Δύο συλλήψεις για πάνω από 480 πλαστούς πίνακες γνωστών ζωγράφων

Σε συλλήψεις δύο ανδρών – 42 και 57 ετών – για περισσότερους από 480 πλαστούς πίνακες γνωστών ζωγράφων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Ο 57χρονος είναι δικηγόρος τον οποίο κατήγγειλε θύμα φερόμενης απάτης του, λόγω της καταγγελίας εξιχνιάστηκε η υπόθεση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το θύμα κατήγγειλε ότι έδωσε στον δικηγόρο το ποσό των 300.000 ευρώ για να πάρει ράβδους χρυσού. Όταν διαπίστωσε ότι οι ράβδοι χρυσού ήταν ψεύτικες τους το είπε και αντί των ράβδων του έδωσαν πίνακες γνωστών ζωγράφων, επισημαίνοντάς του ότι είναι αυθεντικοί. Αφότου αντιλήφθηκε ότι οι πίνακες κάθε άλλο παρά αυθεντικοί ήταν, προχώρησε στη σχετική καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πλαστοί πίνακες που εντοπίστηκαν κατόπιν έρευνας

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή