Η «Real Housewife» Άντζι Κατσανέβας είναι η βασίλισσα των κομμωτηρίων

Μεγαλώνοντας στο Σολτ Λέικ Σίτι, η Άντζι Κατσανέβας ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, με επιδερμίδα που μαύριζε έντονα το καλοκαίρι. Σε μια πόλη γεμάτη γαλανομάτηδες, ξανθούς Μορμόνους. Με σκληρή δουλειά κατάφερε να γίνει όχι μόνο η βασίλισσα των πιο πρωτοποριακών κομμωτηρίων της Γιούτα, αλλά αναδείχθηκε και στο πιο λαμπερό αστέρι του ριάλιτι «The Real Housewives of Salt Lake City». Προκάλεσε αίσθηση με την μοναδική της προσωπικότητα και τις εμβληματικές στιλιστικές της επιλογές.

Παιδί μεταναστών από την Κρήτη η Άντζι Κατσανέβας είχε την μεγάλη ατυχία να χάσει τη μητέρα της όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Ακόμα και σήμερα θυμάται πως η μαμά της σε κάποιες από τις αραιές εξόδους με τον πατέρα της, πήγαινε σε μια σχολή κομμωτικής και αισθητικής και έφτιαχνε τα μαλλιά της, έβαφε τα νύχια της, βαφόταν και μετά έβαζε το καλό της φόρεμα και τα κοσμήματα της. Όλες τις άλλες ώρες φρόντιζε το σπίτι και τα επτά παιδιά της φορώντας μια κλαρωτή ρόμπα, αμακιγιάριστη, με άφτιαχτα μαλλιά.

Από την ηλικία των δέκα ετών η μικρή Άντζι χτένιζε τις αδελφές της. Οι επιλογές δεν ήταν πολλές. Ο πατέρας μεγάλωνε επτά παιδιά και ήταν αυτός που έκανε τον κομμωτή στην πίσω αυλή. Όλα τα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, είχαν κοντά μαλλιά. Κάποια στιγμή η Άντζι πήρε ένα βερνίκι νυχιών, όπως αφηγείται στο Paper, και έβαψε τα χείλη της. Η ίδια εντυπωσιάστηκε από το αποτέλεσμα… Στα 18 της ξεκίνησε να δουλεύει σε κομμωτήριο και ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία 19 ετών έγινε βοηθός μάνατζερ. Η δουλειά δεν την φόβιζε, πέρασε από διάφορα πόστα. Την είχαν απορρίψει στο Σολτ Λέικ Σίτι από πολλά κομμωτήρια των ονείρων της. Την σνόμπαραν και την απαξίωναν στις συνεντεύξεις για δουλειά. Όταν όμως η Άντζι άνοιγε ακόμα ένα σετ δέκα κομμωτηρίων όλοι εκείνοι είχαν κλείσει.

Πριν στρέψει πάνω της την προσοχή των μίντια και του κόσμου με την επιτυχία της στο ριάλιτι, η 52χρονη Άντζι Κατσανέβας ήταν ήδη μια καθοριστική φιγούρα στον κόσμο της κομμωτικής. Με τον σύζυγό της, Σον Τρουχίλο, με τον οποίο απέκτησαν μια κόρη, δημιούργησαν μια μικρή «αυτοκρατορία». Ξεκίνησαν το 1999 με το κομμωτήριο «Lunatic Fringe», που εξελίχθηκε σε θεσμό καλλιτεχνικής, κομμωτικής δημιουργίας και σε μια αλυσίδα που απλώνεται πλέον σε τρεις πολιτείες. Η κυρία Κατσανέβας ήθελε να απουσιάζει εντελώς η λέξη κομμωτήριο από την ονομασία των καταστημάτων, δεν το έβρισκε σικ. Και ήταν το πρώτο κομμωτήριο στην πρωτεύουσα της Γιούτα που έφερε προϊόντα της γαλλικής φίρμας Κεραστάζ και καμάρωνε για αυτό.

