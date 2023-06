Η Ουκρανία διερωτάται για τον πόλεμο στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής

Σε κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με το κεντρικό θέμα της εφετινής Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής που είναι το «Εργαστήριο του Μέλλοντος», επιχειρούν να θέσουν απαντήσεις περισσότεροι από 30 Ουκρανοί καλλιτέχνες και ειδικοί από διάφορους τομείς, που εκπροσωπούν τη χώρα τους στην εφετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας που διαρκεί έως τις 26 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη, εδώ και δέκα χρόνια, επίσημη συμμετοχή της Ουκρανίας στην Μπιενάλε, και φέρει τον τίτλο «Before the Future» και θέτει τις δυνατότητες ανακατασκευής μετά την καταστροφή. Ενώ, με τη συμμετοχή της χώρας την τρέχουσα χρονική συγκυρία τονίζεται η συμβολή της τέχνης στην επικοινωνία των γεγονότων, όπως και ο αντίκτυπος του πολέμου στην τέχνη.

Τα δε έργα διαρθρώνονται από τους επιμελητές leksii Petrov, Iryna Miroshnykova και Borys Filonenko σε δύο χώρους: το Περίπτερο στη Sale d'Armi του Arsenale και μια εγκατάσταση στο Spazio Esedra των Giardini.

#UkrainePavillion #BiennaleArchitettura2023

