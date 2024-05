Ήταν το 2001 οπότε και η πρώτη ταινία της τριλογίας του συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» υπό τη σκηνοθετική ματιά του Πίτερ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, κερδίζοντας το κοινό για ένα συνονθύλευμα στοιχείων, μεταξύ αυτών και της βραβευμένης με τρία Όσκαρ μουσικής που είχε συνθέσει ο Χάουαρντ Σορ.

Ντύνοντας κάθε σκηνή αλλά και κομβικά για την έκβαση της υπόθεσης γεγονότα στις τρεις ταινίες – «Η συντροφιά του Δαχτυλιδιού», «Οι δύο πύργοι» και «Η επιστροφή του Βασιλιά» – όπως οι επικές μάχες, οι δύσκολες αποφάσεις, ο κίνδυνος που ξεπερνιόνταν και τονίζοντας έννοιες και αξίες όπως η συντροφικότητα, η φιλία και η γενναιότητα, η μουσική του Σορ συνέβαλε ώστε η κινηματογραφική τριλογία του Τζάκσον να μη λησμονηθεί από το κινηματογραφικό κοινό μέσα στη σχάση της κινηματογραφικής παραγωγής. Καταδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής και τα άνευ ορίων σύνορά της.

Η μουσική του Σορ για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» καθώς και για την τριλογία «Χόμπιτ» πλημμύρισε το Christmas Theater κατά τη διάρκεια τριών συναυλιών που δόθηκαν (17 και 18 Μαΐου) από την ουκρανική συμφωνική ορχήστρα «Lords of the Sound» υπό την μπαγκέτα του Shahrokh Fathizadeh και σολίστ τη Yaroslava Taran και τον τενόρο Yaroslav Radionenko. Ξυπόλητος, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας άλλοτε μαύρη και άλλοτε λευκή κάπα περπατούσε ανάμεσα στην ορχήστρα και άλλοτε κατά μόνας, άλλοτε με τη Yaroslava Taran, ερμήνευσαν τραγουδιστικά κομμάτια όπως τα «Concerning Hobbits», «The Prophecy», «The Shadow of the Past», «Τhe Last Goodbye», «The Ring Goes South», «Lothlórien», «The Breaking of the Fellowship».

Η χρωματική κυριαρχία του μπλε και του κίτρινου στον φωτισμό επί σκηνής έδενε αρμονικά με μία ουκρανική σημαία που κατά διαστήματα υψωνόταν από τις πρώτες θέσεις μπροστά από τη σκηνή του Christmas Theater. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, οι ταινίες (και η μουσική) εστιάζουν – μεταξύ άλλων – στη γενναιότητα μιας και οι ήρωες είναι αντιμέτωποι με έναν πόλεμο που θα τους αφανίσει. Η γενναιότητα απαιτείται από την πλευρά εκείνων που δέχονται την πολεμική επίθεση, σε κάθε παρόν. Παρά τον πόλεμο που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, η ορχήστρα συνεχίζει τις περιοδείες της, δίνοντας έτσι το δικό της μήνυμα.

Από πλευράς ορχήστρας δεν έγινε κάποια αναφορά στον πόλεμο που εκτυλίσσεται στην ουκρανική επικράτεια· η ορχήστρα έκλεισε τη συναυλία ερμηνεύοντας έναν ουκρανικό χορό και ανανεώνοντας το ραντεβού της με το κοινό τον Ιανουάριο, οπότε και θα ερμηνεύσει συνθέσεις από τη σειρά ταινιών «Harry Potter».

Φορώντας κοστούμια στο ύφος των ταινιών, τα μέλη της ορχήστρας, της χορωδίας και των υπολοίπων συντελεστών της «Lords of the Sound» κατάφεραν να κάνουν το κοινό κοινωνό του μουσικού σύμπαντος του Σορ. Στο νοητό ταξίδι στη Μέση Γη όπου εκτυλίσσεται η υπόθεση των ταινιών, συνέβαλαν – πλην της μουσικής – τα βίντεο με ψυχεδελικά μοτίβα και ήρωες των έργων που προβάλλονταν στην οθόνη, από κοινού με διηγήσεις για τη δημιουργία των δαχτυλιδιών και τις κομβικές μάχες.

Υπενθυμίζεται ότι η μουσική του Χάουαρντ Σορ (γενν. 1946) για την κινηματογραφική τριλογία «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» τιμήθηκε με τρία βαρβεία Όσκαρ, τρεις Χρυσές σφαίρες και τέσσερα Grammy. Μουσικές τάσεις από τις οποίες ο Σορ έχει εμπνευστεί, είναι ο ρομαντισμός και η αβανγκάρντ. Συνολικά, ο Σορ, έχει γράψει περισσότερες από 80 συνθέσεις για ταινίες.

