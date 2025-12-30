Το Κουαρτέτο Μποροντίν επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένα από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά σύνολα της μουσικής δωματίου, το Κουαρτέτο Μποροντίν (Borodin Quartet) επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 20:30, με έναν κύκλο-ορόσημο: τρία κουαρτέτα του Ντμίτρι Σοστακόβιτς που αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο την καλλιτεχνική και ανθρώπινη διαδρομή του συνθέτη.

Από το αισιόδοξο, νεοκλασικό «Πρώτο κουαρτέτο» του 1938, στο δραματικό «Όγδοο» (1960), αφιερωμένο «στα θύματα του φασισμού και του πολέμου», και έως το σκοτεινό, ελεγειακό «Δέκατο πέμπτο» (1974), το πρόγραμμα φωτίζει όλο το εύρος της συνθετικής του εξέλιξης.

Ιδρυθέν το 1945 στη Μόσχα, το Κουαρτέτο Μποροντίν είναι το μοναδικό σύνολο παγκοσμίως που έχει ολοκληρώσει τρεις πλήρεις κύκλους ηχογραφήσεων των δεκαπέντε κουαρτέτων του Σοστακόβιτς – την πρώτη μάλιστα σε στενή συνεργασία με τον ίδιο τον συνθέτη.

Την ανεκτίμητη αυτή ερμηνευτική κληρονομιά μεταφέρουν από γενιά σε γενιά τα σημερινά μέλη του συνόλου, παρουσιάζοντας, στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδείας το 2025-26 (με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τον θάνατο του Σοστακόβιτς), έναν από τους σημαντικότερους κύκλους μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα.

Το Κουαρτέτο Μποροντίν

Το Κουαρτέτο Μποροντίν αποτελείται από τους Nikolai Sachenko και Sergei Lomovsky (βιολί), Igor Naidin (βιόλα) και Vladimir Balshin (βιολονστέλο).

Κουαρτέτο Μποροντίν - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης») στις 19 Ιανουαρίου 2026 (20:30)

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ 8 και 40 ευρώ. Πληροφορίες: 210 7282333 και megaron.gr.