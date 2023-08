Ελληνικό χρώμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας

Παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things» στο 80 Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το οποίο εφέτος διεξάγεται μεταξύ 30 Αυγούστου και 9 Σεπτεμβρίου, υπό τη σκιά της απεργίας των Αμερικανών ηθοποιών και σεναριογράφων. Ως είθισται, το παρών δίνουν κινηματογραφικοί αστέρες του Χόλιγουντ, εν προκειμένω και λόγω της απεργίας, όπως έχει γίνει γνωστό, στην Ιταλία θα ταξιδέψουν για το Φεστιβάλ οι διάσημοι ηθοποιοί Άνταμ Ντράιβερ, Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Μαντς Μίκελσεν και Τζέσικα Τσάστεϊν.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Άνταμ Ντράιβερ θα παρευρεθεί για την προώθηση της πολυαναμενόμενης ταινίας του Μάικλ Μαν, «Ferrari», στην οποία υποδύεται τον θρυλικό Έντσο Φερράρι. Ο Λάντρι Τζόουνς θα παρευρεθεί για την ταινία «Dogman» του Λικ Μπεσόν, ο Μίκελσεν για το «The Promised Land» του Δανού Νικολάι Άρσελ και η Τσάστεϊν για τον ρόλο της στο «Memory» του Μεξικανού δημιουργού Μισέλ Φράνκο.

Ακόμη, αναμένονται οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Priscilla» της Σοφία Κόπολα, Κέιλι Σπέινι και Τζέικομπ Ελόρντι καθώς και η ίδια η Πρισίλα Πρίσλεϊ.

Για αυτές τις ταινίες έχουν δοθεί προσωρινές άδειες από την SAG-AFTRA, καθώς πρόκειται για ανεξάρτητες παραγωγές και δεν έχουν δημιουργηθεί από μέλη της AMPTP, όπως σημειώνει το Variety.

Εναρκτήρια ταινία το ιταλικό biopic «Comandante» του Εντοάρντο ντε Άντζελις, καθώς λόγω της απεργίας των ηθοποιών και σεναριογράφων ματαιώθηκε η πρεμιέρα του «Challengers» του Λούκα Γκουαντανίνο που ήταν αρχικά η προγραμματισμένη ταινία έναρξης του φεστιβάλ.

Poor Things

Η ιστορία της Μπέλα Μπάξτερ, μιας νεαρής γυναίκα που επαναφέρει στη ζωή ο ιδιοφυής και αντισυμβατικός επιστήμονας δρ Γκόντγουιν Μπάξτερ ξετυλίγεται στην νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things», η οποία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα, Αλασντάιρ Γκρέι.

𓆸 #PoorThingsRP — 𝗣𝗹𝗼𝘁



→ The film will be a Victorian tale of love, discovery and scientific daring, Poor Things tells the incredible story of Belle Baxter (@rebelvault), a young woman brought back to life by an eccentric but brilliant scientist. Coming soon. pic.twitter.com/LL3PdOk8Z5 — 𝗣𝗼𝗼𝗿 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 ᴿᴾ (@PoorThingsRPG) March 10, 2022

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στη βικτοριανή εποχή οπότε και η Μπέλα, μετά την επαναφορά της στη ζωή και «διψώντας» για κοσμικότητα και κοινωνικότητα, συμμετέχει με τον επιδέξιο και διεφθαρμένο δικηγόρο Ντάνκαν Γουέντερμπερ σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Ελεύθερη από τις προκαταλήψεις της εποχής της, είναι έτοιμη να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

Πρόκειται για μια ιστορία «αγάπης, ανακάλυψης και επιστημονικής αλήθειας» όπως είχε χαρακτηρίσει ο Λάνθιμος την ταινία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 8 Σεπτεμβρίου από την Searchlight Pictures, ενώ το επίσημο trailer έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.

𓆸 #PoorThingsRP 🧠 — 𝗕𝗧𝗦.

📽️ · 𝐏𝐨𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 › 𝖭𝖾𝗐 𝗋𝖾𝖼𝖾͟𝗇͟𝗍͟ 𝗉͟𝗈͟𝗌͟𝗍͟. 𝗖𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗼𝗼𝗻 — Behind The S͟c͟e͟n͟e͟s New Content from #VogueRP



Beverly Stone as 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗕𝗮𝘅𝘁𝗲𝗿 in POOR THINGS. pic.twitter.com/DIN3J4rKsU — 𝗣𝗼𝗼𝗿 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 ᴿᴾ (@PoorThingsRPG) May 31, 2023

Την Μπέλ υποδύεται η Έμμα Στόουν, τον Μπάξτερ ο Γουίλεμ Νταφόε, το καστ συμπληρώνουν οι ηθοποιοί Κάθριν Χάντερ, Τζέροντ Καρμάικλ, Κρίστοφερ Άμποτ, Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Ραμού Γιούσεφ.

Στην παραγωγή της ταινίας ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν, το σενάριο υπογράφει ο Τόνι ΜακΝαμάρα.

She's like nothing you've ever seen.

POOR THINGS

A film by Yorgos Lanthimos

Only in theaters September 8th, 2023 #PoorThingsFilm pic.twitter.com/prALghDpJG — Poor Things (@PoorThingsFilm) June 8, 2023

Υπενθυμίζεται ότι οι Λάνθιμος και Στόουν έχουν επίσης συνεργαστεί στην ταινία του πρώτου, «Ευνοούμενη». Η ταινία είχε λάβει 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 12 για βραβεία BAFTA και πέντε για Χρυσή Σφαίρα, κερδίζοντας τελικά τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για την Κόλμαν.

Η ταινία είχε επίσης αποσπάσει οκτώ βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: ταινίας, σκηνοθεσίας, γυναικείου ρόλου (Ολίβια Κόλμαν), κωμωδίας, μοντάζ, φωτογραφίας, μακιγιάζ και κοστουμιών.

Στόουν και Λάνθιμος είχαν επίσης συνεργαστεί στην μικρού μήκους ταινία «Βληχή» η οποία γυρίστηκε στην Τήνο.

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη