Ελληνικές ταινίες του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης «ταξιδεύουν» ανά την Ελλάδα

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης συνεχίζει και φέτος τις περιφερειακές του προβολές σε πόλεις της Ελλάδας με τη δράση Προορισμός – Ταξίδι. Ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού προγράμματος της 28ης διοργάνωσης παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση και μεταφέροντας το κλίμα της μεγάλης γιορτής του ντοκιμαντέρ.

Οι προβολές πραγματοποιούνται σε κινηματογραφικές λέσχες και φορείς, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί προβολές και σε καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα.

Στη δράση, η οποία ξεκινά τον Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2026, συμμετέχουν 44 ελληνικές ταινίες από το πρόγραμμα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής. Προσωπικές ματιές που συναντούν τη συλλογική μνήμη, πορτρέτα καλλιτεχνών και ανθρώπων που κινούνται στο περιθώριο, ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, σώματα σε δοκιμασία και ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, η καθημερινότητα της αστικής μητρόπολης και η ζωή στην περιφέρεια, καθώς και η οξυδερκής καταγραφή των κοινωνικών εντάσεων του παρόντος, συνθέτουν το μωσαϊκό των ελληνικών ντοκιμαντέρ.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στη δράση Προορισμός - Ταξίδι είναι οι:

Η ανοσία της Εύας σε σκηνοθεσία Γιάννη Μισουρίδη

Hot Cold Wet Dry σε σκηνοθεσία Κλέαρχου Εδουάρδο Παπανικολάου, Μάριου Κλεφτάκη

Βαγόνια στη βροχή του Θωμά Σίδερη

Γυναίκες μαχήτριες – Μέρος Γ' 1960-1974 του Λεωνίδα Βαρδαρού

Η νύχτα μυρίζει γιασεμί του Αντώνη Κόκκινου

Mary σε σκηνοθεσία Περσεφόνης Μήλιου, Γιάννη Γαϊτανίδη

Αναπαραστάσεις σε σκηνοθεσία Nικολέτας Λεούση, Ειρήνης Στείρου

Αέναα κύματα σε σκηνοθεσία Ιωάννη Παπαλοΐζου

Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί Κολυμβητές σε σκηνοθεσία Γιάννη Αγγελάκη, Ανδρέα Σιαδήμα

Κάτω από την επιφάνεια σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπαραχάνου

Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία – 9 Στροφές για την Αθήνα σε σκηνοθεσία Τάσου Λάγγη

Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της σε σκηνοθεσία Μαρίας Λούκα, Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου

Πες μου σε σκηνοθεσία Νίκου Μεγγρέλη

Where Shadows Rest σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου

Those Who Touched War σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καστανίδη, Ηώς Χαβιαρά

Αχιλλέας Κυριακίδης – Μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη σε σκηνοθεσία Αγγελικής Φλωράκη

Πλατεία αοράτων σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Σελέκου

Γεννημένος δύο φορές σε σκηνοθεσία Στέλιου Κούλογλου

Βίλμα: Το τελευταίο αντίο σε σκηνοθεσία Κώστα Μπακιρτζή, Κωστή Σταμούλη

Dear Future σε σκηνοθεσία Χριστιάννας Χειραναγνωστάκη

Ιστορίες ενός ψέματος σε σκηνοθεσία Όλιας Βερροιοπούλου

Άλογο και αναβάτης σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Ευαγγελίδη

Δεν κοστίζει τίποτα σε σκηνοθεσία Μαίρης Μπουλή

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού σε σκηνοθεσία Γιώργου Ηλιόπουλου

Αλλού ο δρόμος σε σκηνοθεσία Ειρήνης Βουρλούμη

Ζούμε ανάμεσά σας σε σκηνοθεσία Μαρίας Κατσικαδάκου (Cyber)

Τρέχοντας τα κύματα σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραπιπερίδη

Θραξ Πανκc Kuzin σε σκηνοθεσία Γιώργου Σπυρίδη

Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι σε σκηνοθεσία Γιάννη Ξηρουχάκη

Πέρσες – Ταξίδι στο πεδίο των Ψυχών σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καμαρωτού

Στο χώμα αναπνέουν σε σκηνοθεσία Καλλιρρόης Κωστίκογλου, Βαγγέλη Πυρπύλη

Μαργαριτάρι σε σκηνοθεσία Λίνας Δαμασκοπούλου, Αλέξη Τσάφα

HillTen σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπασταμούλου

NORMaL σε σκηνοθεσία Αναστάση Δαλλή

Μονά κλειδιά σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Παπουτσή

Khalil, please answer… σε σκηνοθεσία Αλεξίας Τσούνη, Haim Schwarczenberg

Μάτω σε σκηνοθεσία Νίκου Ζωιόπουλου

Σμιλεύοντας το φως σε σκηνοθεσία Γεώργιου Αιλιανού

Ο χαράκτης σε σκηνοθεσία Σίσσυ Μόρφη

The Mummy Project σε σκηνοθεσία Άρη Λυχναρά

The Greek Experiment σε σκηνοθεσία Πάνου Χαρίτου

Είναι όλοι τους εδώ σε σκηνοθεσία Θάνου Κουτσανδρέα

Στα ίχνη των στιγμών σε σκηνοθεσία Πηνελόπης Φατούρου

Passing the Torch σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιβρανίδη

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη