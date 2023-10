Η γκαλερί Δύο Χωριά παρουσιάζει το «Strange Fruits» [Παράξενα Φρούτα], μια έκθεση των The Callas, στο ντεμπούτο της εκπροσώπησής τους από την γκαλερί. Το «Strange Fruits» έρχεται λίγο μετά τη μουσειακή έκθεσή τους την προηγούμενη σεζόν στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Οι The Callas που αποτελούνται από τους αδελφούς Λάκη και Άρη Ιωνά, μαζί με τους φίλους-συγγενείς-συνεργάτες τους, δραστηριοποιούνται από το 2002 ως μια άτυπη καλλιτεχνική συλλογικότητα που είναι αφιερωμένη στη δημιουργία έργων τέχνης, κινηματογράφου και μουσικής. Οι θεματικές στις οποίες εστιάζουν περιστρέφονται γύρω από τον αστικό συμβολισμό, τα συλλογικά αρχέτυπα και τις δημιουργικές δυνατότητες που ενυπάρχουν στον πειραματισμό, εμποτισμένα όλα με άφθονες εξωτερικές αναφορές – από στίχους τραγουδιών και λογοτεχνία μέχρι εικαστικές περιπλανήσεις στον χρόνο.

Το «Strange Fruits» (όπου ο τίτλος μνημονεύει τον αντιρατσιστικό ύμνο «Strange Fruit» της Billie Holiday – στα δέντρα του νότου κρέμονται παράξενα φρούτα) αναδεικνύει τις ποικιλόμορφες εικαστικές πρακτικές του ντουέτου, οι οποίες συνδυάζουν τα πεδία της ζωγραφικής, της γλυπτικής και του κεντητού ταπισερί. Νυχτερινοί πίνακες με ακρυλικά και σπρέι καλωσορίζουν τους θεατές στο πεζοδρόμιο, με τις μορφές και τα χρώματα να αναμιγνύονται σε μια ιδιόμορφη αλληλεπίδραση κεντρικών σημείων, σε συναισθηματικές γεωμετρικές συνθέσεις, που μαρτυρούν τον αστικό πολιτισμό, στην πιο περίπλοκη και μυσταγωγική πτυχή του.

The Callas, «She comes in colours» (2022)

Στο ίδιο πνεύμα, ο χώρος της γκαλερί είναι γεμάτος λουλούδια σε σκούρα φόντα. Ένα ανεπαίσθητο memento mori, μια πολύ διακριτική υπόμνηση θνητότητας, με το άρωμα των λουλουδιών να θυμίζει σκηνές από το πιο κοντινό ή το πιο μακρινό παρελθόν, καθώς μια παλέτα νέον και οι νεκρές φύσεις του Μανέ συναντούν τα πιο σκοτεινά οράματα των Ισπανών μεγάλων δασκάλων. Δίνοντας χρόνο στον θεατή να αφομοιώσει ένα οικείο περιβάλλον, σαν να ‘ναι μέσα από μισάνοιχτα παράθυρα, στη μέση του δωματίου στέκει μια μεγαλοπρεπής στήλη, κατασκευασμένη από παλιά μάρμαρα πεζοδρομίου της Αθήνας.

Τέλος, στο υπόγειο της γκαλερί, οι Callas παραδίδουν μια εγκατάσταση με χρώματα νέον, σε άμεση αντίθεση προς τις πιο σκούρες αποχρώσεις του επάνω ορόφου. Εδώ, οι χαρακτηριστικές χειροποίητες ταπισερί των Callas, σχεδιασμένες από τους ίδιους και φιλοτεχνημένες από την αγαπημένη τους μητέρα και την αγαπημένη τους θεία, οι οποίες κατάγονται από ένα ελληνικό αγροτικό χωριό, φαντάζουν να ανοίγουν ιδιωτικά αλλά και τολμηρά τον δρόμο προς τις παράξενες εποχές που έρχονται.

The Callas, «Εast beat» (2022)

Ή, με τα λόγια των ίδιων των Callas: «Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να το εκφράσουμε. Λουλούδια & Μάρμαρα & Κεντηματισμός. Ακούγεται σαν στίχος της Emily Dickinson ή σαν ποίημα-ως-χάπι της Gertrude Stein ή σαν οδηγίες ηχογράφησης του Sun Ra. Είναι σαν να ξαποσταίνεις στη σκιά ενός Κυπαρισσιού, πλάι σε ένα Psychladic* ηλιοβασίλεμα, προσπαθώντας να πιάσεις μέλι στη χούφτα σου. Cut. Ένα καθιστικό του Raymond Carver, ένα τραπέζι, ένα παράθυρο στην πλάτη του, ένα βάζο με λουλούδια, ίσως.

» Το ξέρατε πως ο Θάνατος και τα Όνειρα ήταν αδέρφια; Και η Νύχτα ήταν η μητέρα τους; Συγγνώμη, μια παύση, πόσες καρτέλες έχετε ανοιχτές αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σας; Η «επίδραση του μπισκότου μαντλέν» του Προυστ ανακαλεί τον Μανέ, τον Ελ Γκρέκο, μια θολή αφίσα Morandi στον τοίχο και ένα ξημέρωμα Coke Zero. Μισoνύχτα Mulholland Drive, ένα πολύχρωμο υπόγειο-bubble-bunker αλλά χωρίς παράθυρο, και δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις από πού έρχεται το φως. Δεν ξέρουμε κι αν σε νοιάζει στ’ αλήθεια. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ξέρετε ότι πάντα κουβαλάμε ένα βιβλίο της Sylvia Plath στην τσέπη μας, ως αποτροπαϊκό όπλο, ως ένα τρυφερό “άντε γαμήσου” στην “παντοτινότητα”».

Ποιοι είναι

Οι The Callas (Λάκης Ιωνάς γ. 1974, Άρης Ιωνάς γ. 1975, Ελλάδα) ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. Αμφότεροι ολοκλήρωσαν μεταπτυχιακό (MA) στις Καλές Τέχνες στο Chelsea College of Art & Design του Λονδίνου το 2001. Εκθέσεις έργων τους έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στους εξής χώρους και φορείς: New Museum (Νέα Υόρκη), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Αθήνα), Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ (Αθήνα), Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα), Documenta 14 (Αθήνα), Palais de Tokyo (Παρίσι), Family Business (Νέα Υόρκη), Μπιενάλε της Αθήνας, Andreas Melas Projects (Αθήνα), State of Concept (Αθήνα), The Breeder (Αθήνα), Kustera Projects (Νέα Υόρκη), Atopos CVC (Αθήνα), Yinka Shonibare Space (Λονδίνο). Έχουν συνεργαστεί με τους Lee Ranaldo (Sonic Youth) και Jim Sclavunos (Nick Cave and the Bad Seeds) σε μουσικά άλμπουμ και ζωντανές εμφανίσεις.

The Callas, «Τhe walk» (2022)

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους, LUSTLANDS (Haos Film), έκανε πρεμιέρα στο 7ο Athens Avant-Garde Film Festival, ενώ η δεύτερη ταινία τους, The Great Eastern, γυρίστηκε στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ στα Σφαγεία της Ύδρας, έκανε το ντεμπούτο της στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αργότερα προβλήθηκε στην Documenta 14. Η τρίτη ταινία τους, SICK, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Οι Callas έχουν πραγματοποιήσει ζωντανές εμφανίσεις σε καταξιωμένα φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων: Liverpool Psychedelic Festival στο Λίβερπουλ, The Great Escape Festival στο Μπράιτον, Reeperbahn Festival στο Αμβούργο, Indietracks Festival στο Ντέρμπι και Festival Indigènes στη Νάντη. Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Thurston Moore, The Brian Jonestown Massacre, Ty Segall και Grinderman. Το στούντιό τους με το όνομα Velvet Room είναι ένας από τους πιο δραστήριους DIY πολιτιστικούς χώρους/συλλογικότητες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

The Callas: Strange Fruits στα Δύο Χωριά Ακρόπολη Λεμπέση 5-7 & Πορίνου 16 τηλ: +30 2109241382 | +30 2106714827. Από 1 Νοεμβρίου 2023 – 6 Ιανουαρίου 2024

Κεντρική φωτ.: The Callas, «Pankthenon» (2022)