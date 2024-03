Βρετανικό Μουσείο: Νέος διευθυντής ο Νίκολας Κάλιναν 

Μετά το σκάνδαλο των κλοπών 2.000 τεχνουργημάτων από το Βρετανικό Μουσείο που οδήγησε τον Γερμανό Χάρτβιχ Φίσερ να παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή του μουσείου, και μεταβατικό διευθυντή τον πρώην διευθυντή του Μουσείου Βικτωρίας και Αλβέρτου (V&A), Μαρκ Τζόουνς, τα ηνία του Βρετανικού Μουσείου αναλαμβάνει από το καλοκαίρι ο νυν διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων του Λονδίνου, Νίκολας Κάλιναν.

Ο διορισμός του 46χρονου Κάλιναν ανακοινώθηκε νωρίτερα, την Πέμπτη (28/3), από το Βρετανικό Μουσείο. Ενώ, μετά την ομόφωνη έγκριση των διαχειριστών του μουσείου, ο Κάλιναν αναλαμβάνει και τη συμφωνία του πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ.

The Chair of the Board of Trustees, George Osborne, has announced that Dr Nicholas Cullinan OBE has been appointed Director of the British Museum following approval by the Government. Read our full statement here: https://t.co/OE2r3Q4QWF



📷 © Zoë Law, 2018 pic.twitter.com/FCC7ANaQ6F