Γέφυρες στο χρόνο

Ένα νησί στο κέντρο του Αιγαίου. Ένα ιερό νησί. Πώς, όμως, βρέθηκε εκεί και γιατί έγινε ένας τόσο ιερός τόπος;

Αν βουτήξουμε στη φαντασία των αρχαίων προγόνων μας, θα ανακαλύψουμε μία ενδιαφέρουσα, πολύπλοκη και πολυεπίπεδη ιστορία.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Τιτάνας Κοίος και η Τιτανίδα Φοίβη, είχαν δύο κόρες. Την Αστερία και την Λητώ. Ο Δίας, γοητευμένος από την πρώτη αδελφή, την κυνήγησε για να ενωθεί μαζί της. Η κοπέλα, όμως, ερωτευμένη με άλλον και αρνούμενη να συνευρεθεί με τον θεό των κεραυνών, πήδηξε από την άκρη ενός βράχου και έπεσε στη θάλασσα.

Μεταμορφώθηκε σε ένα μικρό, βραχώδες νησί. Αλλά στο μοναδικό περιπλανώμενο νησί, που δεν μπορούσε να ριζώσει πουθενά. Μετακινούνταν συνεχώς και δε στέριωνε σε ένα μέρος του πελάγους.

Ο Δίας, μετά από αυτήν την αποτυχία δεν πτοείται και βγαίνει πάλι για «κυνήγι». Αλλά αυτή τη φορά, δεν πάει και πολύ μακριά. Προσεγγίζει τη Λητώ και καταφέρνει να την παγιδεύσει στα ερωτικά του δίχτυα.

Η εξοργισμένη μητέρα και βασίλισσα των θεών, η Ήρα, μη μπορώντας να αντέξει για άλλη μια φορά την απιστία του συζύγου της, καταράστηκε την εγκυμονούσα πια Λητώ. Όταν θα ερχόταν η ώρα να γεννήσει, κανένας τόπος δεν θα τη δεχόταν.

Η Λητώ γύρισε παντού. Σε πόλεις, χωριά, νησιά και βουνά. Πέρασε από την Αθήνα, την Εύβοια, την Αίγινα, την Κρήτη, τη Σκόπελο, το Πήλιο, τον Άθω, τη Σαμοθράκη και τη Μικρά Ασία.

Τελικά, κατέληξε στην αδερφή της. Το περιπλανώμενο σαν την ίδια, ασήμαντο και «άδηλο» νησί. Η Λητώ, αφού ο Ποσειδώνας στερέωσε την βραχονησίδα στον βυθό με διαμαντένιες κολόνες, επιτέλους μπόρεσε να ελευθερωθεί και να φέρει στον κόσμο δύο θεούς. Τον Απόλλωνα, τον θεό του ήλιου και την Άρτεμη, την θεά της σελήνης.

Το νησί είχε στιγματιστεί. Λουσμένο από το φως και τη λάμψη αυτών των σημαντικότατων θεϊκών διδύμων, από άγνωστο και ξεχασμένο, έγινε πασίγνωστο και φανερό. Έγινε ιερό και κέρδισε μια ιθύνουσα θέση ανάμεσα στο σύμπλεγμα των νησιών που ανήκε, το οποίο επειδή σχημάτιζε κύκλο γύρω του ονομάστηκε «Κυκλάδες». Από «άδηλη νήσος», έγινε η μοναδική Δήλος.

