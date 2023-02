Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου: Η ελληνική παρουσία, ο Σπίλμπεργκ και η Ουκρανία

Ελληνικό χρώμα έχει το 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου το οποίο σηκώνει αυλαία στις 16 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται δέκα ημέρες μετά, καλώντας τους κινηματογραφόφιλους στη μεγάλη γιορτή του σινεμά, στην γερμανική πρωτεύουσα.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα διασχίσουν νοητά το κόκκινο χαλί της Μπερλινάλε είναι το «Inside» του Βασίλη Κατσούπη, το γυρισμένο στην Ελλάδα «Music» της Άντζελα Σάνελεκ που διεκδικεί Χρυσή Άρκτο.

Στην ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνεται και εκείνη της ηθοποιού Αγγελικής Παπούλια στην κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος «Encounters» από κοινού με την Γεωργιανή σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι και τον Ιταλό προγραμματιστή φεστιβάλ Πάολο Μορέτι.

Τιμώμενο πρόσωπο, εφέτος, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την συνεισφορά του στην 7η τέχνη. Σε ειδικό αφιέρωμα θα προβληθούν οι σημαντικότερες ταινίες του περιλαμβανομένων της αυτοβιογραφικής «The Fabelmans».

The Fabelmans (2022)

Dir: Steven Spielberg pic.twitter.com/7RRubnoopO — Cinema Scene ✨🎬 (@CinemaScene404) February 7, 2023

From director Steven Spielberg comes his most personal story yet. Get #TheFabelmans on Apple TV today with Extras https://t.co/i4Yc8wMFKf pic.twitter.com/8myPnbp293 — The Fabelmans (@thefabelmans) January 17, 2023

Μία καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η προσθήκη βραβείου για την καλύτερη τηλεοπτική σειρά.

Το ενδιαφέρον μας κεντρίζει το ντοκιμαντέρ «Superpower» των Σον Πεν και Άαρον Κάουφμαν, που θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού προγράμματος. Τα γυρίσματα έγιναν στην εμπόλεμη Ουκρανία, όπου ο ηθοποιός Σον Πεν συνομίλησε –μεταξύ άλλων– και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα συμπέσει με την επέτειο ενός έτους από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τι θα ειπωθεί από τη διοργάνωση πριν την προβολή της ταινίας καθώς και τυχόν αντιδράσεις από πλευράς Ρωσίας.

Η ελληνική παρουσία

Παγκόσμια πρώτη θα κάνει στο τμήμα «Πανόραμα» του φεστιβαλικού προγράμματος η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Βασίλη Κατσούπη. Φέρει τον τίτλο «Inside» και πρωταγωνιστεί ο Γουίλεμ Νταφόε ο οποίος υποδύεται έναν επίδοξο ληστή έργων τέχνης που, στην προσπάθειά του να κλέψει έργα τέχνης, παγιδεύεται σε ένα πολυτελές, υψηλής τεχνολογίας ρετιρέ στη Νέα Υόρκη.

Η ταινία γυρίστηκε στην Κολωνία της Γερμανίας, είναι η πρώτη αγγλόφωνη εξ ολοκλήρου παραγωγή της Heretic, και αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάρτιο.

Willem Dafoe stars in the first trailer for Vasilis Katsoupis’ ‘INSIDE’.



The film releases on March 10 in theaters. pic.twitter.com/pOejfDpaG9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 17, 2022

Η γυρισμένη στην Ελλάδα ταινία «Music» της Άντζελα Σάνελεκ είναι βασισμένη στον μύθο του Οιδίποδα και ακολουθεί την πορεία ενός αγοριού που περιπλανιέται στα ελληνικά βουνά, υιοθετείται χωρίς να γνωρίζει τους βιολογικούς γονείς του, ώσπου, στα 20 του χρόνια, δολοφονεί εξ αμελείας και χωρίς να το γνωρίζει, τον βιολογικό του πατέρα.

Η ταινία είναι συμπαραγωγής Γερμανίας, Γαλλίας, Σερβίας και Ελλάδας (Heretic). Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν οι Αργύρης Ξάφης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Φρίντα Ταράνα, Σταμάτης Μπάκνης, Ελένη Χαλαστάνη.

Εναρκτήρια ταινία – Ποιες διεκδικούν τη Χρυσή Άρκτο

Η ρομαντική κομεντί «She Came to Me» της Ρεμπέκα Μίλερ είναι η εναρκτήρια ταινία της Μπερλινάλε. Αφορά έναν συνθέτη που στερείται έμπνευσης έως ότου ο έρωτας του χτυπά την πόρτα.

Πρόκειται για «μια ακαταμάχητη κωμωδία που βασίζεται στις οικείες καθημερινές διαμάχες που αντιμετωπίζει η δυτική κοινωνία. Οι χαρακτήρες επιλέγουν να ακολουθήσουν την έμπνευση της στιγμής αντί να καθοδηγούνται άκριτα από τις κοινωνικές επιταγές» αναφέρουν οι διευθυντές της Μπερλινάλε, Μαριέτε Ρίσενμπικ και Κάρλο Σατριάν, και συνεχίζουν: «Η ταινία (σ.σ ''She Came to Me'') είναι μια μαγευτική ωδή στην ελευθερία της έκφρασης».

Οι Μαριέτε Ρίσενμπικ και Κάρλο Σατριάν. Πηγή: ΑΡ / Markus Schreiber

Ποικίλης θεματολογίας είναι οι 19 ταινίες που διεκδικούν τη Χρυσή Άρκτο. Ανάμεσα σε αυτές, η «Afire» του Γερμανού Κρίστιαν Πέτζολντ επικεντρώνεται σε τέσσερις νεαρούς που κάνουν διακοπές σε ένα εξοχικό στη Βαλτική Θάλασσα ενώ γύρω τους μαίνονται δασικές πυρκαγιές, το οικογενειακό δράμα «The Plough» του Γάλλου Φιλίπ Γκαρέλ, το «Ingeborg Bachmann - Journey into the Desert» της Γερμανίδας Μαργκαρέτε φον Τρότα που πραγματεύεται τη ζωή της Αυστριακής ποιήτριας και συγγραφέως Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν καθώς και στην επιθυμία της για αγάπη και σεβασμό στη λογοτεχνία και τη ζωή.

Το «Blackberry» του Ματ Τζόνσον αναφέρεται στην ιστορία της ανόδου και της πτώσης της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, το «On the Adamant» του Νικολά Φιλιμπέρ παρουσιάζει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ψυχικές διαταραχές στη γαλλική πρωτεύουσα, το ρομαντικό δράμα «Someday We'll Tell Each Other Everything» της Έμιλι Ατέφ εξιστορείται στην ανατολική Γερμανία μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, το «Manodrome» του Νοτιοαφρικανού δημιουργού Τζον Τρένγκοουβ αναφέρεται στην πατρότητα, η δραματική ταινία «Disco Boy» του Τζιάκομο Αμπρουτσέζε καταφθάνει στη Μπερλινάλε με διθυραμβικές κριτικές από το φεστιβάλ του Σάντανς.

Για αυτές αλλά και τις υπόλοιπες ταινίες που προβάλλονται στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος, θα αποφασίσει κριτική επιτροπή υπό την προεδρία της Αμερικανίδας ηθοποιού Κρίστεν Στιούαρτ.

