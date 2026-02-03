Η Κιάρα Μαστρογιάννι για πρώτη φορά στην Ελλάδα - Πρωταγωνιστεί στο μουσικό έργο «Dream Requiem»

«Dream Requiem» τιτλοφορείται το νέο συμφωνικό έργο του Καναδού τραγουδιστή και συνθέτη, Ρούφους Γουέινραϊτ, που θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφηγήτρια τη διάσημη ηθοποιό Κιάρα Μαστρογιάννι, κόρη δύο εμβληματικών μορφών του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, του Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι και της Κατρίν Ντενέβ.

Το έργο θα παρουσιαστεί για μία και μόνο βραδιά, στις 22 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μαζί με την Κιάρα Μαστρογιάννι, θα βρεθούν, επί σκηνής, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, η χορωδία της ΕΡΤ και η παιδική και νεανική χορωδία Rosarte.

Μια ιστορική μετάκληση που εξασφάλισε ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου σε συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε συνεργασία με την ΕΡΤ. Συμμετέχει η υψίφωνος Caitlin Gotimer, στο πόντιουμ ο Mikko Franck.

Όσο για το «Dream Requiem» (2024) του Γουέινραϊτ, αποτελεί μια σύγχρονη μουσική δημιουργία βασισμένη στην καθολική νεκρώσιμη ακολουθία. Ο Ρούφους Γουέινραϊτ συνδυάζει τη λατινική λειτουργία του «Ρέκβιεμ» με αποσπάσματα από το ποίημα «Darkness» του Λόρδου Βύρωνα, γραμμένο το 1816, τη λεγόμενη «χρονιά χωρίς καλοκαίρι». Τότε, η έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα στην Ινδονησία σκίασε τον ουρανό και βύθισε την Ευρώπη σε μια ατμόσφαιρα υπαρξιακής αβεβαιότητας.

Ο Ρούφους Γουέινραϊτ αντιπαραβάλλει εκείνη την αίσθηση Αποκάλυψης με την εμπειρία της πρόσφατης πανδημίας, της απομόνωσης και του συλλογικού πένθους, τοποθετώντας την ανθρώπινη ανάγκη για αλληλεγγύη στην καρδιά του έργου του. Σε ένα μουσικό υπερθέαμα 150 ερμηνευτών επί σκηνής, ο συνθέτης δημιουργεί μια δραματική, πολυεπίπεδη και τολμηρή αφήγηση για το πώς οι κοινωνίες διαχειρίζονται το φόβο και την αναζήτηση νοήματος σε περιόδους κρίσης.

Σχετικά με τον πολυσυζητημένο Καναδό Ρούφους Γουέινραϊτ, είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μουσικούς της παγκόσμιας σκηνής, πολυσχιδής, εμβληματικός, ριζοσπάστης και επιδραστικός καλλιτέχνης με πολυάριθμα soundtracks ταινιών, συνθέσεις για όπερες και θέατρο σε όλο τον κόσμο και αναρίθμητη δισκογραφία.

«Dream Requiem» την Κυριακή 22 Μαρτίου 2025 (20:30) στην Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Κεντρική φωτ.: Η Κιάρα Μαστρογιάννι και ο Ρούφους Γουέινραϊτ