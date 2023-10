64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Το σινεμά είναι η μοίρα μας

H επιγραφή της διοργάνωσης φιγουράρει στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, η οπτική ταυτότητα και τα σποτ του φεστιβάλ έχουν ανακοινωθεί προ ημερών εισάγοντας τους κινηματογραφόφιλους στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου τον Νοέμβριο, στη συμπρωτεύουσα. Στην 64η του διοργάνωση, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2-12 Νοεμβρίου) καλεί το κοινό του από όλη την Ελλάδα να μυηθεί στη μαγεία του κινηματογράφου γεμίζοντας τις αίθουσές του «Ολύμπιον», «Παύλος Ζάννας», «Φρίντα Λιάππα», «Τώνια Μαρκετάκη», «Τζον Κασσαβέτης», «Σταύρος Τορνές» και τον κινηματογράφο «Μακεδονικόν» όπου θα προβληθούν 270 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες, ενώ 79 ταινίες θα προβληθούν και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας (online.filmfestival.gr).

Το Φεστιβάλ καλεί επίσης το κοινό να μετέχει στις παράλληλες δράσεις του μεταξύ αυτών και στην έκθεση στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος του Φεστιβάλ για τα «Φαντάσματα», να ακούσει τους προσκεκλημένους καλλιτέχνες αλλά και να διερωτηθεί πώς θα ήταν εάν δεν υπήρχαν οι ταινίες και τα φεστιβάλ.

Αλλά γιατί, ξανά, φέτος, μία επίσκεψη στο Φεστιβάλ και παρακολούθηση στις αίθουσες του; «Το Σινεμά είναι η Μοίρα μας» διαβάζω στην αρχή του σποτ του εφετινού φεστιβάλ, σκηνοθετημένου από τον Θανάση Θεοφώτιστο, και ανακαλώ μία από τις φράσεις της γενικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό, στην τελετή έναρξης του περυσινού, 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου: «δημιουργοί από όλον τον κόσμο καταθέτουν στο Φεστιβάλ τα όνειρά τους».

Τα όνειρα αυτά είναι ιστορίες και όσο υπάρχουν ιστορίες θα συνεχίσει κι ο κινηματογράφος. Είναι άλλωστε πολλά όσα θέλουν να πουν οι κινηματογραφιστές και διαφορετικοί κάθε φορά οι τρόποι. Το σινεμά θα εξακολουθεί να υφίσταται και να παλεύει διαψεύδοντας εκείνους που είχαν ισχυριστεί ότι το steaming θα σημάνει το τέλος του κινηματογράφου.

Οι γεμάτες αίθουσες των φεστιβάλ και η αναμονή των θεατών έως ότου βγάλουν εισιτήριο, η επιθυμία τους να παρευρίσκονται σε masterclasses –μεταξύ άλλων– καταδεικνύουν ότι ο κινηματογράφος παραμένει αγαπημένη μορφή τέχνης και αναντικατάστατη. Οι συνθήκες προβολής μιας ταινίας, η αύρα κατά την προβολή, ο κόσμος που ξετυλίγεται σε μία αίθουσα κατά την προβολή της ταινίας είναι ορισμένοι μόνο από τους λόγους που το σινεμά εξακολουθεί να μαγεύει και θα μαγεύει το κοινό του.

Από παλαιότερη διοργάνωση του Φεστιβάλ, στην αίθουσα «Ολύμπιον». Πηγή φωτ.: Facebook/ Thessaloniki International Film Festival

Πώς δικαιολογεί ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Θανάσης Θεοφώτιστος ότι «το Σινεμά είναι η Μοίρα μας»; «Κλωθώ είναι να μπορείς από υλικά αυτού του κόσμου, να συνθέσεις την αρχή του επόμενου. Λάχεσις είναι να αγωνιάς κάθε στιγμή για τον ρυθμό, αυτόν που επιτρέπει στη ζωή τη ροή. Άτροπος είναι να δεχτείς στωικά την πιο σπουδαία και άδικη ευθύνη, να ορίσεις μια στιγμή και να την πεις τέλος», αναφέρει ο σκηνοθέτης στο σημείωμά του για το σποτ του Φεστιβάλ, και διευκρινίζει:

«Αυτές είναι οι τρεις Μοίρες για εμάς. Μία έμπνευση που δημιουργήθηκε προσπαθώντας να κρατήσω το νόημα για τη ζωτική σημασία του σινεμά στη ζωή μας και μια χαλαρή σύνδεση με την έννοια του “φαντάσματος”, ως κάτι που υπάρχει χωρίς την επιλογή μας και μας επηρεάζει σημαντικά. Έτσι, αυτές οι υπέροχες μυθολογικές οντότητες που είχαν την τεράστια τύχη και ευθύνη να ορίζουν τις τύχες των ανθρώπων, για εμάς εκπροσωπούν και τα τρία στάδια της δημιουργίας μιας ταινίας. Η Κλωθώ (Δανάη Μικέδη Προδρόμου) γεννάει την ιδέα. Η Λάχεσις (Γαλήνη Χατζηπασχάλη) με συναισθήματα φτιάχνει την ιστορία. Και η Άτροπος (Σοφία Φιλιππίδου), στη διαδικασία του μοντάζ, ψάχνει την σημαντικότερη στιγμή για να “κόψει” την ταινία».

