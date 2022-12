Εγκαίνια που αφορούν νέα Μουσεία καθώς και επεκτάσεις ή σημαντικές ανακαινίσεις σε ήδη υπάρχοντα αναμένονται το 2023, ανά τον κόσμο. Με τις επεκτάσεις και ανακαινίσεις να απαντούν στην «επιθυμία» των μουσείων να δείξουν περισσότερα αντικείμενα από τις συλλογές τους, να τις εμπλουτίσουν, να συντηρήσουν και να βελτιώσουν τους χώρους τους, ακόμη και να φιλοξενήσουν νέες δραστηριότητες και εκδηλώσεις μέσω των οποίων αναμένεται να προσελκυστούν περισσότερες ομάδες κοινού.

Επίκειται και η φροντίδα των κτιριακών υποδομών ενός μουσείου καθότι είναι κι αυτό ένας «οργανισμός» που φυλάσσει, εντός του εξιστορείται μια κάθε φορά διαφορετική ιστορία, ένας κάθε φορά διαφορετικός πολιτισμός ή συνονθύλευμα αυτών, ο βίος των ανθρώπων άλλοτε.

Ομοίως και με την ίδρυση νέων Μουσείων, δημιουργούνται νέες εστίες πολιτισμού όπου φυλάσσεται η ιστορία και διαστηρείται η μνήμη, καλώντας το κοινό να ανατρέξει και να διευρύνει τον πλούτο γνώσεών του. Άλλωστε, μπροστά σε κάθε προθήκη, σε κάθε έργο τέχνης, καθένας μας μπορεί να «δει» κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να γίνει η αφορμή για έρευνα και αναζήτηση.

Ανάμεσα στα μουσεία που αναμένεται να υποδεχτούν το κοινό το 2023, είναι το Διεθνές Αφροαμερικανικό Μουσείο στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνα, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στην Γκίζα της Αιγύπτου, το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη, το Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες, στην Ουάσινγκτον, και το Μουσείο Επιστημών στο Ώστιν του Τέξας.

Οι θεματικές και οι μεταξύ τους συλλογές ποικίλουν, όπως και εκείνων στο προηγούμενο σημείωμά μας, τα «Μουσεία που άνοιξαν το 2022» όπου αναφερθήκαμε σε ορισμένα από τα μουσεία που έκαναν θυρανοίξια το 2022.

Διεθνές Αφροαμερικανικό Μουσείο - Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα

Το ταξίδι εκατομμυρίων Αφρικανών που αιχμαλωτίστηκαν και αναγκάστηκαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό έως ότου φτάσουν στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας για να πουληθούν και να εργαστούν ως σκλάβοι εξιστορεί το Διεθνές Αφροαμερικανικό Μουσείο το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του για το κοινό τον Ιανουάριο του 2023, στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνα.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο σημείωμά μας εδώ, στο Liberal («Αφροαμερικανικό Μουσείο εξιστορεί τη σκλαβιά»), η εξιστόρηση θα εκκινεί από το 300 π.Χ. που αποτελεί την παλαιότερη χρονολογικά τεκμηρίωση της καλλιέργειας ρυζιού στην αφρικανική ήπειρο, καθότι οι Αφρικανοί υποδουλώθηκαν ειδικά γι’ αυτή τη γνώση, όπως είχε αναφέρει στο BBC η διεύθυνουσα σύμβουλος του Μουσείου. Με τη γνώση τους και την εργασία σχετικά με καλλιέργεια του ρυζιού στο Τσάρλεστον, οι σκλαβωμένοι από τη Δυτική Αφρική συνέδραμαν ώστε να γίνει μία από τις πλουσιότερες πόλεις στον κόσμο πριν από τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο (1861-1865).

Σχέδιο του κτιρίου του Διεθνούς Αφροαμερικανικού Μουσείου. Πηγή: Facebook / International African American Museum

Η καλλιέργεια του ρυζιού της ποικιλίας Carolina Gold θίγεται σε μία εκ των θεματικών ενοτήτων στις οποίες διαρθρώνεται η αφήγηση του μουσείου· οι υπόλοιπες αφορούν στις αφρικανικές παραδόσεις και τη γλώσσα των Αφρικανών, τα κινήματα για δικαιοσύνη και ισότητα, την αντιμετώπιση που είχαν από την τότε πολιτεία με αντίστοιχα τεκμήρια, μεταξύ άλλων.

Η αφήγηση των ιστοριών θα γίνεται μέσω κλασικών τεχνικών και νέων προσεγγίσεων συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας και ψηφιακής διαδραστικότητας, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα οποία μπορούν να μετέχουν ενήλικες, παιδιά και οικογένειες.