Από τη στιγμή που εντάχθηκε στο σόου ως guest στη δεύτερη σεζόν (μόνο αυτή η σεζόν είναι διαθέσιμη στο Netflix), η πορεία της ήταν σταθερά ανοδική. Σήμερα, στο τέλος του έκτου κύκλου της, όχι μόνο είναι πλέον βασικό μέλος του καστ, αλλά κατέχει και τη θέση της «center snowflake», τον όρο που χρησιμοποιείται για τη Housewife που τοποθετείται στο κέντρο της ομάδας. Όπως έχουν επισημάνει με ενθουσιασμό οι θαυμαστές της στο διαδίκτυο, είναι η μόνη Housewife στην ιστορία του Bravo (της πλατφόρμας από όπου προβάλλεται) που έχει πετύχει μια τέτοια άνοδο.

Τώρα η ικανότατη επιχειρηματίας ασχολείται με το δικό της brand γυαλιών ηλίου και ετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, όπου κατά πως φαίνεται θα είναι και πάλι η «κεντρική νιφάδα».

Ή Άντζι Κατσανέβας ξεχώρισε επειδή είναι αυθεντική. Παίζει τις ατάκες στα δάκτυλα και τρελαίνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάποιο από τα επεισόδια μια άλλη housewife από το καστ που είχε συμβόλαιο με εταιρία γρήγορου φαγητού, επιτέθηκε στην Άντζι αμφισβητώντας τις επιχειρηματικές της κινήσεις. Και η ελληνικής καταγωγής σταρ απάντησε: «εσύ κάνεις French fries , εγώ κάνω franchise». Και έγινε viral. Έχει και ανθρώπινες στιγμές, όπως αυτή στην οποία μιλάει για το πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε η μητέρα της και την ορφάνια.

«Στην πραγματική μου ζωή είμαι αυτοδημιούργητη και την ίδια ακριβώς πορεία είχα και μέσα στο σόου», είπε στους ΝΥΤ, «νομίζω ότι αυτό κάνει την ιστορία ακόμα πιο ξεχωριστή και πιο οικεία για το κοινό, γιατί όλα εξελίχθηκαν φυσιολογικά, δεν ήταν κατασκευασμένα».

Στη συνέντευξη της στο Paper, μιλάει για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη «Νιώθω πως όταν δείχνεις ότι είσαι μοναδικός, τότε και οι άλλοι αισθάνονται άνετα να εκφράσουν τη δική τους μοναδικότητα- ή ότι την αναγνωρίζεις χωρίς να κρίνεις, να είσαι ανοιχτός. Δεν βλέπεις τα πράγματα μόνο άσπρο-μαύρο. Είσαι ανοιχτός σε ό,τι είναι διαφορετικό, σε ό,τι είναι μοναδικό, σε ό,τι είναι πολύχρωμο.

Πιστεύω ότι αυτό αποτυπώνεται στη δημιουργικότητά μου. Δείχνει ότι έχω ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό. Προέρχομαι από μια πολύ «κουμπωμένη» εποχή γυναικών, όπου, όταν έφταναν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, δεν έδειχναν τα μπράτσα τους, ντύνονταν με συγκεκριμένο τρόπο και συμπεριφέρονταν με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό που θέλω είναι όλοι οι άνθρωποι γύρω μου να νιώθουν ότι τους αγαπούν. Προσπαθώ πάντα να κάνω κομπλιμέντα όπου κι αν βρεθώ και να προσέχω πράγματα στους ανθρώπους που ίσως θέλουν να τα δει κάποιος, πράγματα που συχνά περνούν απαρατήρητα».

Η παρατηρητικότητα είναι από τα ατού της επιτυχημένης επιχειρηματία Άντζι Κατσανέβας, η οποία επαναλαμβάνει συχνά ότι της πήρε 52 χρόνια για να πει ότι είναι περήφανη για τον εαυτό της. Και έχει κάθε λόγο να είναι. Η ιστορία της είχε καλό τέλος. Αυτό είχε ανεβάσει στο Ίνσταγκραμ η ίδια, τον Νοέμβριο του 2024, ενθυμούμενη τη μητέρα της. «Αν και η μαμά μου δεν είναι πια εδώ, τόσο εκείνη όσο και ο μπαμπάς μου με έκαναν τη μητέρα που είμαι σήμερα. Μια τρυφερή μαμά-ελικόπτερο, που έκανε έναν ακόμη μικρό άνθρωπο να νιώσει ασφαλής, ορατός, χαρούμενος και αγαπημένος. Ίσως τελικά να υπάρχει ένα ευτυχισμένο τέλος και για τη δική μου ιστορία».

