Εννέα χρόνια «ζωής» κλείνουν φέτος οι Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, που διοργανώνονται από το Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου 2023, τo Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music, η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis, σταθμεύει και πάλι στην Αθήνα με ένα ονειρικό φεστιβάλ μουσικής δωματίου, όπως κάθε φθινόπωρο από το 2015.

Η περιοδεία αυτή φιλοξενεί απόφοιτους του Curtis Institute of Music, καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν στον χώρο της κλασικής μουσικής, για τρεις συναυλίες με τραγούδι και σύνολα εγχόρδων. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα κλασικών δημιουργών, όπως Μπραμς, Σούμαν, Τσαϊκόφσκι και Στράους.

H φετινή περιοδεία περιλαμβάνει και την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Two Fantasies» (τρίο εγχόρδων) που συνέθεσε ο απόφοιτος του Curtis, Μίχαελ Ντζοάπστρομ (Σύνθεση '11) και αποτελεί ανάθεση από το Curtis Institute of Music αποκλειστικά για αυτή την περιοδεία.

Οι απόφοιτοι του Curtis, Ντένις Τσμελένσκυ (βαρύτονος), Μαρία Γιούντενιτς (βιολί), Έμμα Μάινρενκεν (βιολί), Χεϊσού Λι (βιόλα), Γκρέις Τακέδα (βιόλα), Τζιν Κιμ (τσέλο), Τζόσουα Χάλπερν (τσέλο), Παλάβι Μαχιντάρα (πιάνο), συμπράττουν σε ένα πρόγραμμα τριών συναυλιών που θα μεταδοθούν και ζωντανά μέσω YouTube από τις ιστοσελίδες της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Schwarz με ελεύθερη πρόσβαση.

Φωτ.: Χάρης Ακριβιάδης

Η ευρωπαϊκή περιοδεία Curtis on Tour, που εκκινεί από την Αθήνα, θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο στη Γερμανία (Konzerthaus Berlin), στην Ιταλία (Salone Dugentesco, Βερτσέλι) και στην Ισπανία (Auditori Teulada Moraira, Αλικάντε & Fundación Juan March, Μαδρίτη).

«Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια αληθινή εμπειρία περιοδείας, την ίδια ώρα που δίνει σε νέους σπουδαστές μουσικής στην Ελλάδα τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά μουσική δωματίου.

Ινστιτούτο Μουσικής Curtis

Το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis εκπαιδεύει και προετοιμάζει ταλαντούχους νεαρούς μουσικούς για να συμμετάσχουν σε μια τοπική και παγκόσμια κοινότητα μέσω του υψηλότερου επιπέδου τεχνικής. Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, το Curtis παρέχει σε κάθε μέλος του μικρού συνόλου μαθητών του μια ασύγκριτη εκπαίδευση πλάι σε άλλους μουσικούς και ξεχωρίζει για τη φιλοσοφία του «μαθαίνω στην πράξη» και την εξατομικευμένη προσοχή από ένα διδακτικό προσωπικό αποτελούμενο σε μεγάλο ποσοστό από εν ενεργεία μουσικούς. Για να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές γίνονται δεκτοί μόνο με βάση τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες, το Curtis επενδύει σε κάθε έναν εισερχόμενο φοιτητή ώστε να μη χρειάζεται να καταβάλει δίδακτρα για τις σπουδές του.

Οι φοιτητές του Curtis τελειοποιούν την τεχνική τους μέσω της συμμετοχής τους σε πάνω από διακόσιες θέσεις για ορχήστρα, όπερα, σόλο μουσική, καθώς και μουσική δωματίου κάθε χρόνο αλλά και προγράμματα που δίνουν στο κοινό πρόσβαση στις τέχνες και την εκπαίδευση. Αυτή η πρακτική εξάσκηση δίνει σ’ αυτούς τους εξαιρετικούς νέους μουσικούς τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια ομάδα καταξιωμένων ερμηνευτών, συνθετών, μαέστρων και πρωτοπόρων της μουσικής και να έχουν αντίκτυπο στη μουσική επί σκηνής και στις κοινότητές τους.