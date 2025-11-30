Οι εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιακώβου - Αντωνίου Αρμάου «Η πραγματικότητα αντιστέκεται»

Οι εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Ιακώβου - Αντωνίου Αρμάου «Η πραγματικότητα αντιστέκεται» με θέμα:



«Πολιτική και Πολιτική Επικοινωνία στην εποχή της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης»



Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλουν με ταχύτητα την πολιτική, την επικοινωνία και τη δημόσια σφαίρα. Πώς επηρεάζεται η πολιτική σκέψη; Πώς αναδιαμορφώνονται οιστρατηγικές επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον όπου οιψηφιακοί «μεσάζοντες» αποκτούν ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο;



Η εκδήλωση θα λάβει μέρος τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00 στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ

(Ακαδημίας 20, Αίθουσα Γεώργιος Καράντζας)



Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι:

• Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτής Α’ Αθηνών, Νέα Δημοκρατία

• Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθήνας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

• Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βουλευτής Ηλείας, ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

• Γιώργος Στείρης, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

• Ιάκωβος-Αντώνιος Αρμάος, Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και ιδρυτής της efrata

Τον διάλογο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου.