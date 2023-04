Κινηματογραφικός «μαραθώνιος» στην Ελευσίνα

Κινηματογραφόφιλοι και μη, που επιθυμούν να «ταξιδέψουν» από τη μια ταινία στην άλλη και να γίνουν κοινωνοί του live cinema –του κινηματογράφου δηλαδή που παράγεται σε πραγματικό χρόνο, συνδυάζει πειραματικές προσεγγίσεις αφηγηματικής και μη αφηγηματικής δημιουργίας με ζωντανή μουσική και παραστατικές τέχνες– δεν έχουν παρά να βρεθούν στην Ελευσίνα μεταξύ 21 και 23 Απριλίου.

Το τριήμερο αυτό στήνεται στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ένα αλλιώτικο «πανηγύρι» –όπως το χαρακτηρίζει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης– που διερευνά την έννοια και την εικόνα της εργατικής τάξης στην Ευρώπη παράλληλα με την αισθητική του live cinema και εκδηλώσεων δημόσιου λόγου.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ που «συνδιαλέγεται» με έναν θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτιστικό θεσμό όπως είναι το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου της πόλης), ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά στη συλλογική συνείδηση με ολοήμερες και ολονύκτιες κινηματογραφικές προβολές, δημόσιες ομιλίες έξι ωρών, VR περφόρμανς και ζωντανά γυρίσματα στον δημόσιο χώρο με στόχο τη δημιουργία δύο ταινιών οι οποίες θα ολοκληρωθούν με τη συμμετοχή του κοινού, θα μονταριστούν επί τόπου και θα προβληθούν στη λήξη του φεστιβάλ.

Τι περιλαμβάνει το κινηματογραφικό τριήμερο

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο –ακόμη και για ύπνο– pop up κινηματογράφο στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής (Ε.Κ.Ε.Δ.Α.) θα πραγματοποιηθεί επί τρεις ημέρες και δύο νύχτες ο κινηματογραφικός μαραθώνιος.

Σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση θα προβληθούν τα «Ανθρώπινα Λουλούδια της Σάρκας» (Human Flowers of Flesh) της Έλενα Βίττμαν από το φετινό Φεστιβάλ Λοκάρνο, με την Αγγελική Παπούλια και τον Ντένις Λαβάν, τα δύο διαδραστικά μονοπλάνα των Ματ Άνταμς και Blast Theory στις ταινίες «Αγύριστο Κεφάλι» (Βloodyminded) και «Η Μοναδική μου Απαίτηση» (My One Demand) αντίστοιχα, η queer ταινία «LA Plays Itself» (Fred Halsted, 1972) σε αποκατεστημένη κόπια, οι ταινίες του Αργεντίνου σκηνοθέτη Εντουάρντο Ουίλιαμς, το 10ωρο έπος «Η Eξέλιξη μιας Φιλιππινέζικης Οικογένειας» του Λαβ Ντίαζ, αλλά και ταινίες που ενσωμάτωσαν real time τεχνικές από τους Βιμ Βέντερς, Μίχαελ Γκλάβογκερ, Μόνικα Βίλι, Ούλριχ Σάιντλ και Αλέξη Δαμιανό μεταξύ άλλων καλλιτεχνών ανά τον κόσμο.

Όσο για τα γυρίσματα των δύο ταινιών live cinema, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν κατά το πανηγύρι για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στην οδό Παγκάλου, σε σκηνοθεσία της Γερμανίδας ντοκιμαντερίστριας Elke Lehrenkrauss και του Σύλλα Τζουμέρκα.

Μετά τα γυρίσματα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής θα μετατραπεί σε post-production hub, ανοικτό στο κοινό, προκειμένου να παρακολουθήσει το στάδιο του μοντάζ και της τεχνικής επεξεργασίας των ταινιών. Τα δύο πρωτότυπα κινηματογραφικά έργα θα αποτελέσουν τον επίλογο του τριήμερου φεστιβάλ και θα προβληθούν στο pop up σινεμά την Κυριακή το βράδυ.

Το φεστιβαλικό τριήμερο αποτελεί σύλληψη του σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα, έχει την συνεπιμέλεια της ακαδημαϊκού και cultural practitioner Μαρίας Χατζηχριστοδούλου aka Maria X, και του κριτικού κινηματογράφου και programmer Lorenzo Esposito, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το LADA – The Live Art Development Agency (Λονδίνο).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του τριήμερου φεστιβάλ εδώ.

Κεντρική φωτογραφία: Στιγμιότυπο από την τελετή έναρξης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, στο παράκτιο μέτωπο της Ελευσίνας. Πηγή: Facebook / 2023 Eleusis European Capital of Culture