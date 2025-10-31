H Μισέλ Ομπάμα είναι, επιτέλους, ελεύθερη να είναι ο εαυτός της

Στα 61 της χρόνια η Μισέλ Ομπάμα απολαμβάνει την αίσθηση μιας πρωτοφανούς ελευθερίας και αισθάνεται πιο ζωντανή από ποτέ. Στο ολόφρεσκο βιβλίο της, με τίτλο «The Look», η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αφηγείται πως ντύθηκε με απόλυτη προσοχή για το «ρόλο» της, τη θετική ανταπόκριση, την αδιάκοπη κριτική που δέχθηκε και τη βαθιά υποκρισία που αντιμετώπισε.

Μέσα από το πολυτελές λεύκωμα, «The Look», μιλάει για την συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα, την προσωπική ταυτότητα και εξέλιξη και τον κορσέ της δημόσιας εικόνας. Ανοίγει έναν διάλογο για το ποιος έχει δικαίωμα να φαίνεται, αλλά και το πώς φαίνεται. «Εσκεμμένα δεν μιλούσα για τη μόδα και την ομορφιά κατά τη διάρκεια των οκτώ χρόνων στον Λευκό Οίκο. Φοβόμουν ότι θα επισκίαζαν τα πάντα».

Στην εισαγωγή του βιβλίου της, η Μισέλ Ομπάμα εκφράζει την ευγνωμοσύνη της, που κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το στάδιο της ζωής της, όπου νιώθει δυνατή και ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει και να φοράει ό,τι θέλει. Και δηλώνει «ελεύθερη να είναι ο εαυτός της» σε συνέντευξη της στο περιοδικό «The People», με αφορμή την κυκλοφορία του «The Look», στις 4 Νοεμβρίου, από τις εκδόσεις Crown, εκδοτική ετικέτα του οίκου Penguin Random House.

Με τη συμμετοχή της Μέρεντιθ Κουπ, της έμπιστης στυλίστριάς της, καθώς και του μακιγιέρ Καρλ Ρέι, των κομμωτών Γένε Νταμτέου, Τζόνι Ράιτ και Ντζέρι Ράντγουεϊ, και πολλών σχεδιαστών που έντυσαν την Ομπάμα σε σημαντικές στιγμές, το βιβλίο μάς μεταφέρει στα παρασκήνια φωτίζοντας όχι μόνο πώς δημιουργήθηκαν οι πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της, αλλά και μια ενδιαφέρουσα αφήγηση για το πώς παρουσιάζουμε τον εαυτό μας. Περιλαμβάνει δε, διακόσιες φωτογραφίες. Η Ομπάμα, με την συν-συγγραφέα της Μέρεντιθ Κουπ, αποκαλύπτει πώς εκείνη και η ομάδα της μετέτρεψαν την αυστηρή δημόσια κριτική για την εικόνα της, σε βήμα προσωπικής έκφρασης, συμπερίληψης και επιρροής.

«Στάθηκε μπροστά μας ως ηγέτιδα, αναθέτοντάς μας την ευθύνη να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο, καλώντας μας να αναλάβουμε δράση, υπενθυμίζοντάς μας ότι το τίμημα της ιδιότητας του πολίτη σε μια δημοκρατία είναι να “κάνουμε ο καθένας κάτι”», γράφει η καθηγήτρια Φάρα Τζάσμιν Γκρίφιν στον πρόλογο του «The Look», «Η εμφάνιση -όπως και η ίδια η γυναίκα- ήταν τολμηρή, δυναμική,

στραμμένη προς το μέλλον, οραματική και ενδυναμωτική για όλους όσοι τολμούν να πιστέψουν στη δυνατότητα ενός καλύτερου αύριο».

Η αυτοπεποίθηση, για την οικοδέσποινα του podcast IMO (I Michelle Obama), δεν μπορεί να φορεθεί σαν ρούχο. Όμως, όταν φοράς κάτι με πρόθεση ή κάτι αγαπημένο, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Κι αυτό της το είχε διδάξει ο πατέρας της. Της έλεγε να μην «ντρέπεται» για το ύψος της και να στέκεται με ίσια την πλάτη, να μην γέρνει. Να αισθάνεται περήφανη για τον εαυτό της και να τον προσέχει. Κι αυτό κάνει, με προτεραιότητα την υγεία της.

«Δεν στραβομουτσουνιάζω όταν βλέπω τις γκρίζες τρίχες μου, αλλά ναι, τις βάφω! Η μητέρα μου το ίδιο έκανε. Έβαφε τα μαλλιά της μέχρι την ημέρα που πέθανε. Δεν κάνω και πολλά άλλα. Ευτυχώς, ισχύει το black don’t crack. Αλλά για μένα, η υγεία ήταν πάντα πρωταρχικής σημασίας-το τι τρώω, η άσκηση, οι τακτικές ιατρικές εξετάσεις, όλα όσα μου επιτρέπουν να απολαμβάνω αυτή την περίοδο της ζωής μου. Είμαι πιο ζωντανή από ποτέ. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και έχουν ανοίξει τα φτερά τους, είναι υγιή και ευτυχισμένα. Ο σύζυγός μου είναι μια χαρά. Είμαστε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώην Πρώτη Κυρία, κι έτσι νιώθω πως για πρώτη φορά στη ζωή μου, όταν λέω και κάνω κάτι- εδώ σε αυτή τη συνέντευξη (People), γράφοντας αυτό το βιβλίο- αυτές είναι οι δικές μου επιλογές. Και αυτό είναι απελευθερωτικό»

Εκτός από «The Look», έχει συγγράψει το «Becoming: Η δική μου ιστορία» (2018), που έκανε παγκόσμια επιτυχία, και τη συνέχειά του «Michelle Obama-Το φως μέσα μας» (2022). H ελληνική έκδοση και των δύο βιβλίων, πολυτελής και προσεγμένη, έγινε από την Αθενς Bookstore Publications.

Στις 5 Νοεμβρίου στην Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν, με καλεσμένη την ηθοποιό Τρέισι Έλις Ρος, και στις 12 Νοεμβρίου στον πολιτιστικό κόμβο Sixth and I στην Ουάσινγκτον, μια από τις παλαιότερες συναγωγές της πόλης, με συνομιλητή τον κριτικό κινηματογράφου και παρουσιαστή podcast, Ουέσλι Μόρις, η Ομπάμα ανοίγει μια ειλικρινή συζήτηση για την προσωπική εξέλιξη, τον δημόσιο ρόλο και τη σημασία του να βρίσκεις τη φωνή σου - και να τη χρησιμοποιείς με αυτοπεποίθηση. Πρόκειται για περιορισμένη σειρά, με ζωντανή ηχογράφηση, των podcast ΙΜΟ, που συνοδεύουν την κυκλοφορία του «The Look».

Ανεξάντλητη η ενέργεια και η δημιουργικότητα μιας γυναικείας προσωπικότητας, που εξακολουθεί να ασκεί επιρροή όχι μόνο με όσα λέει και όσα κάνει, αλλά και με τον τρόπο που εμφανίζεται.