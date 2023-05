Οι Guns n’ Roses επιστρέφουν στην Ελλάδα

Ήταν το 1983 όταν ο μουσικός Axl Rose (γενν. 1962), μέλος τότε της μπάντας L. A. Guns, έπαιζε στο πιάνο το «November Rain» –την μπαλάντα της οποίας το μουσικό μέρος έφτασε να διαρκεί έως τα 25'. Ώσπου, το 1988, ηχογράφησε με το νέο του συγκρότημα, τους Guns n’ Roses, το κομμάτι στα 18'.

Κατόπιν, αυτό έμεινε στο συρτάρι, και ξαναβγήκε το 1990, οπότε και ο Rose επέμενε και εν τέλει έπεισε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος να ηχογραφήσουν το κομμάτι και να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Use Your Illusion I». Η διάρκειά του –και τελική version του τραγουδιού– ήταν 8' και 57'', κυκλοφόρησε ως single τον Φεβρουάριο του 1992.

Ο Axl Rose κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Αμπού Ντάμπι, το 2010. Πηγή φωτ.: ΑP / Nousha Salimi

Αυτά έχουν αναφέρει για την ροκ μπαλάντα «November Rain» ο Tracii Guns, εκ των ιδρυτών των Guns n’ Roses και μέλος των L. A. Guns, και ο Slash, κιθαρίστας των Guns n’ Roses.

«Αναφέρεται σε αυτή την κατάσταση που δεν θέλεις να είσαι, στην κατάσταση που καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια αγάπη χωρίς ανταπόκριση», όπως έχει διευκρινίσει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Axl Rose για το «November Rain», κομμάτι που έμελλε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος και να περιληφθεί στη λίστα με τις κορυφαίες ροκ μπαλάντες όλων των εποχών. Ενώ, το κινηματογραφικό μουσικό βίντεο για αυτό το κομμάτι έχει ξεπεράσει τις 2 δισεκατομμύρια προβολές.

Το «November Rain» ήταν μεταξύ των κομματιών που είχαν περιληφθεί στο συναυλιακό πρόγραμμα της 24ης Μαΐου 1993, οπότε και το αμερικανικό ροκ συγκρότημα έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στην Ελλάδα, στο ΟΑΚΑ.

Περιλήφθηκε, επίσης, στο πρόγραμμα της συναυλίας που είχε δώσει ο Axl Rose, στις 10 Ιουλίου 2006 στο Rockwave Festival – Terra Vibe (Μαλακάσα), με το κοινό να τραγουδά μαζί του και άλλες μεγάλες επιτυχίες που είχαν πρώτη φορά ακουστεί από τον Rose, όπως τα «Sweet Child O' Mine» «Live and Let Die», «Don’t Cry», «You Could Be Mine» και «Paradise City».

Αυτά, όπως και άλλα τραγούδια του συγκροτήματος θα «πλημμυρίσουν» το ΟΑΚΑ όπου το θρυλικό συγκρότημα θα δώσει συναυλία στις 22 Ιουλίου 2023· η συναυλία στην Ελλάδα δίνεται 17 χρόνια μετά τη μουσική εμφάνιση του Axl Rose, 30 χρόνια από την πρώτη και μόνη με πλήρη σύνθεση μέχρι στιγμής συναυλία το 1993, και επτά χρόνια μετά την επανένωση του συγκροτήματος.

Ακόμη, η συναυλία των Guns n’ Roses στην Ελλάδα δίνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2023, με εναρκτήριο σταθμό το Park Hayarkon στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ, 5/6), τελικό σταθμό το BC Place στο Βανκούβερ (Καναδάς, 14/10) και ενδιάμεσους σταθμούς, χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ.

Πηγή φωτ.: Facebook / High Priority Promotions

Οι Guns n’ Roses

Από τους Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα) αποτελούνται –επί του παρόντος– οι Guns n’ Roses, το συγκρότημα που προέκυψε το 1985, στο Λος Άντζελες, από τη συγχώνευση των συγκροτημάτων Hollywood Rose και L. A. Guns.

Έως το 1986 είχαν γράψει 14 κομμάτια, και έως το 1987 υποστήριζαν συναυλίες συγκροτημάτων, όπως των Aerosmith και Mötley Crüe, καθώς και καλλιτεχνών όπως του Alice Cooper. Η δημοτικότητα των Guns n’ Roses εκτοξεύτηκε το 1988 καθότι τα βίντεο κλιπ τους προβάλλονταν περισσότερο από τακτικά, από το MTV, και οι ίδιοι εμφανίζονταν ζωντανά, στα βραβεία MTV.

Οι Slash (αριστερά) και Duff McKagan (δεξιά) σε συναυλία στο Ώστιν, Τέξας, το 2019. Πηγή φωτ.: AP / Jack Plunkett

To καλοκαίρι του ίδιου έτους, το πρώτο τους άλμπουμ, «Appetite for Destruction» (1987), έφθασε στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ, ακολούθησαν άλμπουμ τους όπως «G N' R Lies» (1988), «Use Your Illusion I» (1991), «Use Your Illusion II» (1991) και «The Spaghetti Incident?» (1993) και «Chinese Democracy» (2008).

Τα επτά φορές πλατινένια άλμπουμ «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II» κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200 με την κυκλοφορία τους. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι αυτή τη στιγμή, ο κατάλογός τους αποτελείται από τα «G N’ R Lies» (5 φορές πλατινένιο), «The Spaghetti Incident?» (πλατινένιο), «Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)» και «Chinese Democracy» (πλατινένιο).

Μετά την επανένωσή τους, πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους «Not In This Lifetime…».

Κεντρική φωτογραφία: Οι Axl Rose και Duff McKagan σε συναυλία, στο Λος Άντζελες, το 2016. Πηγή φωτ.: ΑΡ / Paul A. Hebert