σας θα αλλάξει», όπως αναφέρει η «El País». Όπως και έγινε.

Ξεκινώ την παράθεση αναφερόμενη σε έξι σκηνές.

Κλειδωμένος σε ΑΤΜ

Στο έβδομο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, ο Τσάντλερ κλειδώνεται σε ένα ΑΤΜ κατά τη διάρκεια ενός μπλακ-άουτ στη Νέα Υόρκη. Συντροφιά του ένα μοντέλο που καλείται να τον σώσει από το να πνιγεί με μία τσίχλα. Πρόκειται για μία από τις σκηνές που δείχνει την ικανότητα του Τσάντλερ να δημιουργεί αμήχανες στιγμές, αλλά και τη μεγάλη ικανότητα του Μάθιου Πέρι στη σωματική κωμωδία.

Ανάληψη καθηκόντων στην Τάλσα

«Εγώ» είναι η απάντηση δίχως να γνωρίζει την ερώτηση μιας και αποκοιμήθηκε. Το αποτέλεσμα, ο Τσάντλερ να αναλάβει τα γραφεία της εταιρείας που εργάζεται, αλλά στην Τάλσα. Η σεκάνς είναι από την 9η σεζόν, ο Τσάντλερ αποκοιμιέται η στιγμή που το αφεντικό του ρωτάει ποιος ήθελε να αναλάβει τα γραφεία στην Τάλσα, και μετά, εν αγνοία του, δέχεται.

Προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση με το αφεντικό του, αλλά μάταια· μόνη επιλογή να αναχωρήσει για την πολιτεία Οκλαχόμα. Όπως ανακοινώθηκε αργότερα, η αποστολή του Τσάντλερ στην Τάλσα ήταν μια δικαιολογία για να μπορέσει ο Πέρι να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης και να ξεπεράσει τους εθισμούς του, ένα πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε σχεδόν σε όλη τη σειρά και αποτυπώθηκε στις σωματικές του αλλαγές.

Ανταλλαγή διαμερισμάτων

Ο Τζόι και ο Τσάντλερ μοιράζονταν ένα διαμέρισμα στον ίδιο όροφο με τη Μόνικα και τη Ρέιτσελ. Μια μέρα, στην 4η σεζόν, οι φίλοι αποφασίζουν να διαγωνιστούν σε ένα τεστ γνώσεων σχετικά με τη ζωή τους, με τον Ρος ως τελετάρχη. Όποιος κέρδιζε,θα έμενε στο πιο όμορφο διαμέρισμα: Το διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ. Κερδίζουν οι Τζόι και Τσάντλερ, με το κουίζ να είναι μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της σειράς.

Κρυφή σχέση με τη Μόνικα

Μη θέλοντας να μιλήσουν άμεσα στους φίλους τους για τη σχέση τους, οι Τσάντλερ και Μόνικα είχαν αποφασίσει να την κρατήσουν κρυφή από αυτούς για ένα διάστημα, αν και σταδιακά, ο Τζόι, η Ρέιτσελ, η Φοίβη και ο Ρος κατέληξαν να το ανακαλύψουν. Ο πρώτος που το έμαθε ήταν ο Τζόι, ο οποίος τους «έπιασε» στο διαμέρισμα. Παρόλο που το ζευγάρι προσπάθησε να το κρύψει με διάφορους τρόπους, εκείνος καταλήγει να συνδέει τα σημεία στο τέλος του επεισοδίου.

Φιλώντας τη Φοίβη και τη Ρέιτσελ

Σε συνέχεια του προηγούμενου, Τσάντλερ και Μόνικα δυσκολεύθηκαν να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή και συχνά αποκαλύπτονταν. Όπως στην 5η σεζόν: ο Τσάντλερ φεύγει για τη δουλειά και αποχαιρετά τη Μόνικα φιλώντας τη στο στόμα. Αντιλαμβάνεται όμως ότι τον παρατηρούν η Ρέιτσελ και η Φοίβη – οι οποίες ακόμη δεν γνωρίζουν για τη σχέση τους – κι εκείνος αντιδρά αμέσως φιλώντας τη Ρέιτσελ και τη Φοίβη επίσης στο στόμα, προκαλώντας την έκπληξη των φίλων του.

Πρόταση γάμου

Ως «κατάληξη» του προηγούμενου, ο Τσάντλερ προσπαθεί να κάνει πρόταση γάμου στη Μόνικα. Στην πρώτη του προσπάθεια εμφανίζεται ο πρώην μεγάλος έρωτας της Μόνικα, ο Ρίτσαρντ (Τομ Σέλεκ), χαλώντας τη στιγμή. Τελικά, η στιγμή συμβαίνει στο σπίτι και η Μόνικα είναι αυτή που κάνει την πρόταση γάμου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, πίσω από τις κάμερες ο Μάθιου Πέρι προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από τα αναλγητικά και το αλκοόλ έχοντας μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης. Η εύθυμη πλευρά που έβγαινε στα «Φιλαράκια» ήταν μία από τις πτυχές του. Παραθέτω δυο φράσεις του από τη σειρά οι οποίες, όπως είχε πει, αποτύπωναν την προσωπικότητά του: «Δεν είμαι καλός στις συμβουλές. Αλλά μπορώ να σας ενδιαφέρω με ένα σαρκαστικό σχόλιο;» και «Είμαι ο Τσάντλερ, κάνω αστεία όταν νιώθω άβολα». Τις αναφέρω διότι οι φράσεις και οι ατάκες είναι όσα μένουν από εκείνον που «φεύγει» ως μία καθαρά προσωπική κατάθεση.