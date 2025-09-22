Το «Λεωφορείον ο Πόθος» καταφθάνει στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία με το National Theatre Live, φέρνοντας την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου (20:00), στην Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», ένα από τα σπουδαιότερα αμερικανικά έργα του 20ού αιώνα, το «Λεωφορείον ο Πόθος» του Τένεσι Ουίλλιαμς, σε σκηνοθεσία του Benedict Andrews.

Η παραγωγή, που μαγνητοσκοπήθηκε ζωντανά το 2014 στο Young Vic Theatre του Λονδίνου, σημείωσε τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, ενώ χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή Τύπο ως μία από τις πιο τολμηρές και εκρηκτικές αναβιώσεις του έργου. Ο βρετανικός «The Guardian» είχε σημειώσει ότι επρόκειτο για «ένα αριστούργημα με καθηλωτικές ερμηνείες και συγκλονιστική σκηνοθεσία» και το «The Telegraph» ότι «Η Gillian Anderson καταθέτει την ερμηνεία της καριέρας της».

Η Gillian Anderson κατά την παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» @Johan Persson

Η Gillian Anderson, η Vanessa Kirby (The Crown) και ο Ben Foster (Lone Survivor) ηγούνται ενός εξαιρετικού θιάσου σε αυτό το διαχρονικό αριστούργημα του Τένεσι Ουίλιαμς που ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής μέσα από μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της πολυσυζητημένης παράστασης του Young Vic Theatre.

Καθώς ο εύθραυστος κόσμος της Μπλανς καταρρέει, στρέφεται στη στήριξη της αδερφής της Στέλλας – όμως η πορεία της την οδηγεί σε μια οδυνηρή σύγκρουση με τον βίαιο και αμείλικτο Στάνλεϊ Κοβάλσκι.

Η παράσταση αποτελεί μια κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και την ωμή πραγματικότητα.

Από την παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» @Johan Persson

Πρωταγωνιστούν οι Gillian Anderson στον ρόλο της Blanche DuBois, Ben Foster στον ρόλο του Stanley Kowalski και Vanessa Kirby στον ρόλο της Stella Kowalski. Συντελεστές παραγωγής οι Βenedict Andrews (σκηνοθεσία), Magda Willi (σκηνικά), Victoria Behr (κοστούμια), Jon Clark (φωτισμοί), Paul Arditti (ήχος), Alex Baranowski (μουσική), Nick Wickham (σκηνοθεσία για την οθόνη).

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Πληροφορίες για τη μετάδοση, στο site του Μεγάρου εδώ.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 8 και 15 ευρώ. Πληροφορίες: 210 7282333 και www.megaron.gr.

Κεντρική φωτ.: Από την παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος» @Johan Persson