Όπως κάθε χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) «ζωντανεύουν» στον Φάρο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Φέτος, η ομάδα νεανικού θεάτρου «συντεχνία του γέλιου», πιστή στο όραμά της για ένα θέατρο για παιδιά με κοινωνική ευαισθησία και ρεαλιστικές ιστορίες που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, παρουσιάζει την παράσταση «Επείγοντα Χριστούγεννα».

Πρόκειται για μια τρυφερή ιστορία για τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αληθινή μαγεία των γιορτών, βασισμένη στο έργο «Heile, heile Segen» των Volker Ludwig και Christian Veit. Σκηνοθετεί ο Βασίλης Κουκαλάνι, ενώ τη μουσική και τα τραγούδια γράφουν ο Σπύρος Γραμμένος και η Άννη Θεοχάρη.

Τρεις μικροί ασθενείς στο παιδιατρικό τμήμα ενός νοσοκομείου βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους τις μέρες των Χριστουγέννων. Η μοναξιά και η ανησυχία τους γίνεται αφορμή για περιπέτειες που δεν είχαν προηγουμένως φανταστεί, ενώ το γέλιο και το παιχνίδι ανατρέπουν κάθε εμπόδιο.

Το έργο θίγει με ευαισθησία και χιούμορ σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα συνδυάζοντάς τα με μουσική, τραγούδι και «θέατρο μέσα στο θέατρο» και καλεί τους θεατές να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών: χωρίς προκαταλήψεις, γεμάτο δυνατότητες, με την πίστη ότι κάθε μέρα μπορεί να είναι ξεχωριστή όταν υπάρχει το «μαζί».

Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι απλά μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά η στιγμή που επιλέγουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στους άλλους.

Από αριστερά προς στα δεξιά (Επάνω σειρά): Μικές Γλύκας-Τάνια Παλαιολόγου-Δανάη Τσιοπλή-Σπύρος Γραμμένος-Άννη Θεοχάρη, (Κάτω σειρά):Σπύρος Μαραγκουδάκης-Αναστασία Νάστια Ντεντιάεβα-Σίλια Μπισιώτη-Βασίλης Κουκαλάνι. Φωτ.: Μαρίλη Ζάρκου, πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Συντελεστές:

Διασκευή: Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωάννα Λιούτσια

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κουκαλάνι

Πρωτότυπη Μουσική: Σπύρος Γραμμένος, Άννη Θεοχάρη

Μουσική Διεύθυνση - Ενορχήστρωση: Σπύρος Γραμμένος

Σκηνογράφοι - Ενδυματολόγοι: Αριστοτέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιάφκου

Χορογράφος: Πωλίνα Ευαγγέλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιανίτης

Σχεδιασμός Ήχου: Βασίλης Χρηστακέας

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χαρίκλεια Πετράκη

Υπεύθυνη Παραγωγής: Λιάνα Γαβριήλ

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Μικές Γλύκας, Βασίλης Κουκαλάνι, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Σίλια Μπισιώτη, Αναστασία Νάστια Ντεντιάεβα, Τάνια Παλαιολόγου, Δανάη Τσιοπλή

Εκτέλεση Παραγωγής: συντεχνία του γέλιου

Φάρος, ΚΠΙΣΝ, Για παιδιά 5 ετών και άνω. Παραστάσεις: 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30/12/25 και 01, 03, 04, 05, 06/01/26, στις 18.00, Διάρκεια: 70’

Eισιτήρια: Γενική είσοδος 10€, μειωμένο 5€. Προπώληση: ticketservices.gr, 210 7234567, εκδοτήριο Ticket Services Πανεπιστημίου 39

Υπηρεσίες Προσβασιμότητας:

Διερμηνεία στην Ε.Ν.Γ.: Έφη Ψαραδέλλη - Μυρτώ Γκανούρη | 27, 28 Δεκεμβρίου

Ακουστική Περιγραφή και Απτική Ξενάγηση: liminal | 27, 28 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης απτικής ξενάγησης: 17.00

Αισθητηριακά Φιλική Παράσταση: TheHappyAct | 04 Ιανουαρίου

Περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Κεντρική φωτ.: Από αριστερά προς στα δεξιά (Επάνω σειρά): Μικές Γλύκας, (Κάτω σειρά): Τάνια Παλαιολόγου- Αναστασία Νάστια Ντεντιάεβα- Σπύρος Μαραγκουδάκης- Δανάη Τσιοπλή- Σίλια Μπισιώτη. Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