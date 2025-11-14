Βρετανία: 13μηνη φυλάκιση σε 49χρονο που έκλεψε έργο του Banksy

Σε φυλάκιση 13 μηνών καταδικάστηκε 49χρονος λόγω του ότι έκλεψε το 2024, από λονδρέζικη γκαλερί, το έργο του καλλιτέχνη δρόμου Banksy, «Κορίτσι με το μπαλόνι», η αξία του οποίου αποτιμάται στα 305.000 ευρώ. Ο λόγος για τον Λάρι Φρέιζερ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για την κλοπή του έργου που εικονίζει ένα κοριτσάκι να τεντώνει το χέρι για να φτάσει ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς.

Έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του και φορώντας γάντια, ο δράστης μπήκε στην γκαλερί σπάζοντας τις πόρτες με βαριοπούλα. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν μέσα σε 48 ώρες, χάρη στα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που τον έδειχναν να φορτώνει το έργο σε ένα φορτηγάκι, σε απόσταση λίγων μέτρων από την γκαλερί. Το έργο βρέθηκε ανέπαφο, δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του Φρέιζερ.

Υπενθυμίζεται ότι το αυθεντικό γκράφιτι εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2002 στη Γέφυρα του Γουότερλου, στο νότιο Λονδίνο και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα γνωστότερα του μυστηριώδους καλλιτέχνη από το Μπρίστολ.