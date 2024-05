Νέοι Λογοτέχνες στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Βήμα σε νέους λογοτέχνες που αγαπούν το βιβλίο δίνει – μεταξύ άλλων – μέσα από τα αφιερώματά της η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Στην εφετινή, 20η διοργάνωση, φιλοξενεί το 10ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών το οποίο συμπορεύεται με το νέο, πρωτοποριακό Poetry Black Box, το 8ο Φεστιβάλ Μετάφρασης, το 3ο Βραβείο Νέων Σχεδιαστών Βιβλίου, αφιερώματα για τον Φραντς Κάφκα και τον Γιώργο Ιωάννου, μεταξύ άλλων.

Συνεργασίες και δράσεις σαν αυτές προσδίδουν στην ΔΕΒΘ διεθνές κύρος και ανανεώνουν τον θεσμό, αλλά και υποστηρίζουν έμπρακτα δημιουργικούς, νέους ανθρώπους από το χώρο του βιβλίου, αναδεικνύοντας το έργο τους στο κοινό και στους επαγγελματίες του χώρου.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα μεταξύ 16 και 19 Μαΐου, στο χώρο της ΔΕΘ, υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

10ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών

Με μότο «Always be a poet, even in prose» του Charles Baudelaire, δέκα ποιήτριες και ποιητές της νέας γενιάς φιλοξενούνται την Παρασκευή 17 (20:00-22:00) και το Σάββατο 18 Μαΐου (19:00-21:00) σε εκδήλωση στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών, σε επιμέλεια του ποιητή και εκδότη Γιώργου Αλισάνογλου και σε συνεργασία με τον ποιητή Αλέξιο Μάινα.

Οι ποιήτριες και ποιητές Ελένη Αθανασίου, Χρηστίνα-Καλλιρρόη Γαρμπή, Ευθυμία Γιώσα, Εσμεράλδα Γκέκα, Σπύρος Γούλας, Αλέξανδρος Κορδάς, Βαλάντης Μάστορας, Βασίλης Μόσχος, Σταυρούλα Παπαδάκη και Σπύρος Χαιρέτης, παρουσιάζουν το έργο τους μέσα από ενδιαφέρουσες συζητήσεις πάνω στα θέματα της σύγχρονης ποίησης – σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο – πλαισιωμένες από αναγνώσεις ποιημάτων, προσωπικές συνεντεύξεις και ποιητικές συνομιλίες, αναδεικνύοντας το προσωπικό ύφος του κάθε συμμετέχοντα, αλλά και τη δυνατότητα προτάσεων και προσεγγίσεων στο πώς μιλάει και ερμηνεύει η ποίηση το σήμερα.

Μαζί τους ο νεοελληνιστής καθηγητής Βασίλης Λαμπρόπουλος θα μιλήσει για το ποιητικό τοπίο των νέων στην Ελλάδα σήμερα και ο ποιητής-επιμελητής Αλέξιος Μάινας θα συμβάλει με ερωτήματα και παρατηρήσεις πάνω σε ζητήματα σύγχρονης ποιητικής.

Οι Νέοι Λογοτέχνες συστήνουν το καινοτόμο Poetry Black Box

Μια έκπληξη περιμένει τους επισκέπτες της 20ής ΔΕΒΘ, γιατί… «Εκεί που αναρωτιέσαι για πράγματα που πρώτη φορά αντικρίζεις [...] Εκεί απάνω σε βρίσκει η ποίηση...» : Είκοσι ποιήματα προβάλλονται ασταμάτητα στο Poetry Black Box (περίπτερο 14), μια νέα πρωτοβουλία του 10ου Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απομονωθεί ανάμεσα στην περιήγησή του στα περίπτερα και να έρθει σε επαφή με τις δημιουργίες 20 ποιητριών και ποιητών της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

Στιγμιότυπο από παλαιότερη διοργάνωση της ΔΕΒΘ. Πηγή φωτ.: ΔΕΒΘ

Στη δράση «Veni Video Vici / Η ποίηση στην εποχή της εικόνας», videoartists, μουσικοί παραγωγοί, ποιήτριες και ποιητές δημιουργούν από κοινού νέες εικαστικές δημιουργίες και καλούν τον θεατή να πατήσει Pause, να σταματήσει να τρέχει στους διαδρόμους και, στην απόλυτη απομόνωση του Poetry Black Box, να παρατηρήσει τα videopoems, να επεξεργαστεί το υλικό και να αναπλάσει εκ νέου αυτό που βλέπει να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του.

Συμμετέχουν οι ποιήτριες/ποιητές: Αλισάνογλου Γιώργος, Αμανατίδης Βασίλης, Γκιούλος Δημήτρης, Γκίτση Αναστασία, Γώγος Θάνος, Δουτσίου Σίσσυ, Ερηνάκης Νίκος, Καλλέργη Λένα, Κουλούρη Μαρία, Λάλου Αγγελική, Λιούτσια Ιωάννα, Μάινας Αλέξιος, Μαργαρίτη Ειρήνη, Μηλιά Πέννυ, Παναγιώτου Ευτυχία, Παπαχαράλαμπος Κωνσταντίνος, Παππά Ειρήνη, Rondini Patrizia, Στεφανέας Πέτρος, Χαλκιαδάκη Νίκη. Τη δράση διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, την επιμελούνται η Αναστασία Γκίτση και ο Γιώργος Αλισάνογλου.

3ο Young Book Designers Award

Η ανακοίνωση και βράβευση του νικητή/-ριας του διαγωνισμού Young Book Designers Award θα γίνει την Παρασκευή 17/ Μαΐου (20:00-21:00), περιλαμβάνοντας επίσης συζήτηση με εκπροσώπους του θεσμού, τους Λία Φακίνου (ΕΒΓΕ), Beate Köhler (Διευθύντρια του Goethe-Institut Θεσσαλονίκης) και Νόπη Χατζηγεωργίου (Συντονίστρια ΔΕΒΘ).

Όσο για το βραβείο, αφορά ειδικά για νέους και νέες Έλληνες/-ίδες σχεδιαστές/-ριες βιβλίων και το απονέμει το Goethe-Institut Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, τα ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Σχεδιασμού Οπτικής Επικοινωνίας), το Stiftung Buchkunst (Ίδρυμα Τέχνης Βιβλίου της Γερμανίας) και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε σχεδιαστές/-ριες, τυπογράφους, εκδότες/-ριες και παραγωγούς δημιουργικών σχεδίων βιβλίων.

Το Young Book Designers Award έχει σκοπό την ανίχνευση πρωτότυπων, νέων ιδεών για το έντυπο βιβλίo ως αντικείμενο σχεδιασμού και αισθητικής δημιουργίας και συνεπώς των εξελίξεων στη γραφιστική τέχνη.

8ο Φεστιβάλ Μετάφρασης

Εκτός από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, 20 χρόνια «ζωής» κλείνει και η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ), η οποία δίνει σταθερά το παρών στη ΔΕΒΘ από το 2015. Φέτος η ΠΕΕΜΠΙΠ διοργανώνει μια συζήτηση με θέμα τις μεταφραστικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας στον εκδοτικό χώρο υπό ένα διαθεματικό φεμινιστικό πρίσμα, αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσω της πρωτοβουλίας Women in Translation. Καλεσμένες η Δρ Όλγα Κάστρο από την Ισπανία, Διακεκριμένη Ερευνήτρια στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μετάφρασης στο Πανεπιστήμιο Warwick της Αγγλίας και η Δρ Βασιλική Μήσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια Λογοτεχνικής Μετάφρασης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μετάφρασης, η Μυρτώ Καλοφωλιά (Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης 2023) και η Ιωάννα Ανδρέου με το συντονισμό της Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη, θα μιλήσουν για την επιτυχημένη συνεργασία μεταφράστριας και επιμελήτριας. Ενώ, στην Παιδική Γωνιά διοργανώνεται διαδραστική παρουσίαση για μαθήτριες και μαθητές του Δημοτικού με θέμα «Τι δουλειά κάνει μια μεταφράστρια», από τη μεταφράστρια Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη.

Στιγμιότυπο από την Παιδική Γωνιά, από παλαιότερη διοργάνωση. Πηγή φωτ.: ΔΕΒΘ

Ινστιτούτα και φορείς διοργανώνουν επίσης εκδηλώσεις σχετικές με τη μετάφραση, όπως η Μετάφραση της σύγχρονης σλοβένικης και κροατικής λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα με τους Ivan Sršen, Marija Dejanović, Θάνο Γώγο, κ.ά., καθώς και σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της τιμώμενης Σάρτζα.

Κάφκα και Ιωάννου

Με αφορμή το επετειακό έτος 2024 για τον Φραντς Κάφκα, το Goethe-Institut παρουσιάζει στο πλαίσιο της 20ής ΔΕΒΘ την έκθεση αφίσας KOMPLETT KAFKA σε συνεργασία με τον βραβευμένο καλλιτέχνη Nicolas Mahler και το Literaturhaus Stuttgart (Λογοτεχνικό Σπίτι της Στουτγάρδης) δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να βυθιστούν εικονικά στον μυστηριώδη κόσμο των μυθιστορημάτων του Κάφκα, ο οποίος εκτός από τη συγγραφή, είχε μεγάλο πάθος και για το σχέδιο.

Επίσης, το Σάββατο 18/5, 1-2 μμ το Goethe-Institut Thessaloniki στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων «Kafka-Talks», διοργανώνει το Τοπίο Κάφκα, ένα πάνελ συζήτησης όπου συγγραφείς, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί επιστήμονες και σκηνοθέτες επιχειρούν μια καταβύθιση στο έργο του σπουδαίου συγγραφέα και στα διαφορετικά και άγνωστα «τοπία» του. Συμμετέχουν οι Δήμητρα Μήττα, καθηγήτρια φιλόλογος και συγγραφέας, Γιώργος Φράγκογλου, καθηγητής θεάτρου και σκηνοθέτης, Στέλιος Βραχνής, σκηνοθέτης. Συντονίζει η Γιάννα Τσόκου. Ηθοποιοί της Ομάδας Θέατρο Πρόταση θα διαβάσουν αποσπάσματα από το «Γράμμα στον Πατέρα».

Στιγμιότυπο από παλαιότερη διοργάνωση της ΔΕΒΘ. Πηγή φωτ.: ΔΕΒΘ

Αναφορικά με τον Γιώργο Ιωάννου, τον σημαντικό λογοτέχνη που υπήρξε μέρος της ψυχής και της ζωής της Θεσσαλονίκης και η προσωπική ιστορία του συναντά την ιστορία της πόλης, το αφιερωμα το διοργανώνουν το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό, καθώς, το Βαφοπούλειο διαθέτει από το 2014 την αποκλειστικότητα και τη νόμιμη κατοχή της Συλλογής του Γιώργου Ιωάννου, μέρος της οποίας είναι και το λογοτεχνικό του αρχείο, με υψηλή συλλεκτική αξία.

Έκθεση βιβλίων, φωτογραφιών και αρχειακού υλικού της Συλλογής Γιώργου Ιωάννου οραγματοποιείται στο περίπτερο15 της ΔΕΒΘ. Την Πέμπτη 16 Μαΐου (17:00) πραγματοποιείται η εκδήλωση «Ο συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου ''συνομιλεί'' με την πόλη του», την Παρασκευή 17 Μαΐου (09:00) στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης η Ροδάνθη Δημητρέση αφηγείται τα «Παραμύθια του λαού μας» του Γ. Ιωάννου, ενώ στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή ξενάγηση για το κοινό στην «Αίθουσα Γιώργος Ιωάννου» στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Το Σάββατο 18 Μαΐου (18:00) διοργανώνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο περίπατος «Με τα σημάδια της απάνω μου» - ένα «αφήγημα» της πόλης μέσα από τις αναφορές, τις περιγραφές, τα βιώματα και τα συναισθήματα του Γιώργου Ιωάννου, όπως τα αποτύπωσε στο λογοτεχνικό του έργο ή σχολίασε σε συνεντεύξεις ή άρθρα του στον Τύπο. Δηλώσεις συμμετοχής για την ξενάγηση στο Βαφοπούλειο και για τον Περίπατο εδώ.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, την Παρασκευή 17 Μαϊου (19:00) η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης οργανώνει διάλεξη του Δρ. Βύρωνος Πισσαλίδη, με τίτλο «Βιωσιμότητα και αειφορία των λογοτεχνικών αρχείων των Γιώργου Ιωάννου και Leonardo Sciascia. Μια διαπολιτισμική προοπτική λογοτεχνικής κληρονομιάς».

Ακόμη, οι εκδόσεις «Κέδρος» διοργανώνουν την Κυριακή 19 Μαιου (13:00-14:00) την εκδήλωση «Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής». Για τον σπουδαίο λογοτέχνη μιλούν ο Θωμάς Κοροβίνης, συγγραφέας-τραγουδοποιός και η Σοφία Ιακωβίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο ΔΠΘ. Την ίδια ημέραστις 14:00, οι εκδόσεις «Ένεκεν-Επιθεώρηση Πολιτισμού» με ομιλητή τον εκδότη Γιώργο Γιαννόπουλο, αναλύουν τον τρόπο και τις συνθήκες, με τις οποίες διαμορφώθηκε το σύγχρονο λογοτεχνικό και πολιτιστικό τοπίο στην εκδήλωση Ιστορία-Τραύμα-Απόλαυση: Η περίπτωση του Γιώργου Ιωάννου και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.

Στιγμιότυπο από παλαιότερη διοργάνωση της ΔΕΒΘ. Πηγή φωτ.: ΔΕΒΘ

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τους Έλληνες εκδότες, τη ΔΕΘ–HELEXPO, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027. Η ΔΕΒΘ είναι μέλος του Φόρουμ Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκθέσεων Βιβλίου ALDUS UP. Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από παλαιότερη διοργάνωση της ΔΕΒΘ. Πηγή φωτ.: ΔΕΒΘ