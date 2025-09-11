Γέφυρες στο χρόνο

Βρισκόμαστε στην Κλασική εποχή (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.). Στη στιγμή που μετά από αναμονή τεσσάρων χρόνων, έρχεται και πάλι η ώρα για τη διοργάνωση και πραγμάτωση των περίφημων Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην ανατολική άκρη του Αιγαίου, στο νησί της Ρόδου, μεγαλώνει ένα κορίτσι, που στη συνέχεια θα έμενε γραμμένο στην ιστορία, με έναν τρομερά πρωτοφανή για μια γυναίκα εκείνης της εποχής τρόπο.

Η Καλλιπάτειρα, κόρη του διάσημου Ρόδιου Ολυμπιονίκη Διαγόρα, είχε συνηθίσει από μικρή να βρίσκεται ανάμεσα σε αθλητές, οι οποίοι μάλιστα κατακτούσαν πάντα τη νίκη. Οι τρεις αδελφοί της, ο Δαμάγητος, ο Ακουσίλαος και ο Δωριέας, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα τους, επίσης συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έβγαιναν νικητές.

Από τη γραμμή που είχε χαράξει ο Διαγόρας δεν ξέφυγαν ούτε οι κόρες του. Οι δύο εγγονοί του, συνέχισαν πιστά την παράδοση της οικογένειας. Η Καλλιπάτειρα όμως, ήταν αυτή που, αντίθετα με την αδελφή της Φερενίκη, άκουσε την καρδιά της και έσπασε τους κανόνες.

Ώριμη γυναίκα και παντρεμένη πια, η Καλλιπάτειρα αποκτά το πρώτο της παιδί. Έναν γιο. Ο Πεισίροδος, προορίζεται και αυτός να συμμετάσχει στους πασίγνωστους αγώνες της Ολυμπίας και με βάση την ιστορία των προγόνων του και την καθοδήγηση από τη μητέρα του, έχει την επιτυχία στο τσεπάκι.

Όταν φτάνει η ώρα για το ταξίδι στην Πελοπόννησο, η Καλλιπάτειρα, σαν Ελληνίδα μάνα που ήταν, μπαίνει στο καράβι με τον γιο της και τον συνοδεύει μέχρι την Ήλιδα (αρχαία πόλη κοντά στην Ολυμπία, στην οποία προπονούνταν οι αθλητές λίγο πριν την έναρξη των αγώνων). Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. Ποιο ήταν, λοιπόν, το γεγονός που της χάρισε αυτήν την ιδιαίτερη αιώνια υστεροφημία;

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να μπουν στο στάδιο. Ήταν απαγορευμένο για αυτές να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Όποια γυναίκα παραβίαζε αυτόν τον νόμο, η ποινή ήταν θάνατος… Καταδικαζόταν να πέσει από την κορυφή του βουνού Τυπαίου, πάνω από την Ήλιδα. Η Καλλιπάτειρα, παρασυρμένη από το δυνατό αίσθημα να δει και να θαυμάσει τον γιο της, αψήφησε τον κίνδυνο και μεταμφιέστηκε σε άνδρα! Μεταμφιεσμένη, λοιπόν, σε γυμναστή, μπήκε χωρίς να την αντιληφθεί κανείς στο στάδιο. Εικάζεται, ότι από την χαρά και τους πανηγυρισμούς της για την νίκη του γιου της, αποκαλύφθηκε η ταυτότητα της.

Η Καλλιπάτειρα οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Υπερασπίστηκε σθεναρά και δυναμικά τον εαυτό της και δήλωσε περήφανα ότι ήταν κόρη, αδελφή, θεία και μητέρα Ολυμπιονικών. Οι Ελλανοδίκες (αυτοί που επόπτευαν τους αγώνες και φρόντιζαν για την τήρηση των κανόνων), μετά από την απολογία της πήραν μια ανήκουστη για την εποχή απόφαση. Της χάρισαν τη ζωή.

Φήμες λένε, ότι μετά από αυτό το γεγονός, αθλητές και γυμναστές έμπαιναν στα στάδια γυμνοί, για να αποφευχθεί κανένα παρόμοιο γεγονός…

