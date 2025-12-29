Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορική έρευνα παρουσιάζει η ιστορικός Αγγελική Ι. Σύρκου στο νέο της βιβλίο με τίτλο «Infamia. Η πορνεία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα.

Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορική πορεία της πορνείας στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και το πώς συνδέεται με τη σύγχρονη εποχή, προσπαθώντας να απαντήσει σε μια σειρά κρίσιμα ερωτήματα, όπως διατυπώνονται στην παρουσίαση του βιβλίου:

Η πορνεία είναι μια αρχέγονη μορφή καταπίεσης ή ένα από τα πρώτα συμβόλαια εμπορικής συναλλαγής μεταξύ των φύλων; Μια πράξη εκμετάλλευσης ή μια παμπάλαια μορφή αυτοδιάθεσης; Υπάρχουν ασφαλείς και μονοσήμαντες απαντήσεις στα θέματα του εμπορεύσιμου έρωτα;

Η απάντηση μάλλον δεν είναι μονοσήμαντη.

Ιστορικά, η πορνεία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, κυρίως των γυναικών, των οποίων παραβιάζει όλα τα δικαιώματα· τις καθιστά εμπόρευμα στα χέρια των ανδρών, ενισχύει τη βία, θεμελιώνει και κανονικοποιεί την κοινωνική τους καταπίεση, αφαιρώντας τους το δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια.

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να φωτίσει τη σκιασμένη πλευρά του αρχαίου κόσμου και να αναδείξει τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο των αφανών, ανώνυμων και καταφρονεμένων συντελεστών του πολιτισμικού γίγνεσθαι. Προσεγγίζει την πορνεία στον αρχαίο κόσμο ως κοινωνικοοικονομικό φαινόμενο μέσα από ποικίλες πηγές, εστιάζοντας στις πρωταγωνίστριες του επαγγέλματος: επώνυμες και ανώνυμες, στην Αθήνα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, την Αίγυπτο· εργάζονται στις ερήμους, πληρώνουν φόρους, διασκεδάζουν τους θαμώνες των συμποσίων αλλά και των χαμαιτυπείων, άλλοτε απαστράπτουσες και άλλοτε πενόμενες, διακοσμούν αγγεία απαράμιλλης ομορφιάς, συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά δρώμενα και δεσπόζουν σε φιλοσοφικούς διαλόγους, άλλες βουβές και αμίλητες, ενώ άλλες εκφράζουν βαθυστόχαστες απόψεις, όπως η εταίρα Θεοδότη.





Οι εκδιδόμενες, μέσα από τα όστρακα της αιγυπτιακής ερήμου, αποκτούν φωνή, εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα, φανερώνουν στους αναγνώστες τις ποικίλες και σκοτεινές όψεις του κόσμου της πορνείας. Η μελέτη αυτή δεν περιορίζεται αυστηρά στα όρια της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, αλλά αγγίζει και τη σύγχρονη εποχή.

Η σύνδεση της πορνείας με τη σύγχρονη πραγματικότητα γίνεται εναργέστερη, αλλά και πιο σύνθετη, στον επίλογο του βιβλίου, με την παράθεση σχολιασμένων αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις της ιερόδουλης Δήμητρας Κ. Μέσα από τις προσωπικές της εμπειρίες από τη μακροχρόνια άσκηση αυτού του επαγγέλματος αποκαλύπτονται και άλλες όψεις της πορνείας, οι οποίες ανυφαίνουν το νήμα της ιστορίας της και μας επιτρέπουν, ίσως, να θέσουμε εκ νέου ερωτήματα σχετικά με την εμπορευσιμότητα της σαρκικής πράξης.

Η Αγγελική Σύρκου γεννήθηκε στα Μέγαρα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Master of Arts) στο Queen Mary College του Λονδίνου και διδακτορικό στην Παπυρολογία στο University College London. Είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.