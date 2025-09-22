Επαναπατρίζονται 86 ελληνικές αρχαιότητες - Τα έργα θα κατανεμηθούν σε μουσεία ανά την επικράτεια

Σε οικειοθελή παράδοση ογδόντα έξι ελληνικών αρχαιοτήτων προχώρησε ιδιώτης συλλέκτης, σε συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού. Τα αρχαία έργα προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την Αρχαιότερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ελληνιστική περίοδο.

Μαρμάρινο Κυκλαδικό ειδώλιο γυναικείας μορφής, τύπου Σπεδού/Δωκαθισμάτων. Ύψος 35,56 εκ. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (2500-2400 π.Χ.). (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)

Πρόκειται για γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου της Νεολιθικής περιόδου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, κεραμική της Μυκηναϊκής περιόδου, χάλκινα ειδώλια Γεωμετρικών, Αρχαϊκών και Ελληνιστικών χρόνων, χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη (υδρίες, οινοχόες και φιάλες αντίστοιχα), χάλκινα κάτοπτρα, σημαντικά δείγματα αττικής μελανόμορφης και ερυθρόμορφης κεραμικής, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια ελληνιστικών χρόνων.

Χάλκινο ειδώλιο οπλίτη. Ο νεαρός άνδρας παριστάνεται γυμνός. Φέρει στην κεφαλή κράνος με υψηλό λοφίο. Στο δεξί χέρι κρατούσε δόρυ και στο λυγισμένο αριστερό ασπίδα. Έργο λακωνικού εργαστηρίου. Ύψος 20,32 εκ. 600-550 π.Χ. (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)

Αττικός μελανόμορφος χους με σκηνή μάχης ανάμεσα στον Ηρακλή και σε Αμαζόνα. Ο Ηρακλής επιτίθεται με ρόπαλο. Η αμυνόμενη Αμαζόνα φέρει κορινθιακό κράνος με υψηλό λοφίο και κρατά δόρυ και ασπίδα με ανθρώπινο σκέλος ως επίσημα. Ύψος 15,15 εκ. 550-500 π.Χ. (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)

Μαρμάρινη αττική επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη. Φέρει ανάγλυφη παράσταση σε ορθογώνιο διάχωρο. Απεικονίζεται σκηνή δεξίωσης ανάμεσα σε ανδρική και γυναικεία μορφή. Ύψος 90,2 εκ. Αρχές 4ου αι. π.Χ. (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)

«Το Υπουργείο Πολιτισμού, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, υποδέχεται 86 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες επαναπατρίστηκαν στον τόπο που τις δημιούργησε. Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός είναι προϊόν συνεργασίας μας με έναν ακόμη ιδιώτη συλλέκτη στο εξωτερικό, ο οποίος προέβη οικειοθελώς στην επιστροφή αυτών των τεκμηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Χάλκινος δίσκος κατόπτρου. Φέρει στο κάλυμμα ανάγλυφη διακόσμηση γυναικείας κεφαλής σε κατατομή. Διάμετρος 15,20 εκ. Γύρω στα 270-260 π.Χ. (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)

Μαρμάρινη γενειοφόρος κεφαλή Ερμή του τύπου του Ερμή Προπύλαιου. Ύψος 12,7 εκ. 2ος-1ος αι. π.Χ. (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)

Όπως συμπλήρωσε «εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα αυτό να το μιμηθούν και άλλοι συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων. Να συνεργαστούν μαζί μας και να αποδώσουν τις συλλογές τους στο φυσικό τους χώρο. Για την Ελλάδα και το υπουργείο Πολιτισμού κάθε επαναπατρισμός, και μάλιστα οικειοθελής, αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ανά τον κόσμο, θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τεκμηρίωσης και της καταγραφής, τα αντικείμενα θα κατανεμηθούν κατάλληλα σε μουσεία ανά την επικράτεια.

Κεντρική φωτ.: Αττικός μελανόμορφος ψυκτήρας (αγγείο που χρησιμοποιούταν για την ψύξη του κρασιού) με παράσταση ιππέων και οπλιτών. Ύψος 25,4 εκ. Γύρω στα 550 π.Χ. (Πηγή φωτ.: ΥΠΠΟ)