Επιστροφή στη ρομαντική κομεντί;

«Εύχομαι να με αποδέχονταν όπως ακριβώς είμαι» είχε πει ο ζωγράφος Βίνσεντ βαν Γκογκ. Απομονώνουμε αυτή του τη φράση και την ανακαλούμε με αφορμή παρόμοιες περί επιθυμίας αποδοχής κουβέντες που έχουμε ακούσει κατά την παρακολούθηση ταινιών οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία της ρομαντικής κομεντί.

Επικεντρωμένες στα βαθύτερα συναισθήματα ως εκείνα που αποτελούν κινητήριο δύναμη στη ζωή, οι ταινίες αυτού του είδους θέτουν κάθε φορά ένα διαχρονικό και ουσιώδες ζήτημα, εκείνο των ανθρώπινων σχέσεων. «Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι όλα όσα έχουμε, οτιδήποτε πιο ουσιαστικό, η βαθύτερη πηγή των πάντων» είχε υπογραμμίσει η Ισραηλινή σκηνοθέτις Χαντάς Μπεν Αρόγια κατά τις Ημέρες Ισραηλινού Κινηματογράφου (Αθήνα, 20-23/10/2022).

Επιστρέφουμε στη συζήτηση για τις ανθρώπινες σχέσεις κατόπιν δημοσιεύματος του BBC ότι εντός του 2023 αναμένεται να κυκλοφορήσουν και να προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες περισσότερες από 23 ρομαντικές κωμωδίες –ένα είδος που καθόρισε κινηματογραφικά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, έπειτα «συνάντησε» την ύφεση και σήμερα δείχνει να αναζωπυρώνει.

Ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι πιθανοί λόγοι που μέρος του κινηματογραφικού κοινού επιστρέφει στη ρομαντική κομεντί καθώς και η αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο σήμερα οι άνθρωποι βρίσκουν την ερωτική αγάπη ή των διαφορετικών τύπων σχέσεων και των ραντεβού δεδομένης και της εμπλοκής της τεχνολογίας. Καθότι εφαρμογές γνωριμιών όπως το Tinder κάθε άλλο παρά ρομαντικές είναι.

Συνεπώς, θα υπάρξει κάποια ρομαντική κομεντί που θα τις περιλάβει στην αφήγησή της; Η ταινία «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας» ενσωμάτωνε μεν τον υπολογιστή ως ένα μέσο αλληλογραφίας, αλλά με διαφορετικό και με ψήγματα ρομαντισμού τρόπο. Διότι παρέπεμπε στα ταχυδρομικά γράμματα και την αναμονή λήψης απάντησης μιας άλλης εποχής.

«Πίσω σε μια πιο απλή εποχή»

Στο δημοσίευμα του BBC αναφέρεται ότι οι ρομαντικές κομεντί των δεκαετιών του ’90 και ’00 «μας πηγαίνουν πίσω σε μια πιο απλή εποχή. Όλα είναι τόσο αγχωτικά αυτή τη στιγμή. Ο πλανήτης καίγεται, η οικονομία πλήττεται, οπότε υπάρχει μια διαφυγή εκεί».

Η υπόθεση της σχετικά πρόσφατης κυκλοφορίας της ταινίας «Your Place or Mine» της Αλίν Μπρoς Μακένα είναι τέτοια ώστε να «επιστρέφει» στην προηγούμενη εποχή του είδους. H κάμερα της Μακένα ακολουθεί δύο κολλητούς –ένα αγόρι και ένα κορίτσι– που ανταλλάσσουν σπίτι για μια εβδομάδα και σταδιακά αναπτύσσουν ρομαντικά συναισθήματα ο ένας για τον άλλο.

Love these two, especially in rom coms. Your Place or Mine is now streaming on @netflix! pic.twitter.com/uEgcoyNzGp — Sara King : Rom-Commentator (@itwaslikemagic1) February 11, 2023

Πριν όμως από περίπου μια δεκαετία οι ρομαντικές κομεντί ήταν όλο και λιγότερες. To 2014 η συν-συγγραφέας του βιβλίου «Chick Flicks: A Girl's Guide to the Movies Women Love», Άντζυ Έρριγκο, είχε σημειώσει ότι «η καλή ρομαντική κωμωδία φαίνεται να είναι είδος υπό εξαφάνιση».

Ο συγγραφέας του βιβλίου «From Hollywood with Love: The Rise and Fall (and Rise Again) of the Romantic Comedy», Σκοτ Μέσλοου, είχε διευκρινίσει ότι η όποια «παραμέληση» της ρομαντικής κομεντί σχετιζόταν με ευρύτερους παράγοντες της βιομηχανίας του κινηματογράφου· την περίοδο εκείνη «παρήκμασαν περισσότερο οι ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού του Χόλυγουντ, και όχι συγκεκριμένα η ρομαντική κομεντί».

Που οδεύει το είδος των ρομαντικών κομεντί;

Ο Μέσλοου διατείνεται ότι μία παράμετρος της στροφής του κοινού στις ρομαντικές κομεντί είναι το μέσο παρουσίασης. «Ό,τι κάνει μία ρομαντική κωμωδία να φαίνεται μη ελκυστική σε ένα παραδοσιακό στούντιο του Χόλιγουντ, το κάνει πιο ελκυστικό σε μια υπηρεσία όπως το Netflix».

«Αν σπαταλήσουμε 90 λεπτά βλέποντας κάτι στο Netflix που δεν ήταν τέλειο, δεν θα στεναχωρηθούμε όσο αν ξοδέψαμε χρήματα για να το δούμε στο σινεμά και να προσλάβουμε και μια μπέιμπι σίτερ για το βράδυ» υποστηρίζει η συντάκτης του αμερικανικού εντύπου Harper's Bazaar, Μπιάνκα Μπέτανκουρτ.

Εκείνο το οποίο –μεταξύ άλλων– παρατηρείται κατά την παρακολούθηση των ρομαντικών κωμωδιών από τα ‘90s έως σήμερα είναι η αλλαγή στις κοινωνικές νόρμες. Εύλογο θα απαντούσε καθένας, λόγω των αλλαγών που έχουν σημειωθεί εντός 30 χρόνων, ενώ είναι διαφορετικές οι ταινίες του είδους που απευθύνονται σε εφηβικό και ενήλικο κοινό.

Προς το παρόν, είναι δύσκολο να πούμε πού οδεύει το είδος της ρομαντικής κομεντί, υπογραμμίζει το BBC. Ορισμένες από τις 23 ταινίες που αναφέραμε πιο πάνω θα τις θίξουμε σε επόμενο σημείωμά μας.

Διαβάστε ακόμη:

Χαντάς Μπεν Αρόγια: «Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι όλα όσα έχουμε»