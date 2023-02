Καλύτερη ευρωπαϊκή κινηματογραφική τοποθεσία η παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας

Η παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας στην οποία έγιναν τα γυρίσματα της πολυβραβευμένης ταινίας «Το τρίγωνο της Θλίψης» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Τοποθεσίας 2022.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Film Commission (EUFCN), την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου κατά την 73η Μπερλινάλε και στο πλαίσιο του European Film Market.

Αυτά έγιναν γνωστά σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Η δε διεύθυνσή του, για τις Διεθνείς Οπτικοακουστικές Συμπαραγωγές - Hellenic Film Commission (HFC) υπέβαλε την υποψηφιότητα.

Το αποτέλεσμα προέκυψε κατόπιν διαδικτυακής ψηφοφορίας η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά την ανακοίνωση των πέντε φιναλίστ για το βραβείο Εuropean Film Location Award 2022. Οι άλλες τέσσερις τοποθεσίες ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Κροατία.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μία ελληνική τοποθεσία έχει βραβευθεί ως καλύτερη κινηματογραφική. Το 2018 το ίδιο βραβείο έλαβε η Κέρκυρα όπου έγιναν γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «The Durrells». Ο δε θεσμός της καλύτερης Κινηματογραφικής Τοποθεσίας της χρονιάς από το EUFCN, θεσμοθετήθηκε μόλις το 2017.

Σατιρική μαύρη κωμωδία, «Το τρίγωνο της θλίψης» (2022) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρούμπεν Έστλουντ ακολουθεί τη ζωή των μοντέλων Καρλ και Γιάγια που έχουν προσκληθεί σε πολυτελή κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Το γιοτ τους ναυαγεί κι εκείνοι ξεβράζονται σε ένα έρημο νησί μαζί με αρκετούς δισεκατομμυριούχους και μία από τις καθαρίστριες του πλοίου.

Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάιο του 2022 στο Φεστιβάλ των Καννών όπου κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα. Στα 35α Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου κέρδισε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια: καλύτερης ταινίας, σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού (Ζλάτκο Μπούριτς).

What the world needs now.



Ruben Östlund’s Palme d’Or winner, TRIANGLE OF SADNESS, sets sail in theaters October 7. pic.twitter.com/ZqXnWIIrqo