Οι εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιακώβου - Αντωνίου Αρμάου «Η πραγματικότητα αντιστέκεται»

Οι εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ σας προσκαλούν σε μια ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Ιακώβου - Αντωνίου Αρμάου «Η πραγματικότητα αντιστέκεται» με θέμα:
«Πολιτική και Πολιτική Επικοινωνία στην εποχή της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης»
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλουν με ταχύτητα την πολιτική, την επικοινωνία και τη δημόσια σφαίρα. Πώς επηρεάζεται η πολιτική σκέψη; Πώς αναδιαμορφώνονται οιστρατηγικές επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον όπου οιψηφιακοί «μεσάζοντες» αποκτούν ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο;
Η εκδήλωση θα λάβει μέρος τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00 στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20, Αίθουσα Γεώργιος Καράντζας)
Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι:
• Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτής Α’ Αθηνών, Νέα Δημοκρατία
• Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθήνας ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
• Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βουλευτής Ηλείας, ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
• Γιώργος Στείρης, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
• Ιάκωβος-Αντώνιος Αρμάος, Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας και ιδρυτής της efrata
Τον διάλογο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου.