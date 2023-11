Νέες ταινίες: Αλμοδόβαρ, Νταλί και φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Λίγες παραπάνω από δέκα είναι οι νέες ταινίες που προβάλλονται από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους, η νέα κινηματογραφική εβδομάδα συμπίπτει με την έναρξη του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στις νέες κυκλοφορίες εκτός Φεστιβάλ πρωταγωνιστούν ως θεματικές οι ανθρώπινες σχέσεις, ο έρωτας, η εξουσία και η κοινωνία.

Εκτός από τον Αλμοδόβαρ, τον Νταλί, την αναζήτηση του έρωτα, στις νέες ταινίες έχουμε την τιμημένη με το βραβείο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» στο Φεστιβάλ των Καννών και Χρυσή Αθηνά στις 29ες Νύχτες Πρεμιέρας, «How to Have Sex» της Βρετανίδας Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, που αναφέρεται στην ερωτική συναίνεση και αποτελεί συμπαραγωγή της ελληνικής Heretic, τα δε γυρίσματα έχουν γίνει στα Μάλια της Κρήτης.

Τα δύο νέα θρίλερ της εβδομάδας είναι «Η Κόρη του Βασιλιά του Βάλτου» του Νιλ Μπέργκερ και «Μίλα μου» των ελληνικής καταγωγής Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου. Η πρώτη είναι βασισμένη στο ομότιτλο best seller της Κάρεν Ντιόν και ξετυλίγει την ιστορίας μίας γυναίκας που επιστρέφει στο δάσος όπου μεγάλωσε για να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο άνδρα της ζωής της: τον πατέρα της. Η δεύτερη αφορά ένα ταριχευμένο χέρι με το οποίο παίζει, ένα βράδυ, μια παρέα εφήβων.

Τρυφερό στα πλάνα του το ντοκιμαντέρ «Ζάκρος» του Φίλιππου Κουτσαφτή, μία περιήγηση στην περιοχή με την κάμερα να εστιάζει στα αρχαία μνημεία που αποτελούν μέρος της ιστορίας, στους (ηλικιωμένους) κατοίκους που πλέκουν, μαγειρεύουν, φτιάχνουν κεραμικά με πηλό.

Στον αντίποδα, ο «Ελεύθερος Επαγγελματίας» του Πιερ Μόρελ είναι ταινία δράσης και ακολουθεί τον πρώην αξιωματικό των Ειδικών Δυνάμεων, Μέισον Πετίτς που πλέον εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας ασφάλεια στη δημοσιογράφο Κλερ Γουέλινγκτον που με τη σειρά της αναλαμβάνει να πάρει συνέντευξη από τον δικτάτορα Χουάν Βενέγκας, όταν ξεσπά ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Στεκόμαστε στην φράση από την ταινία: «ξέρετε το συναίσθημα όταν κάνετε ακριβώς αυτό για το οποίο ήρθατε στη γη; Εκείνο που είναι σαν τα πάντα μέσα σου να κινούνται σε αρμονία με το σύμπαν;».

Μία ακόμη ταινία στις νέες κυκλοφορίες είναι το animation και προτεινόμενο για παιδιά «Οι Ευχούληδες 3: Για Μπάντα Μαζί», στις επανεκδόσεις έχουμε το πρώτο μέρος της ανολοκλήρωτης τριλογίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το λιβάδι που δακρύζει» με τόπο εκτύλιξης γεγονότων την προπολεμική Θεσσαλονίκη των προσφύγων.

Οι Παράξενοι Δρόμοι της Ζωής

Μικρού μήκους είναι η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Οι παράξενοι δρόμοι της ζωής», που είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών και προβάλλεται από κοινού με συνέντευξη του Πέδρο Αλμοδόβαρ, διαρκείας 30’. Στην ταινία, η κάμερα του Ισπανού σκηνοθέτη ακολουθεί τους Ίθαν Κοχ και Πέδρο Πασκάλ και στήνει ένα ιδιαίτερο γουέστερν όπου οι δύο πρωταγωνιστές εξετάζουν τα κίνητρα της επανασύνδεσής τους. Αυτό, ενώ προσπαθούν να ξετυλίξουν ένα έγκλημα: μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην πόλη.

Fingernails

«Πιστοποιείται» η συμβατότητα μεταξύ των ζευγαριών, είναι δυνατό ένας αλγόριθμος να αποφασίσει αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν να είναι μαζί; Στη νέα ταινία του Χρήστου Νίκου (σ.σ έχει επίσης σκηνοθετήσει τα «Μήλα») με τίτλο «Fingernails», ένα ινστιτούτο διεκπεραιώνει εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστώσει τη συμβατότητα των ζευγαριών και τους μετέχοντες να αρκούνται στη φράση «τέρμα οι απορίες για την επιλογή του σωστού συντρόφου».

