Η Ελλάδα ως κινηματογραφικό πλατό του Χόλιγουντ

Ήλιος και θάλασσα. Γαλανός ουρανός, μοναδικά, φυσικά κινηματογραφικά τοπία. Το Χόλιγουντ έρχεται στην Ελλάδα, η οποία στρώνει χαλί στις διεθνείς παραγωγές. Η χώρα μας έγινε film friendly, κάτι που στο παρελθόν ήταν άπιαστο όνειρο. Έχουν περάσει 69 χρόνια από τότε που γυρίστηκε στην Ύδρα η πρώτη μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή. Τίτλος της το «Παιδί και το Δελφίνι» με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν. Τρία χρόνια μετά, το 1960, ο Πειραιάς έζησε τα γυρίσματα του «Ποτέ την Κυριακή» με τη Μελίνα Μερκούρη για να ακολουθήσει, το 1964, η ταινία που «σύστησε» τις ομορφιές της πατρίδας μας στον κόσμο. Ο Άντονι Κουίν ενσάρκωσε τον «Αλέξη Ζορμπά» χαρίζοντας στον κινηματογράφο μια από τις εμβληματικές ανδρικές φιγούρες του 20ου αιώνα.

Τα τελευταία εννέα χρόνια, με καταλύτη το καθεστώς cash rebate, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε ιδιαίτερα ελκυστικό κόμβο για διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές. Η χώρα μας φιλοξένησε γυρίσματα δημοφιλών ξένων ταινιών και σειρών με πρωταγωνιστές ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ-από τους «Αναλώσιμους 4» με τους Τζέισον Στέιθαμ, Άντι Γκαρσία και Μέγκαν Φοξ, μέχρι το «Στα Μαχαίρια» με τον Ντάνιελ Κρεγκ, το «Tin Soldier» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το «Χαμένη Κόρη» με την Ολίβια Κόλμαν, το πολιτικό θρίλερ «Μπέκετ» και την σειρά «Τεχεράνη». Παράλληλα, η εισροή επενδύσεων και τεχνογνωσίας συνέβαλε στην εντυπωσιακή άνοδο της εγχώριας τηλεοπτικής μυθοπλασίας, αυξάνοντας τόσο τον αριθμό όσο και τη φιλοδοξία των ελληνικών σειρών.

Το cash rebate είναι το επενδυτικό κίνητρο το οποίο προβλέπει την επιδότηση συγκεκριμένου ποσοστού του συνολικού κόστους παραγωγής ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών που γυρίζονται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όρισε το cash rebate στο 25% το 2017, όταν θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά ο σχετικός νόμος, και σήμερα το έχει κλειδώσει στο γενναιόδωρο 40%. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία κυμαίνεται από 25% έως 30%. Το cash rebate στην Ελλάδα συμφέρει ιδιαίτερα τους ξένους παραγωγούς επειδή προσφέρει άμεση επιστροφή του 40% των επιλέξιμων δαπανών, μειώνοντας ουσιαστικά και μετρήσιμα το τελικό κόστος μιας παραγωγής, χωρίς πολύπλοκες φορολογικές προϋποθέσεις ή περιορισμούς στο δημιουργικό σκέλος. Σε συνδυασμό με το ήδη χαμηλότερο κόστος γυρισμάτων, τα έμπειρα συνεργεία, την ποικιλία φυσικών και αστικών τοπίων σε μικρές αποστάσεις και τη σχετικά γρήγορη, προβλέψιμη διαδικασία μέσω του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

Και η πρακτική καρποφορεί. Μετά την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και την πολυσυζητημένη «Maria» με την Αντζελίνα Τζολί στον ρόλο της Μαρίας Κάλλας, την Κέιτ Μπλάνσετ στην Μάνη και τον Νίκολας Κέιτζ στα Μέγαρα, ο Μπραντ Πιτ αφήνει πίσω του τα κοκ-πιτ της «Φόρμουλα» και αποβιβάζεται στην Ύδρα.

Η μεγάλη μέρα πλησιάζει. Ο Μπραντ Πιτ, σύμφωνα με πληροφορίες, καταφθάνει στην Ύδρα στις 27 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει, για τις ανάγκες των γυρισμάτων, έως τα μέσα Μαρτίου. Είναι ο πρωταγωνιστής της χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders», σε σκηνοθεσία Έντβαρντ Μπέργκερ, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον. Ο Πιτ ενσαρκώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έναν Αυστραλό με το όνομα Φρεντ Σκάλι ο οποίος αναζητά αγωνιωδώς, από την Ιρλανδία έως την Ελλάδα, τη σύζυγο του Τζένιφερ, η οποία εξαφανίζεται μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από την Αυστραλία. Ο δήμαρχος της Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, δήλωσε στο «Greek Reporter» ότι το καστ και το συνεργείο θα αριθμούν «εκατοντάδες άτομα». «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα, το «Παιδί και το Δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν, είχε γυριστεί στο νησί μας το 1957».

Μετά τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος έχει καταφέρει να γυρίσει πίσω τον χρόνο, εισιτήρια για Ελλάδα έχει βγάλει, όπως λέγεται, και ο Μάθιου ΜακΚόναχι. Και δεν αποκλείεται να συναντηθούν. Ο ΜακΚόναχι θα βρεθεί στη χώρα μας μαζί με το γιο του για τα γυρίσματα μιας ανεξάρτητης παραγωγής που έχει θέμα το σκέιτμπορντ. «Μέλι» έχει η Ελλάδα. Η Κέιτ Μπλάνσετ ήταν στην Καρδαμύλη τον περασμένο Νοέμβριο για μέρος γυρισμάτων της ταινίας «Sweetsick», όπου πληροφορηθήκαμε για την καθημερινότητα της εκεί και για το δείπνο της με σαρδέλες και παντζαροσαλάτα.

Ελλάδα έρχεται και ο «Dr House». Μετά τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του κατασκοπικού θρίλερ «Τεχεράνη», ο Χιου Λόρι επιστρέφει, αυτή τη φορά για ένα εντελώς διαφορετικό πρότζεκτ. Τη νέα κωμική σειρά του Peacock με τίτλο «Dig», στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με την Έιμι Πόλερ.

Όπως έγραψε ο ιστότοπος «The Cinemaholic», τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Λος Αντζελες και στην Ελλάδα, από τις 12 Ιανουαρίου έως τον Μάιο του 2026. Στο καστ θα συμμετέχουν επίσης οι Αντόνια Τόμας («The Good Doctor»), Τζεραλντίν Βισβανάθαν («Thunderbolts») και Φίνα Στράτσα («Fear Street: Prom Queen»), ενώ η σειρά βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Excavation» της Κέιτ Μάγιερς, σε τηλεοπτική διασκευή των Πόλερ και Μάικ Σουρ, δηλαδή της ομάδας πίσω από το απολαυστικό «Parks and Recreation».

Στο μεταξύ, υποδεχθήκαμε τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι στην Πάρο, για τα γυρίσματα της σειράς «Malice» που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Νοέμβριο στο Amazon Prime. Υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο-κάθαρμα και κάνει ακόμα πιο διάσημο το ελληνικό νησί. Έως και η αφίσα της σειράς δείχνει Πάρο. Ο Ντουκόβνι (ΧFiles) μαγεύτηκε από την Ελλάδα και την Πάρο, όπως δήλωσε σε συνέντευξη του στο Glamour. «Σκέφτομαι την Οδύσσεια και την Ιλιάδα και όλα τα κείμενα που διάβασα και φαντάστηκα όταν ήμουν στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, και τώρα ήμουν τελικά εκεί. Ο γιος μου σπουδάζει κλασικές σπουδές και κλασική αρχαιολογία, οπότε και οι δύο μας είμαστε μαγεμένοι. Θα ήμασταν ευτυχείς να αναλάβουμε και οι δύο τη δουλειά του πρέσβη τουρισμού για την Ελλάδα». Και το «The Carpenter's Son» με πρωταγωνιστή τον Νικόλας Κέιτζ γυρίστηκε, το καλοκαίρι του 2024, σε ελληνικές τοποθεσίες. Υπήρξε και ένα περιστατικό με άγριες μέλισσες που σταμάτησαν για λίγο τα γυρίσματα. Η παραγωγή επέλεξε περιοχές στα Μέγαρα στα Σφακιά και στην Πρέβελη, για να αναπαραστήσουν περιβάλλοντα της ιστορικής εποχής που απεικονίζει η ταινία. Πρόκειται για ένα υπερφυσικό δράμα-θρίλερ που βασίζεται στο απόκρυφο «Ευαγγέλιο του Θωμά» και παρουσιάζει μια σκοτεινή εκδοχή των παιδικών χρόνων του Ιησού. Ο Κέιτζ υποδύεται τον Ιωσήφ. Και η πολυτάλαντη Έλενα Τοπαλίδου τον Σατανά.

Και κάπως έτσι, το Χόλιγουντ δεν «κατεβαίνει» απλώς στην Ελλάδα, τη διαλέγει. Κάθε ξένη παραγωγή που γυρίζεται εδώ δεν είναι μόνο μια επένδυση ή ένα γύρισμα ακόμη, είναι και μια μικρή πράξη πολιτιστικής εμπιστοσύνης. Είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα, η οποία έχει μπει με φόρα στον χάρτη του κινηματογραφικού τουρισμού, λειτουργεί πια ως ζωντανό σκηνικό σύγχρονου κινηματογράφου.