Φεστιβάλ Καννών: Εξαγγελία για απεργία για πρώτη φορά από το '68

Κάλεσμα για απεργία λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (14 - 25 Μαΐου) απηύθυναν οι «Εργαζόμενοι πίσω από τις οθόνες» (Sous les écrans, la dèche), μία ομάδα εργαζομένων που εκπροσωπεί ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι συμμετέχουν σε κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλη τη Γαλλία. Κύριος λόγος οι μισθοί και οι συνθήκες εργασίας τους, διευκρινίζοντας, ωστόσο, αναφορικά με το επερχόμενο φεστιβάλ, ότι δεν στοχεύουν να σταματήσουν την πραγματοποίησή του ούτε να διαταραχθεί τρόπον τινά το πρόγραμμα με τις πρεμιέρες ταινιών. Σκοπός τους, είναι να επιστήσουν την προσοχή σε μακροχρόνια αιτήματα.

«Η απεργία δεν θα θέσει σε κίνδυνο την έναρξη του φεστιβάλ, αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν διαταραχές κατά τη συνέχισή του», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του σωματείου το οποίο με τη σειρά του εκπροσωπεί έως και 200 εργαζόμενους στα γαλλικά κινηματογραφικά φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Καννών. Μεταξύ των εργαζομένων σε θέσεις κομβικές για τη λειτουργία του, μηχανικοί προβολής, συντονιστές του προγράμματος, εργαζόμενοι στο σύστημα των εισιτηρίων, στις δημόσιες σχέσεις, στη φιλοξενία των καλεσμένων. Εργάζονται με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, αλλά δεν εμπίπτουν στο γαλλικό σύστημα ασφάλισης ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες καλλιτέχνες και τεχνικούς στον πολιτιστικό τομέα.

Γι’ αυτό και πρωταρχικός στόχος της απεργίας είναι να αναδειχθεί η αυξανόμενη επισφάλεια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην κινηματογραφική βιομηχανία της Γαλλίας, ανέφεραν οι Sous les écrans, la dèche σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ένα από τα βασικά αιτήματά τους είναι όλοι οι εργοδότες κινηματογραφικών φεστιβάλ να τιμήσουν μια συλλογική σύμβαση που παρέχει στους ελεύθερους επαγγελματίες τα οφέλη που συνδέονται με το μοναδικό καθεστώς της Γαλλίας για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις θεάματος με διαλείπουσα απασχόληση, γνωστούς ως «intermittents du spectacle».

Festivalarbeiter in Frankreich drohen mit Streik bei den Filmfestspielen in Cannes. Grund: Geplante Kürzung des Arbeitslosengeldes um über 50% für Freiberufler in Film/TV. Organisation "Sous les écrans la dèche" befürchtet, 80% müssen ihren Job wechseln. pic.twitter.com/AS5jBDYE5L