Όσο για την ίδρυση του Μουσείου (κόστους 100 εκατ. δολάρια) στο Τσάρλεστον, σχετίζεται με το γεγονός ότι –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιστορικών– από τους περίπου 338.000 Αφρικανούς που μεταφέρθηκαν στην Αμερική ως σκλάβοι, το 40% από αυτούς εισήλθαν μέσω του Τσάρλεστον μεταξύ 1738 και 1808. Το 1808 οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τη διεθνή εισαγωγή σκλάβων, αλλά το εμπόριο συνεχίστηκε στο εσωτερικό μέχρι το 1865.

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Γκίζα, Αίγυπτος

Αναμέναμε να εγκαινιαστεί το 2022 αλλά στην ιστοσελίδα του σημειώνεται ότι τα θυρανοίξια εκτιμώνται να γίνουν το 2023. Ο λόγος για το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο στην Γκίζα της Αιγύπτου, που εκτείνεται σε ένα οικόπεδο 480.000 τετραγωνικών μέτρων και απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από το συγκρότημα της πυραμίδας της Γκίζας, αποτελώντας μέρος ενός νέου «σχεδίου» για το Οροπέδιο της Γκίζας με την ονομασία «Γκίζα 2030».

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο υπό κατασκευή, το 2019. Πηγή: ΑΡ/ Maya Alleruzzo

Όταν το Μουσείο εγκαινιαστεί, θα αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο, όπως και το μεγαλύτερο που θα είναι αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό, στην προκειμένη τον αιγυπτιακό. Στους χώρους του θα εκτίθενται συνολικά πάνω από 100.000 αρχαία αντικείμενα – 5.500 εξ αυτών στις αίθουσες της συλλογής για τον Τουταγχαμών, με πολλά από τα αντικείμενα της συλλογής αυτής να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Μέσα στην κύρια είσοδο του Μουσείου θα υποδέχεται το κοινό ένα άγαλμα 82 τόνων, 3.200 ετών, του Ραμσή Β’, η δε μεταφορά του αγάλματος το 2018 κόστισε 600.000 ευρώ. Επρόκειτο για το πρώτο αντικείμενο που εγκαταστάθηκε στο Μουσείο κατά την κατασκευή του, και αυτό, λόγω του μεγάλου μεγέθους του.

Λήψη (2019) του αγάλματος του Ραμψή του Β΄, στην εσωτερική είσοδο του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου. Πηγή: ΑΡ / Maya Alleruzzo

Η κατασκευή του Μουσείου ξεκίνησε το 2002, το κόστος ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια και ο σχεδιασμός του αποτελεί ένα κράμα του μοντέρνου στοιχείου και του αιγυπτιακού πολιτισμού. Το σχήμα του είναι λοξότμητο τρίγωνο σε κάτοψη, η πρόσοψη του κτιρίου είναι ένας ημιδιαφανής πέτρινος τοίχος από αλάβαστρο, μπροστά από τον οποίο εκτείνεται μια μεγάλη πλατεία με χουρμαδιές. Χαρακτηριστική η ανατολική πρόσοψη, ύψους 46 μέτρων και πλάτους 800 μέτρων, έχει επτά πυραμίδες σχηματισμένες –με τον αριθμό επτά να αποτελεί σημαντικό νούμερο στην αρχαία αιγυπτιακή παράδοση.

Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Νέα Υόρκη

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023 έχει προγραμματιστεί να ανοίξει για το κοινό η νέα πτέρυγα του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη. Η νέα πτέρυγα θα έχει έκταση 230.000 τετραγωνικά πόδια, θα ονομάζεται Κέντρο Επιστήμης, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Richard Gilder (1932-2020, σ.σ ο Richard Gilder ήταν φιλάνθρωπος και συνιδρυτής του Ινστιτούτου Αμερικανικής Ιστορίας Gilder Lehrman) και θα περιλαμβάνει εκθέματα που αφορούν στη φυσική ιστορία, μεταξύ άλλων ενότητα αφιερωμένη στα έντομα και μία έκθεση με 80 είδη πεταλούδων.

Πρόσοψη του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Πηγή: Shutterstock

Αναφορικά με το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εγκαινιάσθηκε το 1877-78, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φυσικής ιστορίας του κόσμου· αποτελείται από 28 ενωμένα μεταξύ τους κτίρια (έκτασης περίπου 190.000 τετραγωνικά μέτρα), που στεγάζουν 45 αίθουσες μόνιμων εκθεμάτων, ένα πλανητάριο και μία βιβλιοθήκη.

Μπαρόσαυρος - δεινόσαυρος με μακριά ουρά και μακρύ λαιμό, έκθεμα του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Πηγή: Facebook / American Museum of Natural History

Όσο για τις συλλογές του Μουσείου, αποτελούνται από περισσότερα από 33 εκατομμύρια δείγματα φυτών, ζώων, απολιθωμάτων, ορυκτών και πετρωμάτων, μετεωριτών, ανθρώπινων οστών.

Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες - Ουάσινγκτον

Στην Ουάσινγκτον λειτουργεί το μοναδικό μουσείο παγκοσμίως με αποκλειστικό σκοπό την αναγνώριση της γυναικείας δημιουργίας στο χώρο της τέχνης. Πρόκειται για το Εθνικό Μουσείο Γυναικών στις Τέχνες το οποίο ιδρύθηκε το 1987 ως απάντηση στο ερώτημα «Πού βρίσκονται όλες οι γυναίκες καλλιτέχνες;» – θα μπορούσε να λεχθεί ότι επισημαίνεται έτσι οποιαδήποτε ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, στο χώρο της τέχνης.

Άποψη του Εθνικού Μουσείου Γυναικών στις Τέχνες, η φωτογραφία ελήφθη τον ΚΟύνιο του 2014. Πηγή: Shutterstock

Με την ίδρυση του Μουσείου, δημιουργήθηκε ένας χώρος όπου παρουσιάζεται το έργο σημαντικών γυναικών καλλιτεχνών του παρελθόντος και προωθείται εκείνο γυναικών καλλιτεχνών που εργάζονται σήμερα. Ανάμεσα στα ονόματα των γυναικών καλλιτεχνών διαβάζουμε εκείνα της γλύπτριας Λύντα Μπένγκλις (γενν. 1941), της επίσης γλύπτριας Λουίς Μπουρζουά (1911-2010) το γιγαντιαίο γλυπτό – αράχνη της οποίας, με τίτλο «Maman» είχε εκτεθεί (Μάρτιος-Νοέμβριος 2022) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (βλ. «Το γλυπτό... αράχνη που «μιλά» για τη μητρική προστασία»).

Λήψη από το εσωτερικού του μουσείου, την περίοδο προτού ξεκινήσει η ανακαίνιση του μουσείου. Πηγή: Twitter / Women in the Arts (NMWA)

Η πρώτη ανακαίνιση του Μουσείου αφ’ ης στιγμής της ίδρυσής του ξεκίνησε το 2021, το κόστος της ανέρχεται σε 66 εκατ. δολάρια, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί ξανά στο κοινό το φθινόπωρο του 2023. Θα αφορά στην προσθήκη 3.000 τετραγωνικών ποδιών στην υπάρχουσα έκταση 20.000 τετραγωνικών ποδιών, στην οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περισσότερα από 5.500 έργα τέχνης.

Παρότι το Μουσείο είναι κλειστό δεν απουσιάζει από τις δραστηριότητές τους. Διοργανώνει διαδικτυακές εκθέσεις και καλεί το κοινό να περιηγηθεί στη διαδικτυακή του συλλογή, αποτελούμενη από περισσότερα από 200 έργα τέχνης γυναικών καλλιτεχνών.

Μουσείο Επιστημών – Ώστιν, Τέξας

Το Μουσείο Επιστημών στο Ώστιν του Τέξας θα ανοίξει επίσης τις πύλες του στο κοινό το φθινόπωρο του 2023, έπειτα από προγραμματισμένη ανακαίνιση η οποία περιλαμβάνει αναβαθμίσεις κτιρίων, όπως επισκευές στέγης, συντήρηση εκθεμάτων, εγκατάσταση νέων εκθεμάτων και βελτιώσεις που θα επιτρέψουν τη φιλοξενία εκδηλώσεων. Η ανακαίνιση αφορά και στο σχεδιασμό προγραμμάτων με τη χρήση της τεχνολογίας, για όλες τις ηλικίες, ώστε να είναι πιο εύκολη η μάθηση της προϊστορικής ζωής.

Λήψη από το εσωτερικό του Μουσείου Επιστημών, στο Τέξας. Πηγή: Twitter / TexasMemorialMuseum

Εξάλλου, το Μουσείο Επιστημών του Τέξας, εν συνόλω, είναι το μοναδικό μουσείο στην Πανεπιστημιούπολη του Τέξας και στην ευρύτερη περιοχή του Ώστιν που περιλαμβάνει εκθέματα επιστήμης και φυσικής ιστορίας, από την προϊστορική ζωή έως την προηγμένη έρευνα και τεχνολογία, σημειώνει η Carolyn Connerat, διευθύνουσα σύμβουλος.

Η πρόσοψη του Μουσείου Μνήμης στο Τέξας. Πηγή: Shutterstock

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο χρονολογείται στη δεκαετία του ’30, ήταν το πρώτο Μουσείο της συγκεκριμένης αμερικανικής Πολιτείας και είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους λάτρεις των δεινοσαύρων. Στη δε, μεγάλη αίθουσα του Μουσείου, εκτίθεται μια ανακατασκευή του σκελετού ενός πτερόσαυρου, ενός ιπτάμενου ερπετού που ανακαλύφθηκε στο Δυτικό Τέξας. Το ερπετό είχε άνοιγμα φτερών 36 πόδια, και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιπτάμενα πλάσματα που ανακαλύφθηκαν ποτέ.

Κεντρική φωτογραφία: Άποψη του Εθνικού Μουσείου Γυναικών στις Τέχνες, στην Ουάσινγκτον. Πηγή: Facebook / National Museum of Women in the Arts