Η Γαλλία προσπαθεί να προστατεύσει τα μουσεία μετά τη ληστεία στο Λούβρο

Στην επανεξέταση της προστασίας των πολιτιστικών χώρων σε ολόκληρη τη χώρα προχωρά η Γαλλία, και, εάν χρειαστεί, θα ενισχύσει την ασφάλεια, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα, ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τους τέσσερις ανθρώπους που διέπραξαν ληστεία στο μουσείο του Λούβρου. Στο μεταξύ, η διεύθυνση του Μουσείου Λούβρου διέψευσε ότι επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να αναθέσει να ερευνήσει την κλοπή κοσμημάτων.

Με τη διάρρηξη τέθηκαν επί τάπητος ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο μουσείο, το οποίο φιλοξενεί έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα και το οποίο υποδέχτηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Από πλευράς του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράρ Νταρμανέν, δήλωσε ότι η κλοπή «σημάδεψε» την εικόνα της Γαλλίας. Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης επέκριναν την κυβέρνηση για αυτό που χαρακτήρισαν ως εθνική ταπείνωση, σε μια περίοδο που η χώρα ήδη πλήττεται από μια βαθιά πολιτική κρίση.

«Το σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε», δήλωσε ο Νταρμανέν στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. «Κάποιος κατάφερε να φέρει ένα γερανό στην ανοιχτή οδό του Παρισιού, να κάνει τους ανθρώπους να περπατήσουν για λίγα λεπτά και να πάρει ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα, δίνοντας στη Γαλλία μια αξιοθρήνητη εικόνα».

Οι υπουργοί Πολιτισμού και Εσωτερικών πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση τη Δευτέρα και συμφώνησαν να ζητήσουν από ανώτερους αξιωματούχους σε όλη τη Γαλλία «να αξιολογήσουν αμέσως τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή γύρω από πολιτιστικά ιδρύματα και να τα ενισχύσουν, εάν είναι απαραίτητο», όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Για πολύ καιρό ασχοληθήκαμε με την ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά όχι με την ασφάλεια των έργων τέχνης», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Ρασίντα Ντάτι, στο M6TV, προσθέτοντας ότι ελπίζει να θεσπίσει συντομεύσεις στους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η ενίσχυση της ασφάλειας στα μουσεία.

Το Λούβρο «διαψεύδει» ότι επικοινώνησε με ισραηλινή εταιρεία για να διεξάγει έρευνα

Στο μεταξύ, η διεύθυνση του μουσείου του Λούβρου διέψευσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως επικοινώνησε με μια ισραηλινή εταιρεία προκειμένου να της αναθέσει να ερευνήσει τη θεαματική κλοπή κοσμημάτων που έγινε χθες, Κυριακή, από την γκαλερί του Apollon.

«Η διεύθυνση του Λούβρου διαψεύδει», δήλωσε, σε ερώτηση που έθεσε το AFP, χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο. Η ισραηλινή εταιρεία πληροφοριών CGI Group, με έδρα το Τελ Αβίβ, είπε σήμερα πως το μεγάλο παριζιάνικο μουσείο ήρθε σε επαφή μαζί της προκειμένου να διεξάγει έρευνα «δεδομένης της εμπειρίας της και της επιτυχίας της στην επίλυση μιας κλοπής ύψους 1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Δρέσδη, στη Γερμανία, το 2019».

«Εκτάκτως, το Λούβρο μας ζήτησε να αποκαλύψουμε την ταυτότητα των προσώπων που ενεπλάκησαν στην κλοπή και να επιστρέψουμε τους κλεμμένους θησαυρούς…», δήλωσε μεταξύ άλλων σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζβίκα Νάβεχ, διευθύνων σύμβουλος της CGI Group.

Η εταιρεία CGI Group, που ιδρύθηκε το 1989, είναι συνιδιοκτησίας του Νάβεχ και ενός πρώην αρχηγού της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ.

Σε ερώτημα που έθεσε εκ νέου το AFP στην Ιερουσαλήμ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διευκρίνισε πως «το αίτημα έγινε μέσω ενός ενδιάμεσου εξ ονόματος του Λούβρου και άλλων οντοτήτων, ιδίως ασφαλιστικών εταιρειών». «Δεν επικοινωνήσαμε με κανέναν», επέμεινε η διεύθυνση του Λούβρου.

Η ληστεία

Η ληστεία διήρκεσε έξι με επτά λεπτά και πραγματοποιήθηκε από τέσσερα άτομα που δεν ήταν οπλισμένα, αλλά απείλησαν τους φρουρούς με γωνιακούς τροχούς, δήλωσε την Κυριακή η εισαγγελέας του Παρισιού, Λωρ Μπεκκού.

Οι κλέφτες διέρρηξαν το Λούβρο χρησιμοποιώντας έναν γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο στον επάνω όροφο και στη συνέχεια έκλεψαν ανεκτίμητα αντικείμενα από έναν χώρο που στεγάζει τα γαλλικά στέμματα, πριν διαφύγουν με μοτοσικλέτες.

Η κλοπή, την οποία αρκετές εφημερίδες χαρακτήρισαν «ληστεία του αιώνα», έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Το μουσείο, το οποίο έκλεισε μετά τη ληστεία την Κυριακή το πρωί, παρέμεινε κλειστό και τη Δευτέρα.

Η έρευνα έχει ανατεθεί σε μια ειδική αστυνομική μονάδα που έχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην εξιχνίαση ληστειών υψηλού προφίλ, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Λωράν Νουνέζ. Τη Δευτέρα, δεν υπήρχαν νεότερα στοιχεία για την έρευνα.

Εθνική ταπείνωση;

Ο Νταρμανέν δήλωσε ότι οι ληστές, οι οποίοι εξακολουθούν να διαφεύγουν, τελικά θα βρεθούν. Ωστόσο, αυτό δεν κατόρθωσε να κατευνάσει την απογοήτευση για την κλοπή.

Αυτή η ληστεία «είναι μια αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας. Πόσο μακριά θα φτάσει η αποσύνθεση του κράτους;», δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συγκέντρωση, στο X.

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν ανήκαν στη σύζυγο του Ναπολέοντα, την αυτοκράτειρα Μαρί-Λουίζα· στη νύφη του, τη βασίλισσα Ορτάνς της Ολλανδίας· στη βασίλισσα Μαρί-Αμελί, σύζυγο του τελευταίου βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου-Φιλίππου, που κυβέρνησε από το 1830 έως το 1848· και στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, που κυβέρνησε από το 1852 έως το 1870.

Μία εβδομάδα προθεσμία για τη σύλληψη των δραστών της ληστείας στο Λούβρο

Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο ειδικός στην ανάκτηση έργων Τέχνης, ντετέκτιβ Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία στο Λούβρο ως «κλοπή της δεκαετίας». Και πρόσθεσε ότι, προκειμένου η γαλλική αστυνομία να ανακτήσει τα «ανεκτίμητα» κοσμήματα, θα πρέπει να βρει τους ενόχους σε μόλις μία εβδομάδα.

«Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλώς δεν μπορείς να τα πουλήσεις», δήλωσε ο Μπραντ. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι ληστές είναι να λιώσουν το ασήμι και τον χρυσό, να τεμαχίσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα» επισήμανε.

«Η αστυνομία έχει μία εβδομάδα περιθώριο. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα αντικείμενα μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, τα λάφυρα πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», πρόσθεσε.