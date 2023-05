Αρχιτεκτονική

Με τον περιβάλλοντα χώρο του «επικοινωνεί» το νέο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στην Κωνσταντινούπολη· παραπέμπει σε σχήμα πλοίου και δίνει την αίσθηση ότι οσονούπω θα πλεύσει στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη συνοικία Γαλατά, μαζί με τα έργα μοντέρνας τέχνης που φιλοξενεί στον «κορμό» του: έργα φωτογραφίας, γλυπτά και ζωγραφικά σε αίθουσες μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του μουσείου υπογράφει ο Ρέντσο Πιάνο· επί ελληνικού εδάφους, φέρει την «πατρότητα» των σχεδίων του κτιρίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου φιλοξενούνται το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

Πηγή φωτ.: Twitter / İstanbul Modern

Ο σχεδιασμός του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, εμβαδού πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι το πρώτο πρότζεκτ που έχει αναλάβει ο Ρέντσο Πιάνο στη γείτονα χώρα. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να οικοδομηθεί το νέο κτίριο του Μουσείου, τα θυρανοίξια του οποίου πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα, τον μήνα Μάιο.

Happy Museum Week!⁰We are excited to meet our visitors in our new building in Karaköy.⁰We look forward to welcoming you to our new museum building and exhibitions. pic.twitter.com/nSAlddzvj6