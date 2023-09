Μουσικό ταξίδι από τους Gregorian στο κατάμεστο Ηρώδειο

Ήταν το 2013 οπότε και το γερμανικό συγκρότημα, Gregorian, είχε τελευταία φορά εμφανιστεί στην Αθήνα δίνοντας συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, προσφέροντας στο κοινό ένα μυσταγωγικό ταξίδι σε ένα νέο μουσικό τοπίο –ένα τοπίο δημιουργημένο από την «ένωση» του ήχου του γρηγοριανού μέλους (σ.σ το μονοφωνικό λειτουργικό μέλος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας) με την ροκ και ποπ μουσική.

Δέκα χρόνια μετά, το 2023, στον ίδιο χώρο απαράμιλλου κάλλους και αρμονίας, οι Gregorian –φορώντας τα ιδιαίτερα κοστούμια τους που παραπέμπουν σε εκείνα των μοναχών– μας έδωσαν το εισιτήριο για ακόμη ένα τέτοιο μουσικό ταξίδι, εμπλουτισμένο με νέα κομμάτια, στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας τους.

Όσοι παρευρεθήκαμε στη συναυλία τους (14/9) στο ρωμαϊκό ωδείο, ανακαλέσαμε και σιγοτραγουδήσαμε μαζί τους τραγούδια δικά τους και άλλων όπως τα «Carmina Burana» «Running up that hill», «Now we are free» (The Gladiator), «Hallelujah», «Tears in heaven», «The sound of silence», με τα «Moment of peace» και «Sacrifice» (Elton John) να κλείνουν το πρόγραμμα της συναυλίας, λίγο αφότου το 8μελές συγκρότημα κατέβει στην ορχήστρα του Ηρωδείου και στεκούμενο μπροστά από τις πρώτες θέσεις στις κεντρικές κερκίδες, ερμηνεύσει αποκλειστικά δικά του κομμάτια με τον ήχο του γρηγοριανού μέλους.

Μαζί με τους Gregorian, επί σκηνής, η Αμέλια Μπράιτμαν, η οποία άλλοτε τραγουδούσε μαζί τους και άλλοτε έπαιζε τύμπανα από κοινού με δύο ακόμη μουσικούς, ένας εκ των οποίων στα πλήκτρα και ο άλλος σε τύμπανα και ντραμς. Οι φωνές του 8μελους χορωδιακού από κοινού με εκείνη της Μπράιτμαν αρκούσαν για να συνεπάρουν το κοινό· κατάσταση στην οποία συνέβαλε η αύρα του ρωμαϊκού ωδείου, στους τοίχους του οποίου αλλά και σε όλο το ωδείο «έπεφταν» φωτισμοί ποικίλων χρωμάτων: πορτοκαλοκίτρινοι, μπλε, μωβ, πράσινοι, κόκκινοι.

Η φωνητική αρμονία και οργανική συνοδεία του συγκροτήματος δημιούργησαν ένα άρτιο αποτέλεσμα και αυτό ήταν έκδηλο καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Όσο για τα δημοφιλή τραγούδια που οι Gregorian ερμηνεύουν με γρηγοριανό στυλ, επιλέγονται με συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια, διότι, για να ληφθεί υπόψιν στη λίστα τους ένα τραγούδι έπρεπε να μεταφραστεί σε 7-τονική κλίμακα.

Για την ιστορία, το συγκρότημα δημιουργήθηκε στη Βασιλική Μονή Εσκοριάλ στην Ισπανία από τον Φρανκ Πέτερσον. Η χρονολογία ήταν το 1989 όταν εκείνος, περιπλανώμενος στους μεσαιωνικούς διαδρόμους του μοναστηριού άκουγε ροκ μουσική στο walkman του και οι ήχοι της μοναστικής χορωδίας συγχωνεύονταν με τη μουσική που άκουγε.

Οι μουσικές εκείνες στιγμές τον ενέπνευσαν και άρχισε να πειραματίζεται με την ιδέα του συνδυασμού ροκ μουσικής με τους ήχους του Γρηγοριανού μέλους. Το «πείραμα» αυτό έγινε πραγματικότητα το 1990, με το ηλεκτρονικό «Enigma», με συν-δημιουργούς τον Φρανκ και τον Μισέλ Κρέτσου. Η ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ Enigma πούλησε πάνω από 14 εκατομμύρια αντίτυπα, και ανέδειξε τους Gregorian σε κορυφαίο συγκρότημα με την παγκόσμια επιτυχία «Sadeness Pt. I».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το συγκρότημα ηχογράφησε περισσότερα από 200 τραγούδια σε 11 CDs – χρυσά και πλατινένια – και 6 DVDs, με την πρόκληση να παραμένει και να αφορά τον ιδρυτή τους: να βρίσκει τραγούδια που ταιριάζουν με την Γρηγοριανή κλίμακα και τον ήχο και την έκπληξη που κάθε φορά προκαλείται σαν μεταγράφει κάποιο ροκ ή ποπ κομμάτι σε ήχο του Γρηγοριανού μέλους.

* Οι φωτογραφίες τραβήχθηκαν από τον Θωμά Δασκαλάκη κατά τη συναυλία των Gregorian στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στις 14/9/2023