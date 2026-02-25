Έρευνα BBC για ρατσιστικό λόγο κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA

Το BBC ανακοίνωσε την Τετάρτη πως διεξάγει μια έρευνα σχετικά με το πώς δεν κατάφερε να αφαιρέσει μια ρατσιστική προσβολή από τη μετάδοση της βραδιάς απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Βρετανίας.

Την Κυριακή το βράδυ, κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων BAFTA, ένας καλεσμένος με σύνδρομο Τουρέτ άρχισε να φωνάζει την ώρα δύο ηθοποιοί από την ταινία «Sinners», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, βρίσκονταν στη σκηνή.

Το BBC πρόβαλε το σόου περίπου δύο ώρες αργότερα και οι προσβλητικές εκφράσεις δεν είχαν αφαιρεθεί από το πρόγραμμα και από την πλατφόρμα streaming έως τη Δευτέρα το πρωί.