Η ταινία εμφυλοχωρεί και στην οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ, τα πόστερ (αφίσες) υπογράφει ο εικαστικός Βασίλης Σελιμάς. Στο ένα παρατηρούμε μία κοπέλα και στο άλλο ένα αγόρι. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα παιδί το οποίο «βρίσκεται σε ένα δωμάτιο όπου περιβάλλεται από σκηνικά αντικείμενα. Αιωρούνται γύρω του, δημιουργώντας ένα παράξενο κινηματογραφικό σύμπαν, έναν κόσμο φανταστικό, στον οποίο κατοικούν πλάσματα μαγικά, φαντάσματα και άπιαστες ιδέες.

Αφίσα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πηγή φωτ.: Facebook/ Thessaloniki International Film Festival

»Το παιδί αντικατοπτρίζει όλα εκείνα που έχουμε ξεχάσει ότι κάποτε υπήρξαμε. Με καταβολές από τον μαγικό ρεαλισμό, οι αφίσες του Φεστιβάλ μάς καλούν να εξερευνήσουμε τα πάντα από την αρχή, μέσα από το βλέμμα ενός παιδιού», επεξηγεί ο κ. Σελιμάς στο σημείωμά του.

Αφίσα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πηγή φωτ.: Facebook/ Thessaloniki International Film Festival

Πρώτη εξερεύνηση η εναρκτήρια ταινία (2/11) στην οποία θα αναφερθώ σε επόμενο σημείωμά μου. Πρόκειται για την ταινία «Στη φωτιά» του Γαλλο-βιετναμέζου σκηνοθέτη Τραν Αν Χουνγκ, η οποία κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, συνδυάζει το ρομαντικό δράμα με την ταινία εποχής, σε μια γαστρονομική ιστορία έρωτα που αποθεώνει την υψηλή τέχνη της μαγειρικής, αναζητώντας τα μυστικά συστατικά της αγάπης και της ανθρώπινης επαφής.

Από την ταινία «Στη φωτιά». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ταινία λήξης (12/11) του Φεστιβάλ τα «Πεσμένα Φύλλα» του Φινλανδού Άκι Καουρισμάκι, που απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στις Κάννες και αποτελεί μια γλυκιά ιστορία αγάπης, ελπίδας, αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης. Η υπόθεση εκτυλίσσεται μια νύχτα στο Ελσίνκι, όπου δύο μοναχικοί άνθρωποι διασταυρώνονται τυχαία και ανακαλύπτουν τη μαγεία του «μαζί», αναζητώντας τον πρώτο, απόλυτο και μοναδικό έρωτα της ζωής τους.

Αμφότερες οι ταινίες – «Στη φωτιά» και «Πεσμένα φύλλα» είναι οι επίσημες υποβολές των χωρών τους (Γαλλία και Φινλανδία, αντίστοιχα) για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

Από την ταινία «Πεσμένα Φύλλα». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, στην εφετινή διοργάνωση θα παρευρεθούν μεγάλα ονόματα από τον χώρο του κινηματογράφου, όπως η σταρ του παγκόσμιου σινεμά, Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος, και ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Αλεξάντερ Πέιν, για την παρουσίαση της νέας του ταινίας «Τα Παιδιά του Χειμώνα / The Holdovers».

Ακόμη, θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αφιέρωμα στα φαντάσματα (33 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ειδική έκδοση) και εικαστική έκθεση με έργα των Νίκου Κεσσανλή, Βλάση Κανιάρη, Σίλειας Δασκοπούλου και Ιάσονα Μολφέση και με φωτογραφικά σχόλια του Δημήτρη Τσουμπλέκα, σε επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και διεθνούς φήμης κριτικού κινηματογράφου, Ντένις Λιμ, ως guest curator.

Ακόμη, αφιερώματα στους Τάκη Κανελλόπουλο, Νίκο Περάκη (και Χρυσό Αλέξανδρο), καθώς και στον ελληνικό κινηματογράφο αποτελούμενο από 35 μεγάλου μήκους και 22 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες, ειδική προβολή στη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου και βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τιμά επίσης τη μνήμη του Μισέλ Δημόπουλου, επί σειρά ετών διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο Μισέλ Δημόπουλος. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αφιέρωμα storytelling με κορυφαίους συγγραφείς και σεναριογράφους να μοιράζονται τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τα μυστικά τους, με σκοπό τη δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα στο κινηματογραφικό και το τηλεοπτικό σενάριο, καθώς και αφιέρωμα Reflections of Topos κατά το οποίο ιχνηλατούνται όψεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως γεωγραφικού και συμβολικού τόπου, όπως εγγράφονται στο έργο μιας ανερχόμενης, δυναμικής γενιάς καλλιτεχνών.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί για ένα masterclass και ο σκηνοθέτης των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών παγκοσμίως (Six Feet Under, Game of Thrones, True Detective κ.ά), Τζέρεμι Ποντέσουα,. Αmbassador της Αγοράς του Φεστιβάλ θα είναι η Χάρις Αλεξίου.

Στις εφετινές, ειδικές εκδόσεις του Φεστιβάλ, η ειδική δίγλωσση έκδοση για τα Φαντάσματα, ο πρωτοποριακός Α-Κατάλογος και μία ξεχωριστή έκδοση σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής Marni Films για το έργο του πολυδιάστατου storyboard artist Γιώργου Τασιούλα.

Πηγή φωτ.: Facebook/ Thessaloniki International Film Festival

Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2021-2027 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη της ΕΡΤ, επίσημου χορηγού επικοινωνίας του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV, Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της Alpha Bank χορηγού προσβασιμότητας, της Mastercard, επίσημης κάρτας πληρωμών, της Aegean, επίσημου αερομεταφορέα, της Fischer, χορηγού βραβείων κοινού, και της Jameson.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποιούνται με την υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr, η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Πηγή κεντρικής φωτ.: Πηγή φωτ.: Facebook/ Thessaloniki International Film Festival