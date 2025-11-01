Ιταλία: Η Ελλάδα τιμήθηκε με το «Βραβείο Παλμίρα» για την καλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 2024

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Αρχαιολογικού Τουρισμού του Πέστουμ, στη νότια Ιταλία, η Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο «Αρχαιολόγος της Παλμίρας» για την καλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 2024. Πρόκειται για ανασκαφή μινωικού οικοδομήματος, στον λόφο Παπούρα της Κρήτης, για «ένα μυστηριώδες μέγαρο που μας θυμίζει τον μύθο του Λαβύρινθου», όπως τόνισαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, που οργανώθηκε στην Έκθεση Αρχαιολογικού Τουρισμού της Ιταλίας, ο Σύρος υπουργός Πολιτισμού, παράλληλα, πρόσφερε στην Ελληνίδα ομόλογό του, Λίνα Μενδώνη, αντίγραφα δύο αρχαίων σφραγιδόλιθων, ως δώρο προς το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού.

Για την σημασία του βραβείου «Αρχαιολόγος της Παλμίρας», αλλά και για τις ολοένα και στενότερες πολιτιστικές σχέσεις με την Ιταλία, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε:

«Πρόκειται σαφώς για σημαντικό γεγονός. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι διεθνούς φήμης και πολύ υψηλού επιπέδου, επομένως η παρουσία μας εδώ είναι σημαντική. Από την άλλη πλευρά, το βραβείο το οποίο δίδεται για τον αρχαιολόγο της Παλμίρας, είναι πολύ σημαντικό διότι πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική ανασκαφή, για την ανασκαφή αυτού του μινωικού οικοδομήματος, στον λόφο Παπούρα. Ήταν γνωστή η θέση, αλλά το ίδιο το οικοδόμημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών για τη δημιουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι. Πραγματικά το εύρημα -απ' ότι λένε και οι ειδικοί της περιόδου- αλλάζει την οπτική μας για τη μινωική αρχαιολογία. Αυτή είναι η σημαντικότητα του ευρήματος και γι' αυτό βραβεύεται η ανασκαφή, η οποία διενεργήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Το βραβείο παραλαμβάνει, εκ μέρους της ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το ανώτατο στέλεχος της φυσικής ιεραρχίας, που είναι η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η κ. Ολυμπία Βικάτου».

Σχετικά με τη συνάντηση που είχε στη Φλωρεντία, στην αρχή της εβδομάδας, με τον Ιταλό ομόλογό της, η κ. Μενδώνη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι πολιτιστικές σχέσεις με την Ιταλία νομίζω ότι ενδυναμώνονται. Με τον Ιταλό ομόλογό μου, τον Αλεσάντρο Τζούλι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, μπορώ να πω ότι είμαστε φίλοι, σε προσωπικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική πρεσβεία στην Ρώμη, με την πρέσβη μας Ελένη Σουρανή, κάνει εξαιρετική δουλειά, οπότε το έδαφος στρώνεται. Νομίζω ότι αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον Ιταλό υπουργό μια σειρά εκθέσεων, οι οποίες θα είναι κοινές και στις δυο χώρες. Έχουμε, επίσης, συμφωνήσει και μια έκθεση, η οποία θα αφορά τον μύθο της Ευρώπης και που θα παρουσιαστεί και στις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό. Αφορά και αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη. Είναι πολλά τα κοινά προγράμματα που έχουμε και στις παραστατικές τέχνες. Ετοιμάζεται μια μεγάλη παράσταση, το επόμενο φθινόπωρο στο Μέγαρο Μουσικής, με τραγούδια από την ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία και προσκάλεσα τον υπουργό να είναι παρών. Θα έρθει -φυσικά- στην Αθήνα και τον Δεκέμβρη, διότι η Ελλάδα έχει την προεδρία του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών. Ο Αλεσάντρο Τζούλι θα είναι μαζί μας, με τους υπόλοιπους υπουργούς, εκπροσώπους των άλλων οκτώ κρατών».