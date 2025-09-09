Γέφυρες στο χρόνο

Αρχές του 1800. Βόρεια Ιταλία. Σε ένα από τα ναυπηγεία της πρώην θαλασσοκράτειρας Βενετίας, κατασκευάζεται ένα πλοίο, προορισμένο να ταξιδέψει στα νερά της ταραγμένης Μεσογείου, μεταφέροντας τρόφιμα, πολύτιμα προϊόντα και εφόδια για τις χώρες της Ευρώπης, προορισμένο να ακολουθήσει τη μοίρα ενός απλού εμπορικού σκάφους. Η τύχη του, όμως, έμελλε να αλλάξει.

1821. Το πλοίο, ολοκληρωμένο πια και έτοιμο να σαλπάρει και να εκπληρώσει τον σκοπό που του είχαν αναθέσει οι κατασκευαστές του, εισέρχεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αλλάζει «αφεντικό». Αγοράζεται από τον Έλληνα πλοιοκτήτη και αγωνιστή, Αναστάσιο Τσαμαδό, ο οποίος του δίνει έναν νέο ρόλο, μια αποστολή και μια ευκαιρία να αφήσει το σημάδι του στην ιστορία.

Κατασκευασμένο από ξύλο δρυός, το οποίο έκανε το σκαρί του δύσκαμπτο και αξιοθαύμαστα ανθεκτικό στη θάλασσα, είχε γερές βάσεις για τα σχέδια του Υδραίου ιδιοκτήτη του. Χρειάστηκε μόνο να προστεθούν 16 κανόνια, και το πλοίο μεταμορφώθηκε σε πολεμικό.

Το μόνο που χρειαζόταν τώρα, ήταν ένα όνομα για να ολοκληρωθεί η νέα του ταυτότητα. Έτσι, του δόθηκε το όνομα «Άρης», από τον αρχαίο ελληνικό θεό του πολέμου.

Ο Τσαμαδός, έχοντας πια ολοκληρώσει το εγχείρημα που είχε στο μυαλό του, έγινε ο καπετάνιος, επάνδρωσε το πλοίο με πλήρωμα 80 περίπου ατόμων και το έβγαλε στα ανοιχτά. Ο «Άρης» ήταν πια μέλος του στόλου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και ήταν έτοιμος να υπηρετήσει τα συμφέροντα του Αγώνα για την Απελευθέρωση.

Το 1825, ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος κατευθύνεται στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο και ετοιμάζεται για την κατάκτηση της νήσου Σφακτηρίας. Ο Τσαμαδός, δένει στον όρμο του Ναβαρίνου (σημερινή Πύλος), θέλοντας να βοηθήσει τους εκεί συμπατριώτες του. Η πολιορκία ξεκινά. Μετά από σφοδρές ανταλλαγές πυρών, το νησί πολιορκείται και οι εναπομείναντες ανάμεσα σε αυτό και στον όρμο προσπαθούν να διαφύγουν. Ο «Άρης», χάνει τον καπετάνιο του και το πηδάλιο περνά σε άλλα χέρια. Πρέπει να βγει από τον όρμο. Το μπρίκι (είδος πλοίου στο οποίο ανήκε ο «Άρης» – παλαιού τύπου ιστιοφόρο με δύο κατάρτια), ταχύτατο και ευέλικτο, ελίσσεται ανάμεσα στα αντίπαλα πλοία και σώζοντας πολλούς από τους ναυτικούς και κάποιες άλλες ιθύνουσες προσωπικότητες της Επανάστασης, πραγματοποιεί μια πρωτοφανή έξοδο, γλιτώνοντας από 57 πλοία.

Γεγονός που του έχει αποδώσει την πολυετή φήμη του και μια θέση στην ελληνική ναυτική ιστορία, ως ένα πλοίο-θρύλος της Ελληνικής Επανάστασης.

