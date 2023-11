Παύση απεργίας ηθοποιών

Σε λειτουργία σπεύδει η βιομηχανία του Χόλιγουντ να επαναφέρει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο, προκειμένου να είναι άμεσα έτοιμα ώστε να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Αυτό, μετά την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξε (9/11) το συνδικάτο ηθοποιών (SAG-AFTRA) με τα μεγάλα στούντιο και τις εταιρείες streaming, σημαίνοντας το «ζέσταμα» των μηχανών του Χόλιγουντ και επιστρέφοντας τη βιομηχανία του θεάματος στη δουλειά μετά τις διπλές απεργίες των σεναριογράφων και των ηθοποιών που σταμάτησαν τα περισσότερα γυρίσματα.

Υπενθυμίζουμε ότι το σωματείο σεναριογράφων κατέληξε σε συμφωνία στα τέλη Σεπτεμβρίου, η δε απεργία τους είχε ξεκινήσει τον Μάιο. Την απεργία τους ενίσχυσε το σωματείο ηθοποιών, εκκινώντας την από τον Ιούλιο και τερματίζοντάς την στις 9 Νοεμβρίου.

