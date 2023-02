Μπορεί ο κόσμος να ιδωθεί ως ένα ανοιχτό στούντιο; Καταφατικά απαντά ο Ελληνοκαναδός φωτογράφος και σημαντικός καλλιτέχνης της διασποράς, Χρήστος Δικαιάκος και μας καλεί να επισκεφτούμε την πρώτη αναδρομική του έκθεση στην Ελλάδα. Φέρει τον τίτλο «Ο κόσμος ως ανοιχτό στούντιο», εγκαινιάζεται την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου (20:00) και θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου, στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος θα πραγματοποιήσει νωρίτερα (23 Φεβρουαρίου, 19:00) ξενάγηση στην έκθεση, στην αγγλική γλώσσα με διαδοχική διερμηνεία. Κατά την περιήγηση στην έκθεση θα μιλήσει για όσα έχει απαθανατίσει: τα περίχωρα του Βανκούβερ στα τέλη της δεκαετίας του 1960, τους τεράστιους, κομμένους κορμούς δέντρων από την ακτή Locarno, τις τελετές αυτόχθονων πληθυσμών στον Καναδά.

Ακόμη, τη φύση δίπλα από την Αττική Οδό στην Αθήνα, όψεις διαλογής φρούτων, ηχολήπτες που ηχογραφούν τον ήχο των δέντρων, μια λαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δύο γυναίκες από το Αφγανιστάν και ένα μικρό αγόρι με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα με σκαλωσιές, μεταξύ άλλων.

Τι κι αν τα παραπάνω φαίνονται ασύνδετα, φέρουν το φωτογραφικό βλέμμα του Χρήστου Δικαιάκου στην προκειμένη έκθεση, η οποία αποτελείται από ορισμένες μόνο από τις επιλογές από φωτογραφικές σειρές των πέντε τελευταίων δεκαετιών του έργου του.

Μία από τις φωτογραφίες που μας κέντρισε το ενδιαφέρον τιτλοφορείται «Θέα του Ολυμπιακού Χωριού από παράθυρο, Main Street» (2009) και απαθανατίζει το εξωτερικό από το εσωτερικό ενός εργαστηρίου ή ξυλουργείου. Παρατηρούμε ξύλα, μία κυπαρισσί κούπα ανάμεσα σε διάφορα εργαλεία, διάφορες κόλλες.

«Θέα του Ολυμπιακού Χωριού από παράθυρο, Main Street» (2009) @ThessalonikiBiennale. Πηγή: MOMus

Μία ακόμη είναι «Το μάθημα μουσικής» (2013, Από τη σειρά «The Collection and Circulation of Desire of Northwest Coast Art» (2011-2019), όπου ο Δικαιάκος έχει απαθανατίσει ένα μικρό κορίτσι να παίζει βιολί στέκοντας όρθια μπροστά από τις παρτιτούρες της. Η δε διακόμηση του δωματίου αντλεί στοιχεία από μη δυτικούς πολιτισμούς.

«Το μάθημα μουσικής» (2013, Από τη σειρά «The Collection and Circulation of Desire of Northwest Coast Art» (2011-2019) @ThessalonikiBiennale

Η έκθεση – την οποία επιμελείται οΗρακλής Παπαϊωάννου, Επιμελητής MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης – πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 8ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

Ο Χρήστος Δικαιάκος

Γεννημένος (1946) στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Δικαιάκος μετανάστευσε από τα παιδικά του χρόνια στον Καναδά για να αναδειχθεί σε εξέχουσα μορφή της καλλιτεχνικής σκηνής του Βανκούβερ ήδη από τη δεκαετία του 1970.

Ο Χρήστος Δικαιάκος @ James OMara. Πηγή: MOMus

Στο έργο του θίγονται ζητήματα μνήμης, ιστορίας και διαχείρισης του φυσικού αλλά και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η δε οπτική του επιζητά μια βαθύτερη και διαφορετική προσέγγιση προς το περιβάλλον. Στις φωτογραφίες του αποτυπώνεται η διαρκής διείσδυση του πολιτισμού στη φύση, με τον σύγχρονο πολιτισμό να εξαπλώνεται συρρικνώνοντας τις γηγενείς κουλτούρες.

Εκτός από τη φωτογραφία, έχει ασχοληθεί με τη γλυπτική και τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις. Είναι μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του Καναδά και έχει λάβει πολλά βραβεία και υποτροφίες για το έργο του. Έχει επίσης διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια και κολέγια στον Καναδά.

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), διοργανώνεται από το MOMus και υλοποιείται από το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

*MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Α’, Προβλήτα Α’, λιμάνι Θεσσαλονίκης)

Κεντρική φωτογραφία: Χρήστος Δικαιάκος, «Πάρκο Naikoon» (2013) @ ThessalonikiBiennale