Πρωταγωνιστές η Άννα και ο Ράιαν τους οποίους η τεχνολογία πιστοποίησε ως συμβατό ζευγάρι, μόνο που η Άννα έχει ενδοιασμούς από τότε που άρχισε να δουλεύει στο εργαστήριο. Υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στο συναίσθημα και την τεχνολογία, μιας και το πρώτο προέρχεται αποκλειστικά από ανθρώπινα όντα, το δεύτερο είναι ένας αλγόριθμος.

Ποια τα κριτήρια του αλγόριθμου να πιστοποιήσει για συναισθήματα και γιατί να ληφθούν υπόψη; Περιμένει καθένας την τεχνολογία να εξακριβώσει τις αμφιβολίες που ενέχει η ψυχή; Τι συνεπάγεται η πιθανή επέκταση της τεχνολογίας στο πεδίο των συναισθημάτων;

Από την ταινία «Fingernails» Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ filmfestival.gr

Η ταινία είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Τορόντο και διανομέα την Apple, προβάλλεται στους κινηματογράφους από την Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, ταυτόχρονα με το Apple TV+.

Η Γη της Επαγγελίας

Πρεμιέρα είχε κάνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας (επίσημο διαγωνιστικό) η ταινία «Η Γη της Επαγγελίας» του ελληνικής καταγωγής Νικολάι Αρσέλ και είναι =η πρόταση της Δανίας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Πρωταγωνιστής ο Μαντς Μίκελσεν, ενσαρκώνει τον λοχαγό Λούντβιχ Κάλεν, ο οποίος το 1755 ζητά την άδεια του βασιλιά ώστε να καλλιεργήσει τον αφιλόξενο χερσότοπο της Γιουτλάνδης και να δημιουργήσει μια αποικία, με αντάλλαγμα να του δοθεί ένας τίτλος ευγενείας.

Ανάμεσα στα εμπόδια που υψώνονται, ο κυρίαρχος γεωκτήμονας της περιοχής, που βλέπει την εξουσία του να απειλείται. «Αν του πηγαίνετε κόντρα, ρισκάρετε τα πάντα» απευθύνουν στον Κάλεν στην ταινία, η οποία – μεταξύ άλλων – καταγράφει τους μηχανισμούς επίθεσης σαν κάποιος νιώθει ή καταλαβαίνει ότι απειλείται.

Daliland

Ποιος ήταν ο Νταλί, από τι ή ποιους εμπνεόταν, πώς ζωγράφιζε; Στη θέση του ονόματος του Νταλί θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε καλλιτέχνης και η απάντηση να είναι η ίδια: ότι είναι αρκετά δύσκολο μέσα από ένα άλλο προϊόν τέχνης – εν προκειμένω η ταινία – να μας δίνεται μία απάντηση ή έστω πτυχές της προσωπικότητας του κάθε φορά προσώπου. Πρόκειται, συνεπώς, για απόπειρες.

Στην ταινία «Daliland», η σκηνοθέτις Μέρι Χάρον εμπνέεται από τον Σαλβαδόρ Νταλί και αποπειράται να δώσει τη δική της ματιά τοποθετώντας την ιστορία στα μέσα της δεκαετίας του ’70 και εξερευνώντας τα τελευταία χρόνια της ζωής του εκκεντρικού καλλιτέχνη, δίνοντας έμφαση στη ιδιότροπη σχέση του με την Γκαλά –την γυναίκα που ενέπνευσε πολλούς πίνακές του. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιχειρεί να δώσει τη δική της οπτική σε όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες· «κάποιες φορές είναι δύσκολο να είσαι ο Νταλί» και «ο θάνατος με τρομάζει» ακούμε στην ταινία.

Προετοιμασίες για να είμαστε μαζί, άγνωστο για πόσο

Η επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας στα Όσκαρ είναι ένα υπαρξιακό ρομάντσο που εστιάζει στην αναζήτηση του έρωτα και στον έρωτα ως σκοπό – «δεν ξέρω αν μπορείς να το αποκαλέσεις ''έρωτα'' αλλά δεν έχω ξανανιώσει κάτι τέτοιο» είναι μία από τις πιο δυνατές φράσεις της ταινίας, σε σκηνοθεσία της Λίλι Χόρβατ. Θέτει στον κινηματογραφικό της φακό μία νεαρή, ανερχόμενη νευροχειρουργό που εγκαταλείπει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στην Αμερική για να επιστρέψει στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θεωρεί ότι την περιμένει ο έρωτας της ζωής της. στη συνάντησή τους, εκείνος συμπεριφέρεται σαν να τη βλέπει για πρώτη φορά.

Λόγος γίνεται για το προαίσθημα, ιδωμένο και από την ιατρική πλευρά – τι μας «λένε» τα συναισθήματά μας;

Κεντρική φωτ.: Από την ταινία «Προετοιμασίες για να είμαστε μαζί, άγνωστο για πόσο». Πηγή φωτ.: Facebook/ Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - Horvát Lili új filmje