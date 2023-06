Κατοικία για εκτοπισμένους στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας

Εναλλακτική σε καταφύγια με σκηνές είναι η κατοικία που παρουσιάζει ο αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Ο δε σχεδιασμός της κατοικίας έγινε για να αποδειχθεί ότι αυτού του είδους οι κατοικίες μπορούν να οικοδομηθούν επί τόπου, συνεπώς διευκολύνεται η δόμηση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Το εν λόγω έργο του Φόστερ αποτελεί τρόπον τινά απάντηση στο ότι εκτοπισμένοι είθισται να καταλήγουν να ζουν σε προσωρινό κατάλυμα για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας και χρειάζονται σπίτια που εγγυώνται ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

