Εισέρχεται στο γραφείο της «M», αναλαμβάνει την αποστολή που του αναθέτει και έπειτα ξεκινά η δράση με τη γνωστή στους περισσότερους μουσική υπόκρουση. Ο περίφημος πράκτορας Τζέιμς Μποντ –φορώντας συνήθως το κοστούμι του– τρέχει στις λεωφόρους και πάνω από διερχόμενα τρένα, πέφτει από ελικόπτερα, αντιμετωπίζει τον Σαγόνια και κάθε εχθρό όσο τρομερός και εάν είναι.

Καταφέρνει και επιβιώνει· εκτός από την ευρηματικότητά του, το οφείλει στον προηγμένο εξοπλισμό που διαθέτει: τα όπλα του, μηχανισμοί στο κοστούμι του, τα κάθε είδους οχήματα –αυτοκίνητα, αεροσκάφη, υποβρύχια, ελικόπτερα– με τα οποία κάνει τις απίθανες καταδιώξεις του.

Όλα τους, εξοπλισμένα με πολυβόλα, ψαλίδια ελαστικών, κάθισμα εκτόξευσης, ανάμεσα σε άλλα, ώστε να επιτεθεί, να αμυνθεί αλλά και να σωθεί σε περίπτωση που η ζωή του τεθεί σε κίνδυνο. Σαν όμως κινδυνέψει, κινδυνεύει να αποτύχει και η αποστολή.

Πηγή φωτ.: Facebook / La Balade Auto du Week-End

Ανακαλούμε την κλασική Aston Martin, το «αυτοκίνητο του Τζέιμς Μποντ» το οποίο ο 007 (Σον Κόνερι) πρωτοχρησιμοποιεί στην ταινία «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου» (Goldfinger, 1964) και στην αμέσως επόμενη ταινία, «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επίχειρηση Κεραυνός» (Thunderball, 1965).

Το αυτοκινητιστικό μοντέλο Aston Martin DB5 αποτελεί το κύριο έκθεμα της έκθεσης «Bond In Motion», στις Βρυξέλλες, μιας έκθεσης αφιερωμένης αποκλειστικά στα 61 χρόνια κινηματογραφικής «ζωής» του περιβόητου πράκτορα όπως τον θυμόμαστε μέσα από τις συνολικά 25 ταινίες της Eon Productions.

Ο τίτλος της έκθεσης αντικατοπτρίζει τη δράση, την κίνηση (κινητικότητα) του Μποντ, τις καταδιώξεις, προκειμένου να φέρει σε πέρας κάθε του αποστολή. Συστήνεται ως «Μποντ, Τζέιμς Μποντ», και η υπογραφή του βρίσκεται σε κάθε γωνιά της έκθεσης, όπως παρατηρούμε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί.

Στον εκθεσιακό χώρο αναβιώνουν όλες οι ταινίες του 007 μέσα από την αναπαραγωγή κινηματογραφικών σετ και την επίσης αναπαραγωγή των επίσημων soundtrack των ταινιών από τα μεγάφωνα, καθώς και από την παρουσίαση των 45 αυθεντικών οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκοπευτική σειρά ταινιών, όπως δίκυκλα, αεροσκάφη, υποβρύχια, ακόμη και ελικόπτερα.

Η Aston Martin DB5

Στο κέντρο μιας υποτιθέμενης πλατείας και διάτρητη από σφαίρες στέκει η Aston Martin DB5. Άλλοτε σιωπηλή, άλλοτε περιστρέφεται και «πυροβολεί» νοητά τους διώκτες του Τζέιμς Μποντ, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να «ζουν» νοητά όσα ο 007 στις ταινίες του.

Πηγή φωτ.: Facebook / Brussels Expo

Εκτός από την Aston Martin DB5, στον χώρο εκτίθενται η Rolls-Royce Phantom III, η Superleggera DBS, το Q Boat από την ταινία «Ο κόσμος δεν είναι αρκετός» (Τhe World Is Not Enough, 1999) αλλά και ένα ολόκληρο σύστημα ανατροπής για την Aston Martin του 007 στον πάγο, όπως στη σκηνή της μάχης με μια φορτωμένη με πυραύλους Jaguar ενός αντιπάλου.

Ακόμη, μια καμένη –από το φλογοβόλο του Ντάνιελ Κρεγκ– dark orange Jaguar C-X75 από τη σκηνή της δίωξης με τον Κύριο Χινξ στους νυχτερινούς δρόμους της Ρώμης. Από το ταβάνι κρέμεται το αυθεντικό ελικοπτεράκι από την ταινία «Ζεις μονάχα δυο φορές» (You Only Live Twice, 1967), η «Little Nellie», που έστειλε ο Q σε τέσσερις βαλίτσες στον 007. Εκτίθεται επίσης το αεροπλάνο-υποβρύχιο της τελευταίας ταινίας του 007, «Δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις» (No Time to Die, 2021).

Πηγή φωτ.: Facebook / 007brussels

Το ενδιαφέρον κεντρίζει ένα σκηνικό με «πρωταγωνιστή» ένα εκτροχιασμένο βαγόνι από ράγες του λονδρέζικου μετρό, που συνοδεύεται από τα κατάλληλα οπτικά και ηχητικά εφέ ώστε το σημείο να παραπέμπει σε ρεαλιστική σκηνή καταστροφής.

Ανά τον χώρο βρίσκονται διάσπαρτες οθόνες στις οποίες προβάλλονται σκηνές από τις ταινίες, κυρίως αποσπάσματα στα οποία καταγράφεται κάποιο επίτευγμα του Μποντ.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται και αυτοκίνητα-υποβρύχια, τζετ για ποτάμια, σκάφη για παγετώνες, κάψουλες για απόδραση και άλλα συστήματα μετακίνησης, απόδρασης ή διαφυγής από διώκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί στα γυρίσματα ταινιών όλες τις δεκαετίες. Έχουν συντηρηθεί και φροντιστεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

Πηγή φωτ.: Facebook / La Balade Auto du Week-End

Κατά την περιήγηση στην έκθεση, το κοινό μεταφέρεται στις 25 ταινίες Τζέιμς Μποντ και στους επτά ηθοποιούς που τον έχουν υποδυθεί: Σον Κόνερι, Νταίηβιντ Νίβεν, Τζορτζ Λέιζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθυ Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ. Από το 1962 οπότε και προβλήθηκε η πρώτη ταινία «Dr. No» με τον Σον Κόνερι, έως το 2021 με το «Δεν υπάρχει χρόνος να πεθάνεις» και τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Συνολικά, 61 χρόνια κινηματογραφικής «ζωής», βασισμένα στον φανταστικό χαρακτήρα που δημιούργησε (1953) ο Άγγλος συγγραφέας Ίαν Φλέμινγκ, και αφότου οι παραγωγοί Άλμπερτ Μπρόκολι και Χάρι Σάλτσμαν απέκτησαν (1961) τα δικαιώματα για τα διηγήματα του Φλέμινγκ.

Πηγή φωτ.: Twitter / Infos Bruxelles

Η έκθεση «Bond In Motion» παρουσιάζεται έως τις 25 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών.