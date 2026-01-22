Ο Robbie Williams αναμένεται να καταρρίψει ρεκόρ των Beatles

Σε καλή πορεία βρίσκεται ο Robbie Williams για να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το άλμπουμ του Άγγλου τραγουδιστή με τίτλο «Britpop», η πρώτη κυκλοφορία του έπειτα από επτά χρόνια, οδεύει αυτή τη στιγμή προς την κορυφή των charts.

Εάν το άλμπουμ βρεθεί στο νούμερο 1 την Παρασκευή, ο Williams θα καταρρίψει το ρεκόρ που μοιράζεται αυτή τη στιγμή με τους Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσο οι Beatles, όσο και Robbie Williams έχουν κατακτήσει την κορυφή με 15 άλμπουμ.

Το «Britpop» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, με την Official Charts Company να υποδηλώνει ότι ο Robbie Williams είναι σε καλό δρόμο για να καταρρίψει το ρεκόρ.

Το πρώην μέλος των Take That εξέπληξε τους θαυμαστές την περασμένη Παρασκευή, κυκλοφορώντας το άλμπουμ τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

Το άλμπουμ επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο τραγουδιστής το ανέβαλε αφού έμαθε ότι τότε θα κυκλοφορούσε το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ.