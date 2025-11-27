Η Ελλάδα στην 39η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα 2025 στο Μεξικό

Η Ελλάδα συμμετέχει, για τρίτη φορά, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα, που πραγματοποιείται από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2025, στο Expo Guadalajara. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς του βιβλίου, η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου στη Λατινική Αμερική, με ιδιαίτερη απήχηση τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον αναγνωστικό κόσμο.

Την ελληνική συμμετοχή προετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού, δια της Διεύθυνσης Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τιμώμενη Πόλη της φετινής διοργάνωσης είναι η Βαρκελώνη, με σύνθημα «Vindran les flors» – «Θα έρθουν τα λουλούδια», εμπνευσμένο από την Mercè Rodoreda, τη σημαντικότερη σύγχρονη Καταλανή συγγραφέα. Η Βαρκελώνη θα παρουσιάσει ένα μεγάλο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, συνεχίζοντας την ιστορική της σχέση με τον λατινοαμερικανικό κόσμο.

Η ελληνική συμμετοχή

Στο Εθνικό Περίπτερο θα συμμετέχουν 36 Έλληνες εκδότες, φορείς και οργανισμοί. Θα εκτεθούν και θα προβληθούν περισσότερα από 150 βιβλία, στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες – εκδόσεις του ΥΠΠΟ και εποπτευόμενων φορέων του, πολιτιστικών ιδρυμάτων και εκδοτικών οίκων, ελληνικών αλλά και ξένων που εκδίδουν μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων. Ιδιαίτερη θέση έχει το πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων GreekLit, το πρόγραμμα επιδότησης που υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, μέσω του οποίου παρουσιάζονται μεταφρασμένα, σε άλλες γλώσσες, βιβλία της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Θα προβληθεί επίσης ο εορτασμός της 9ης Φεβρουαρίου, ημέρας του θανάτου του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού (1857), με την ευκαιρία της ανακήρυξης της ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO.

Διεθνείς συνεργασίες - Μεταφραστικό Δίκτυο - Λέσχες Ανάγνωσης

Η ελληνική συμμετοχή στη FIL Guadalajara επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων διεθνών συνεργασιών και στη διαμόρφωση ενός μεταφραστικού δικτύου για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στη Λατινική Αμερική.

Επιπλέον, συνεχίζεται η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «Λέσχες Ανάγνωσης του Ελληνικού Βιβλίου, ανά τον κόσμο», που παρουσιάστηκε αρχικά στη Μαδρίτη στο πλαίσιο της έκθεσης LIBER, και στη συνέχεια στη Φρανκφούρτη, όπου συζητήθηκαν οι τρόποι διεθνούς επέκτασης και δικτύωσης της δράσης.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παρουσίας της ελληνικής λογοτεχνίας στην ισπανόφωνη αγορά, προγραμματίζονται νέες εκδόσεις ελληνικών έργων στα ισπανικά, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Με τη Γουαδαλαχάρα να αποτελεί τον τελευταίο σταθμό του τριετούς προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , η Ελλάδα ολοκληρώνει έναν κύκλο ενισχυμένης διεθνούς παρουσίας -από τη Μαδρίτη και τη Φρανκφούρτη έως τη Σάρτζα και τη Λατινική Αμερική- θέτοντας τις βάσεις για σταθερή, μακροχρόνια και ενεργή συμμετοχή στον παγκόσμιο εκδοτικό χάρτη.