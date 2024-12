Οι πιο έντονες μουσικές στιγμές από τις σειρές ταινιών «Harry Potter» και «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» θα ηχήσουν από τη συμφωνική ορχήστρα Lords of the Sound σε συναυλίες στο Christmas Theater. Η μουσική των ταινιών Harry Potter θα ηχήσει στις 3 και 4 Ιανουαρίου, ταξιδεύοντας το κοινό στην υπόθεση κάθε κινηματογραφικής ταινίας βασισμένες στην αντίστοιχη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Η μουσική που έντυσε τις πιο συγκινητικές σκηνές των ταινιών, «ζωντανεύει» με ξεχωριστό τρόπο: από το πρώτο ταξίδι με το Hogwarts Express έως τις επικές μάχες ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις. Στο βάθος της σκηνής, πίσω από την Lords of the Sound, θα υπάρχει οπτικοακουστική προβολή με οπτικά και φωτιστικά εφέ, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη μαγεία στη μουσική αίσθηση και στην απόλαυση της παράστασης.

Πηγή: Christmas Theater

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, το κοινό περιμένουν και άλλες εκπλήξεις που θα του μείνουν αξέχαστες. «Μπορεί και ο ίδιος ο Καθηγητής Ντάμπλντορ να κάνει την εμφάνιση του για να μοιραστεί μαζί μας τη μαγική αυτή συναυλία.

»Το Hogwarts Magic Symphony είναι όμως κάτι παραπάνω από μια συναυλία. Είναι ένα ταξίδι σε ένα κόσμο όπου οι μελωδίες γεμίζουν με μαγεία και οι θεατές γίνονται μέρος μιας αξέχαστης εμπειρίας».

Τη συναυλία πλαισιώνουν το σύνολο της ορχήστρας, ταλαντούχοι σολίστ και χορωδία. Θα δοθεί στις 3 (21:00) και 4 Ιανουαρίου (20:30) Ιανουαρίου. Την επομένη, στις 5 Ιανουαρίου (20:00) η Lord os the Sound θα παρουσιάσει, στον ίδιο χώρο, την παραγωγή «Lord of the Rings in Concert» με τη μουσική του βραβευμένου με τρία Όσκαρ, τρείς Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα Γκράμυ συνθέτη Χάουαρντ Σορ.

Από το «Lord of the Rings in Concert». Πηγή φωτ.: Christmas Theater

Από τις χαρούμενες μελωδίες του Χόμπιτ, στους μυστηριώδεις ήχους της Μόρντορ, μέσα από τα τραγούδια των ξωτικών – η μουσική Σορ, γραμμένη ανάμεσα σε άλλες και για την πιο γνωστή τριλογία «The Lord of the Rings» θα ηχήσει θέτοντας μια νέα δυναμική και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μας ταξιδεύει στη Μέση Γη.

Σημειωτέον ότι η συναυλία «Lord of the Rings in Concert» επαναλαμβάνεται έπειτα από τα τρία sold out που είχε σημειώσει την άνοιξη 2024 στο Christmas Theater. Περισσότερα για μία από εκείνες τις συναυλίες, στο σημείωμα «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» με άρωμα Ουκρανίας.

Christmas Theater, Λεωφόρος Βεΐκου 139, 211 7701700

Κεντρική φωτ.: Μέλος της Ορχήστρας Lord of the Sound. Πηγή: Christmas Theater