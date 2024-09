Νύχτες Πρεμιέρας: Κλείνουν 30 έτη «ζωής» με αφιέρωμα στους Kurosawa και Cindy Shermam

Αφιέρωμα στον Ιάπωνα σκηνοθέτη Akira Kurosawa και στην Αμερικανίδα καλλιτέχνη Cindy Sherman περιλαμβάνεται –μεταξύ άλλων– στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», που εφέτος κλείνει 30 έτη «ζωής» και το εορτάζει με προβολές που θα διαρκέσουν 12 ημέρες, από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα «πλούσιο, πολυδιάστατο, επίκαιρα πολιτικό και ξεχωριστό πρόγραμμα, γεμάτο με σπουδαίες καλλιτεχνικές κινηματογραφικές προτάσεις και τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς από όλο τον κόσμο», όπως σημείωσε κατά τη συνέντευξη Τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας», Λουκάς Κατσίκας.

Ο τίτλος του φεστιβάλ επιτάσσει μία περαιτέρω αναφορά στις πρεμιέρες που θα πραγματοποιηθούν. Μία από αυτές, το «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, δίπλα σε τίτλους ταινιών που θα κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα έχοντας διακριθεί με τα μεγάλα βραβεία των διεθνών Φεστιβάλ (όπως Βερολίνο, Κάννες, Βενετία, Sundance) και αποκτήσει Οσκαρικές υποψηφιότητες: «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ, «The Brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέτ, «Κονκλάβιο / Conclave» του Έντουαρντ Μπέργκερ, «Το ελιξήριο της νιότης / The Substance» της Κοραλί Φαρζά, «Καμία άλλη γη/ No other land» των Μπάζελ ’ντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, «Bird» της ’ντρεα ’ρνολντ, «Flow» του Γκιντς Ζιλμπαλόντις, «April» της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι, «Eno» του Γκάρι Χάστγουιτ, «Ο σπόρος της ιερής σύκας/ The seed of the sacred fig» του Μοχάμαντ Ρασούλοφ, καθώς και οι ταινίες ένταξης και λήξης του Φεστιβάλ «Anora» του Σον Μπέικερ και «Το διπλανό δωμάτιο/ The room next door» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Εναρκτήρια ταινία εκείνη του Μπέικερ που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών – θα προβληθεί στις 2 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ταινία λήξης του Φεστιβάλ εκείνη του Αλμοδόβαρ, θα προβληθεί (14/10)στο θέατρο «Παλλάς» όπου θα πραγματοποιηθεί επίσης η απονομή των βραβείων των διαγωνιστικών τμημάτων.

Από την ταινία «Το διπλανό δωμάτιο» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Στις ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος ντοκιμαντέρ θίγονται ζητήματα βαθιά πολιτικά, με δυνατό κοινωνικό και επίκαιρο πρόσημο που δίχασαν τα διεθνή Φεστιβάλ, θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη σύλληψη της τέχνης και τη δημιουργία. Όσο για τις συνολικά 46 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, σχολιάζουν δημιουργικά την επικαιρότητα, διαθέτουν συναρπαστικές ερμηνείες, περιλαμβάνουν στοχαστικά ντοκιμαντέρ, ευρηματικά animation, ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικές, ταινίες που έχουν διαπρέψει σε Φεστιβάλ του εξωτερικού όπως οι Κάννες, η Βενετία, το Κλερμόν Φεράν, το Λοκάρνο, το Ανεσί και ταινίες που πρωτοσυστήνουμε».

«Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία»

Δεκατρείς συνολικά ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο του αφιερώματος για τον Kurosawa που φέρει τον τίτλο «Όλη η ομορφιά και η αιματοχυσία». Το αφιέρωμα, που αποτελεί πολυετές όνειρο της ομάδας των Νυχτών Πρεμιέρας και πραγματοποιείται στα 30ά γενέθλια του φεστιβαλικού θεσμού, συμπίπτει με το «2024: Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και με χορηγό τη ναυτιλιακή εταιρεία Μ/Maritime.

Οι ταινίες του αφιερώματος που θα προβληθούν φέρουν τους τίτλους «Ρασομόν» (1950), «Ο Ηλίθιος»: (1951), «Ο καταδικασμένος» (1952), «Οι Επτά Σαμουράι» (1954), «Ο θρόνος του αίματος» (1957), «Το μυστικό φρούριο» (1958), «Οι κακοί κοιμούνται ήσυχα» (1960), «Γιοζίμπο» (1961), «Ο δολοφόνος του Τόκιο» (1963), «Ο Κοκκινογένης» (1965), «Η γειτονιά των καταφρονεμένων» (1970), «Ραν» (1985), «Όνειρα» (1990).

Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Ενδιαφέρον είναι και το αφιέρωμα «Cycladic Screenings» το οποίο αποτελεί απόρροια συνεργασίας του κινηματογραφικού φεστιβάλ και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, στο πλαίσιο της έκθεσης « Cindy Sherman: Πρώιμα έργα, μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία».

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, την Πέμπτη 3 και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, θα προβληθούν δύο ιστορικές και ριζοσπαστικές ταινίες, επιλογής της ίδιας της καλλιτέχνιδας: το φεμινιστικό νουάρ «The naked kiss» του Σάμιουελ Φούλερ και το ανατρεπτικό«Beyond the valley of the dolls» του Ρας Μάγιερ, ενώ οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα με το ίδιο εισιτήριο να περιηγηθούν στην έκθεση «Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα».

Cycladic Screenings. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Ένα ακόμη αφιέρωμα, το «This is England», πραγματοποιείται στο πλαίσιο εορτασμού των 85 χρόνων παρουσίας του Βritish Council στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει ταινίες που αφορούν στην τελευταία επαναστατική εποχή του βρετανικού σινεμά: τη δεκαετία του ‘80.

Πρόκειται για τις «Radio On» του Κρίστοφερ Πετίτ, «Bad timing» του Νίκολας Ρεγκ, «Babylon» του Φράνκο Ρόσο, «The long good Friday» του Τζον Μακένζι, «The Draughtsman’s Contract» του Πίτερ Γκρίναγουεϊ, «My beautiful Laundrette» του Στίβεν Φρίαρς, «Mona Lisa» του Νιλ Τζόρνταν, «Sid and Nancy» του Άλεξ Κοξ, «Wish you were here» του Ντέιβιντ Λίλαντ, «Withnail and I» του Μπρους Ρόμπινσον, «Rita, sue and Bob too» του Άλαν Κλαρκ, «High Hopes» του Μάικ Λι και «Distant voices, still lives» του Τέρενς Ντέιβις.

Η αφίσα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Οι ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθούν στους κινηματογράφους «Δαναός», «Cinobo Όπερα», «Άστορ», «Άστυ», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το «Παλλάς» και την Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 30ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» εδώ.

Κεντρική φωτ.: Από την ταινία «Οι 7 Σαμουράι» του Akira Kurosawa. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»