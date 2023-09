Μουσικό βίντεο για το νέο της σόλο τραγούδι κυκλοφόρησε η Ανιέτα Φέλτσκογκ των ABBA

Η τραγουδίστρια του θρυλικού σουηδικού συγκροτήματος της ποπ, ABBA, Ανιέτα Φέλτσκογκ κυκλοφόρησε ένα μουσικό βίντεο με αναμνήσεις από τη ζωή και την καριέρα της, το οποίο συνοδεύει το πρώτο της σόλο σινγκλ μετά από 10 χρόνια.

Στο βίντεο για το τραγούδι «Where Do We Go From Here» η Φάλτσκογκ παρουσιάζεται σε έναν ονειρικό κόσμο, που περιλαμβάνει ένα αντίγραφο του αυτοκινήτου Triumph Spitfire που είχε τη δεκαετία του 1960 και οδηγούσε από το σπίτι της στην πόλη Γιένσεπινγκ με προορισμό τη Στοκχόλμη, όπου οι ABBA ηχογραφούσαν τα άλμπουμ τους.

Δημιουργημένο από τον animator Aarto Hiiemaa, γνωστό και ως Josh Twist, το βίντεο παρουσιάζει επίσης τους σκύλους της τραγουδίστριας και προβάλλει τις σήμα κατατεθέν ενδυματολογικές επιλογές των ABBA.

«Όταν είδα το βίντεο για πρώτη φορά, δεν πίστευα στα μάτια μου! Ήταν τόσο όμορφο και τόσο συγκινητικό» τόνισε η Ανιέτα Φέλτσκογκ.

«Όλα ήταν εκεί, ακόμα και τα αγαπημένα μου σκυλιά και το πρώτο αυτοκίνητο που είχα, τα κατέγραψαν όλα».

Το σινγκλ κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα μαζί με την ανακοίνωση επερχόμενης επανέκδοσης του άλμπουμ της A του 2013, με τίτλο A+ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου.

Το αρχικό άλμπουμ γράφτηκε ειδικά για την Φέλτσκογκ από τον τραγουδοποιό και παραγωγό Γιόργκεν Έλοφσον, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια για πολλούς σταρ της ποπ, όπως η Σελίν Ντιον, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η Κέλι Κλάρκσον και οι Westlife.