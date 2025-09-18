Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί στη Βαρκελώνη θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπου μία δεκαετία, περισσότερο δηλαδή από έναν αιώνα από τον θάνατο του διάσημου αρχιτέκτονα που εκπόνησε τα σχέδια της μοντερνιστικής βασιλικής.

Ο πρόεδρος του έργου, Esteve Camps, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι έχει μάθει να είναι προσεκτικός μετά την πανδημία της Covid-19, λόγω της οποίας μειώθηκαν τα έσοδα από τους επισκέπτες, καθυστερώντας την ολοκλήρωση του έργου που είχε ως χρονικό ορίζοντα το 2026

«Δεν μπορούμε να πούμε αν θα είναι 10, 11 ή 12 χρόνια... αλλά πιστεύουμε ότι υπό κανονικές συνθήκες, χωρίς εμπόδια, είναι πιθανό να έχουμε ολοκληρώσει το έργο σε 10 χρόνια».

Ο Γκαουντί εργάστηκε στη βασιλική από το 1883 μέχρι το θάνατό του το 1926. Το 2027, για να σηματοδοτήσουν έναν αιώνα από το θάνατό του, οι υπεύθυνοι του έργου ελπίζουν να έχουν ολοκληρώσει τα εξωτερικά στοιχεία του κύριου πύργου ύψους 172,5 μέτρων, αφιερωμένου στον Ιησού Χριστό, καθιστώντας τον το ψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης. Μόλις ολοκληρωθεί, η Σαγράδα Φαμίλια θα έχει τρεις προσόψεις και 18 πύργους, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Πάπας Λέων έχει προσκληθεί να τελέσει την αναμνηστική λειτουργία και την τελετή εγκαινίων του πύργου τον ερχόμενο Ιούνιο. Η απάντηση του Βατικανού αναμένεται αργότερα αυτό το μήνα, δήλωσε ο Camps.

Ο σημερινός αρχιτέκτονας του έργου, Jordi Fauli, δήλωσε στο Reuters ότι ο πύργος έχει ήδη φτάσει τα 155 μέτρα και ότι το κάτω μισό του τεράστιου σταυρού που θα τον στέφει έχει ήδη κατασκευαστεί.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τα σχέδια των αρχιτεκτόνων για την κατασκευή μιας μεγάλης σκάλας έξω από την κεντρική πύλη της Σαγράδα Φαμίλια, η οποία πιθανότατα θα απαιτούσε την κατεδάφιση τουλάχιστον ενός κτιρίου κατοικιών και έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες από τους γείτονες.

Το εμβληματικό κτίριο, όπως και μεγάλο μέρος της Βαρκελώνης, βρίσκεται σε σημείο κορεσμού από τον τουρισμό. Πέρυσι, ο αριθμός των επισκεπτών της βασιλικής έφτασε σε νέο ρεκόρ, φτάνοντας τα 4,9 εκατομμύρια άτομα. Οι αρχές αναφέρουν ότι ακόμη και όταν ολοκληρωθεί, η μέγιστη χωρητικότητά της δεν μπορεί να αλλάξει.