«Η Αθήνα του Μεσοπολέμου» προβάλλεται ξανά στο Μέγαρο Μουσικής

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προβολών του Ιανουαρίου (17–20/1) και κατόπιν μεγάλης ζήτησης, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δίνει ξανά την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού «Η Αθήνα του Μεσοπολέμου» στις 11, 12, 13, 14 και 28 Μαΐου 2025 (20:00), στην Αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας».

Η Μαρία Ηλιού και οι συνεργάτες της διηγούνται την ιστορία του Μεσοπολέμου στην Αθήνα με μια νέα ματιά και άγνωστο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε αρχεία της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι αφηγήσεις, οι φωτογραφίες, τα φιλμάκια, οι ήχοι της πόλης που σχεδίασε η Αλίκη Παναγή, η ανακατασκευή της μουσικής της εποχής αλλά και η πρωτότυπη μουσική της Κατερίνας Πολέμη αναδημιουργούν την ατμόσφαιρα μιας πολύ δημιουργικής περιόδου, γεμάτης αντιθέσεις.

Όπως είχαμε αναφέρει στο σημείωμά μας «Ξετυλίγοντας» την Αθήνα του Μεσοπολέμου:, «Αποτελούμενο από άγνωστο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε αρχεία της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ελλάδας και εμπλουτισμένο με απόσπασμα από την ταινία ''Οι περιπέτειες του Βιλάρ'' (1927, 26’), το ντοκιμαντέρ υπογραμμίζει ότι η Αθήνα του Μεσοπολέμου δεν είναι μόνο μία πόλη σε διχασμό ανάμεσα σε βενιζελικούς και μοναρχικούς. Η προσφυγική πλημμυρίδα των Μικρασιατών, το 1922 φέρνει νέα πνοή στην πόλη, στον πολιτισμό και στην οικονομία. Αναπτύσσεται η βιομηχανία και η ναυτιλία, μια νέα αστική τάξη κάνει αισθητή την παρουσία της, καθιερώνονται οι Δελφικές γιορτές, και συγχρόνως δημιουργείται μια εργατική τάξη που διαδηλώνει στους δρόμους της Αθήνας.

Οι γυναίκες αρχίζουν να εργάζονται και τα καλοκαίρια κολυμπούν στο Παλαιό Φάληρο δίπλα στους άνδρες, φορώντας μαγιό. Ο νέος τύπος γυναίκας είναι ''κοντοκουρεμένη και κοντοφουστανούσα […] Τα αυτοκίνητα δίνουν τη δυνατότητα στην αστική τάξη να φεύγει από την πόλη''. Στο μεταξύ, ''η Αθήνα γίνεται πόλος έλξης για τον κόσμο από όλη τη γη κι αυτό αρχίσει να διαμορφώνεται από τη δεκαετία του ’20 οπότε και στήνεται η ελληνική βιομηχανία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα''».

Όπως αναφέραμε, τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα του Μεσοπολέμου 1922-1940» υπογράφει η Μαρία Ηλιού, ιστορικός σύμβουλος ο Αλέξανδρος Κιτροέφ, η μουσική είναι της Κατερίνας Πολέμη, το μοντάζ έκανε η Αλίκη Παναγή, στη διεύθυνση φωτογραφίας οι Buddy Squires και Γιώργος Γιαννέλης, στον ήχο οι John Zecca, Mark Mandler και Άρης Παυλίδης, στο μιξάζ ο Θύμιος Κολοκούσης.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν οι Roderick Beaton, Αλέξανδρος Κιτροέφ, Katherine Fleming, Λεωνίδας Εμπειρίκος, Jim Wright, Χριστίνα Κουλούρη, Νίκος Βατόπουλος, Λάμπρος Λιάβας και Τζελίνα Χαρλαύτη.

Η παραγωγή είναι του Πρωτέας/Proteus NY Inc. Χορηγοί οι The Jaharis Family Foundation, The Pindaros Foundation, The Hatsopoulos Foundation, Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) και Ανώνυμος χορηγός.

«Η Αθήνα του Μεσοπολέμου 1922-1940» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (210 7282333) – 11, 12, 13, 14 και 28 Μαΐου 2025 (20:00)

Κεντρική φωτ.: Τουρίστες στην Ακρόπολη, αρχές δεκαετίας 1930. Harvard University, Fine Arts Library. Πηγή φωτ.: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών